Vẻ đẹp Vinpearl Golf Nam Hội An - nơi đăng cai giải golf thế giới

Vinpearl Golf Nam Hội An được thiết kế theo phong cách sân golf links với địa hình tự nhiên đặc trưng và nằm trong khu nghỉ dưỡng 5 sao đẳng cấp Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An. Những cồn cát uốn lượn vô cùng điệu nghệ với độ cao chênh lệch từ 4m đến 11m, đường fairway rộng, khu vực green uốn lượn êm ái và bẫy cát tại hố số 1 có kích thước đặc biệt lớn… sẽ là thử thách thú vị cho tất cả các gôn thủ thi đấu tại đây. Những hố golf của sân cũng rất đa dạng với sự sắp xếp khéo léo giữa các hố ngắn và dài xen kẽ nhau. Trong đó, cứ mỗi 9 hố thì lại có 2 hố Par 5, 2 hố Par 3 và 5 hố Par 4. Một điểm đáng lưu ý nữa tại sân Vinpearl Golf Nam Hội An là những bẫy nước được thiết kế tinh tế, đòi hỏi gôn thủ phải tính toán về khoảng cách, vị trí khi thực hiện các cú đánh lên green. Sân golf 18 hố dành cho Giải Vinpearl WAGC VietNam 2018 có thiết kế mang hơi hướng golf resort. Điều này đảm bảo độ thử thách có phần đơn giản hơn và phù hợp cho mọi trình độ gôn thủ. Tuy nhiên để chiến thắng tại Vinpearl WAGC Viet Nam 2018, các gôn thủ Việt Nam cũng sẽ cần phải có một sự chuẩn bị kỹ lượng về chiến thuật cũng như thử các phương án chọn gậy hợp lý nhất để có thể chinh phục được toàn bộ 18 hố đấu của Vinpearl Golf Nam Hội An. Xứng danh là nguồn cảm hứng bất tận cho các gôn thủ, Vinpearl Golf Nam Hội An còn sở hữu cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và hài hoà. Thảm thực vật của sân được bố trí đa dạng với những cây phi lao Casaurina, cây cọ giống Pandanus và cây thay lá theo mùa, tạo nên sự tương phản tinh tế và giữ được nét nguyên sơ nhất. Vinpearl Golf Nam Hội An tọa lạc tại quần thể khách sạn nghỉ dưỡng – vui chơi giải trí cao cấp Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An (Quảng Nam). Sân sở hữu chiều dài tối đa là 7.224 yard, được tư vấn, thiết kế bởi tập đoàn nổi tiếng IMG Worldwide nên đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của một sân golf quốc tế và phù hợp để tổ chức tất cả các giải đấu của PGA (Hiệp hội golf chuyên nghiệp). Cùng với đó, đón tiếp các gôn thủ đến với Vinpearl WAGC Viet Nam 2018 là khu nhà Câu lạc bộ, phòng Locker được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng, cùng dịch vụ và cơ sở vật chất đẳng cấp 5 sao, mang đến sự thoải mái và thư giãn tuyệt vời cho các gôn thủ sau những vòng gôn đầy thử thách. Tổ hợp nhà hàng và bar sở hữu tầm nhìn toàn cảnh sân golf tuyệt mỹ, giúp gôn thủ dễ dàng lựa chọn thực đơn Á- u đa dạng, đáp ứng mọi khẩu vị của du khách trong và ngoài nước. Khu Pro-shop nằm trong nhà Câu lạc bộ với đầy đủ các mặt hàng của những thương hiệu đẳng cấp hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An còn chinh phục gôn thủ bằng những tiện ích và dịch vụ xứng tầm của chuỗi khách sạn nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao quốc tế Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An. Ngoài ra còn có Công viên giải trí Vinpearl Land lớn nhất miền Trung, Công viên động vật phiên bản du khảo bằng đường thuỷ đầu tiên tại Việt Nam - River Safari, mô hình nông nghiệp công nghệ cao VinEco… Đây sẽ là những trải nghiệm đi kèm độc đáo, không thể bỏ qua của gôn thủ và bạn bè, người thân khi tham gia chinh phục Vinpearl WAGC Viet Nam 2018. Giải thưởng của người chiến thắng tại Vinpearl WAGC Vietnam 2018 là được đài thọ 100% chi phí đi lại, ăn ở trong 8 ngày tại khách sạn cao cấp khi sang Malaysia du đấu. Ngoài ra, Giải còn trao hai giải thưởng Hole-in-one đặc biệt hấp dẫn là xe hơi Maserati Levante trị giá 6,3 tỷ đồng và xe Maserati Ghibli trị giá 5,5 tỷ đồng.

