Tùng Dương, Hà Nhi, Lâm Bảo Ngọc góp mặt đêm khai mạc Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn

Thứ Năm, 18:47, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sự xuất hiện của dàn sao đình đám như Tùng Dương, Hà Nhi, Lâm Bảo Ngọc… cùng màn pháo hoa nghệ thuật mãn nhãn trong đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2026 sẽ chính thức "kích hoạt" mùa du lịch hè xứ Thanh vào tối 25/4.

Dàn sao "khủng" hội tụ trong đêm khai mạc “Khát vọng rực rỡ”

Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2026 do UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group tổ chức, tiếp tục là sự kiện mở màn mùa du lịch hè của xứ Thanh. Tâm điểm thu hút sự chú ý của công chúng chính là đêm nghệ thuật khai mạc lễ hội với chủ đề “Sầm Sơn – Khát vọng rực rỡ” do UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group tổ chức, diễn ra vào lúc 20h ngày 25/4 tại Quảng trường biển Sầm Sơn. Đêm hội hứa hẹn làm bùng nổ mọi giác quan khi quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi đang được yêu mến hiện nay như Tùng Dương, Lâm Bảo Ngọc, Hà Nhi, Phạm Anh Duy, My Lam cùng nhóm Oplus.

Dàn nghệ sĩ tên tuổi sẽ đổ bộ đêm khai mạc Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn 2026

Dưới sự dẫn dắt cảm xúc của hai gương mặt MC quen thuộc là Mỹ Lan và Sơn Lâm, khán giả sẽ được đắm chìm trong những giai điệu vừa thân quen vừa mới lạ thông qua các ca khúc như “Tiếng vọng Sầm Sơn”, “Sầm Sơn biển quê Thanh” hay “Việt Nam những chuyến đi”. Chương trình sẽ được phát trực tiếp trên kênh TTV và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, đưa không khí lễ hội đến với đông đảo khán giả.

Không chỉ đơn thuần là một đêm nhạc, chương trình còn là một hành trình nghệ thuật gồm ba chương, dẫn dắt người xem đi từ chiều sâu lịch sử đến nhịp sống đương đại rực rỡ. Qua đó, hình ảnh Sầm Sơn được khắc họa rõ nét với một diện mạo ngày càng hiện đại và năng động, nơi các giá trị văn hóa – lịch sử được bảo tồn song hành cùng quá trình phát triển hạ tầng, dịch vụ và hệ sinh thái du lịch.

Mỗi chương là một lát cắt về vùng đất giàu trầm tích văn hóa, từ “Huyền sử biển khơi” gợi nhắc ký ức lịch sử, đến “Sầm Sơn ngày mới” với diện mạo đang đổi thay, và “Khát vọng rực rỡ” mở ra không gian hiện đại, trẻ trung. Khán giả sẽ được thưởng thức nhiều ca khúc quen thuộc như “Tiếng vọng Sầm Sơn”, “Sầm Sơn biển quê Thanh”, “Việt Nam những chuyến đi”, “Made in Vietnam”, “Tinh hoa Việt Nam”… với cách dàn dựng mới mẻ, mang nhiều màu sắc âm nhạc.

Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn là điểm hẹn quen thuộc, thu hút đông đảo du khách đến xứ Thanh mỗi mùa hè

Điểm nhấn ấn tượng trên sân khấu là hình tượng trống đồng – biểu trưng của văn hóa Việt – được kết hợp hài hòa với các khối kiến trúc hiện đại, tạo nên một tổng thể vừa giàu bản sắc vừa mang đậm hơi thở kỷ nguyên mới.

Màn pháo hoa ấn tượng thắp sáng biển trời Sầm Sơn trong sự kiện năm 2025

Khoảnh khắc được mong chờ nhất trong đêm khai mạc chính là màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ thắp sáng bầu trời đêm Sầm Sơn, đồng thời là dấu ấn rực rỡ mở màn cho một mùa du lịch hè sôi động và đầy kỳ vọng cho Sầm Sơn.

Với sự đầu tư bài bản, nội dung giàu bản sắc và sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi, đêm khai mạc Lễ hội biển Sầm Sơn 2026 được kỳ vọng sẽ mở đầu cho chuỗi hoạt động du lịch mùa hè, góp phần gia tăng sức hút của điểm đến trên bản đồ du lịch cả nước.

Đa dạng trải nghiệm chờ đón du khách khám phá Sầm Sơn

Sở hữu lợi thế biển rộng, cảnh quan đa dạng cùng hệ thống dịch vụ ngày càng hoàn thiện, Sầm Sơn đang dần khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn của miền Bắc mỗi dịp hè.

Mùa du lịch năm nay, bên cạnh không gian biển sôi động, du khách có thêm nhiều lựa chọn trải nghiệm mới. Nổi bật trong đó là công viên nước Sun World Sam Son – tổ hợp vui chơi giải trí hiện đại nằm ngay sát bờ biển, với hàng loạt trò chơi nước quy mô lớn, phù hợp cho cả gia đình và nhóm bạn trẻ. Không gian công viên được phát triển theo mô hình giải trí đa tầng, kết hợp yếu tố văn hóa bản địa với hệ thống trò chơi hiện đại, mang đến trải nghiệm đa dạng cho nhiều nhóm du khách.

Công viên nước Sun World Sam Son là một trong những điểm đến giải trí nổi bật tại Sầm Sơn mùa hè này

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khu vực Quảng trường biển dự kiến sẽ trở thành tâm điểm giải trí về đêm với các màn trình diễn nhạc nước kết hợp âm thanh, ánh sáng. Không gian xung quanh quảng trường cũng ngày càng sôi động với hệ thống nhà hàng, quán cà phê, khu ẩm thực và các hoạt động biểu diễn đường phố, tạo nên nhịp sống náo nhiệt xuyên suốt buổi tối.

Quảng trường biển Sầm Sơn trở thành điểm hẹn sôi động mỗi dịp hè

Bên cạnh đó, du khách đến Sầm Sơn có thể kết hợp dạo chơi trên tuyến đường biển Hồ Xuân Hương, ngắm bình minh trên biển, thưởng thức hải sản tươi ngon hoặc ghé thăm các địa danh quen thuộc như hòn Trống Mái, chùa Cô Tiên, đền Độc Cước, núi Trường Lệ,...

Với sự đổi mới trong cách tổ chức không gian, sản phẩm và trải nghiệm, Sầm Sơn đang từng bước trở thành điểm hẹn mùa hè hấp dẫn bậc nhất miền Bắc, nơi du khách có thể tận hưởng không khí biển, lễ hội và những trải nghiệm ngày càng đa dạng.

Cú hích chiến lược cho các dự án trọng điểm quốc gia

VOV.VN - Với việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) trị giá 2,3 tỷ USD cùng Gold Mantis – thương hiệu thiết kế và trang trí nội thất số một Trung Quốc và nổi danh toàn cầu, Sun Group một lần nữa khẳng định chiến lược “đứng trên vai những người khổng lồ” để xác lập chuẩn mực mới cho kiến trúc nội thất tại Việt Nam.

Tin liên quan

Giải mã tâm điểm mới trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam

Hé lộ mảnh ghép đầu tiên của show biểu tượng tại APEC Phú Quốc 2027

