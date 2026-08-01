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Việt Nam xúc tiến du lịch tại Sri Lanka trước thềm khai trương các đường bay thẳng

Thứ Bảy, 06:37, 01/08/2026
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VOV.VN - Tại Thủ đô Colombo, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka, phối hợp với Công ty Du lịch Viettravel và Tập đoàn Hayleys vừa tổ chức Chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam tại Sri Lanka với chủ đề “Việt Nam – thế giới của những kỳ quan bất tận”. 

Tham dự chương trình có Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm, Tổng Giám đốc Viettravel Trần Đoàn Thế Duy, đại diện các hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet Air, cùng các quan chức và hơn 100 công ty Sri Lanka hoạt động trong các lĩnh vực du lịch, hàng không, khách sạn.

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Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm phát biểu tại sự kiện.

Tại sự kiện, Đại sứ Trịnh Thị Tâm nhấn mạnh chương trình được tổ chức vào thời điểm đặc biệt quan trọng, ngay trước khi hai đường bay thẳng kết nối Thành phố Hồ Chí Minh và Colombo chính thức đi vào khai thác trong tháng 8/2026. Việc mở các đường bay trực tiếp không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai nước mà còn tạo động lực mới thúc đẩy hợp tác về du lịch, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân, góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Sri Lanka phát triển sâu rộng và thực chất hơn.

Thứ trưởng Du lịch Sri Lanka bày tỏ vui mừng trước sự gia tăng số lượng khách du lịch hai chiều, trong đó, trong 8 tháng năm 2026 có gần 9.000 khách Sri Lanka thăm Việt Nam và hơn 4.500 khách Việt Nam thăm Sri Lanka; đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan chức năng và cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong việc khai thông thủ tục, hiện thực hóa kết nối hàng không trực tiếp giữa hai nước; bày tỏ tin tưởng hợp tác du lịch song phương sẽ chứng kiến nhiều bước phát triển tích cực trong thời gian tới.

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Ấm thực Việt Nam được quảng bá tại sự kiện

Tại sự kiện, đại diện các hãng lữ hành đã giới thiệu tổng quan về các sản phẩm, tuyến điểm du lịch nổi bật của Việt Nam, các chương trình tham quan được thiết kế riêng cho thị trường Sri Lanka cũng như những cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp lữ hành hai nước. Đại diện Vietnam Airlines và Vietjet Air đã giới thiệu mạng lưới đường bay quốc tế, dịch vụ hàng không của hai hãng, đồng thời cung cấp thông tin về các chuyến bay kết nối giữa Việt Nam và Sri Lanka, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch và người dân hai nước trong thời gian tới.

Một điểm nhấn đặc sắc của chương trình là phần quảng bá và giới thiệu ẩm thực Việt Nam do đầu bếp Nguyễn Văn Thông - Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Đầu bếp trẻ Việt Nam trực tiếp thực hiện. Các đại biểu đã trực tiếp thưởng thức ba món ăn tiêu biểu của Việt Nam gồm Gỏi cuốn chay, Bánh mì gà và Phở bò. Hương vị đặc trưng cùng cách chế biến tinh tế của các món ăn đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với các vị khách Sri Lanka, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức cũng đã tổ chức bốc thăm trúng thưởng dành cho các khách mời tham dự, với giải thưởng là các chuyến du lịch trải nghiệm Việt Nam.

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Các vị khách Sri Lanka ấn tượng về các món ăn Việt Nam do đầu bếp Nguyễn Văn Thông - Nghệ nhân Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Đầu bếp trẻ Việt Nam nấu trực tiếp.

Đại diện nhiều doanh nghiệp du lịch Sri Lanka đánh giá cao sáng kiến tổ chức chương trình xúc tiến lần này, cho rằng việc có thêm các đường bay thẳng sẽ tạo bước chuyển quan trọng trong hợp tác du lịch giữa hai nước. Các doanh nghiệp bày tỏ ấn tượng với sự đa dạng của các sản phẩm du lịch, nền văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú và sự hiếu khách của người Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm xây dựng các chương trình hợp tác, đưa nhiều đoàn khách Sri Lanka đến Việt Nam cũng như tăng cường trao đổi khách du lịch hai chiều.

Chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam tại Colombo là một trong những hoạt động ngoại giao kinh tế, văn hóa quan trọng của Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp du lịch hai nước và tạo tiền đề để khai thác hiệu quả các đường bay thẳng giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Colombo, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, du lịch và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Sri Lanka góp phần đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Sri Lanka được thiết lập trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Sri Lanka ngày càng đi vào chiều sâu thực chất.

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Xúc tiến du lịch Sri Lanka với đường bay thẳng Colombo - TP.HCM

VOV.VN - Nhân dịp các chuyến bay thẳng giữa TP.HCM và Colombo sẽ được khai thác từ tháng 8/2026, Đại sứ quán Sri Lanka tại Hà Nội tổ chức sự kiện Xúc tiến du lịch Phật giáo Sri Lanka nhằm quảng bá Sri Lanka như một trong những điểm đến hành hương hàng đầu thế giới, cùng với các dịch vụ du lịch đa dạng khác.

Đình Nam/VOV-New Delhi
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