Xúc tiến du lịch Sri Lanka với đường bay thẳng Colombo - TP.HCM

Từ tháng 8/2026, các hãng hàng không của Việt Nam sẽ khai thác đường bay thẳng TP.HCM – Colombo (SGN - CMB), tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động du lịch, thương mại, đầu tư và giao lưu giữa Việt Nam và Sri Lanka.

Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam - Ngài Poshitha Perera cho biết, ngành du lịch Sri Lanka đang hướng tới sự đổi mới, nước này đã chủ động vượt ra khỏi hình thức du lịch đại chúng truyền thống, hướng tới một cách tiếp cận đa dạng, dựa trên trải nghiệm, coi trọng chất lượng hơn số lượng.

Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam - Ngài Poshitha Perera phát biểu tại sự kiện.

Sri Lanka đã phát triển các phân khúc du lịch chuyên biệt như du lịch sinh thái, du lịch ngắm động vật hoang dã và bảo tồn thiên nhiên, du lịch chăm sóc sức khỏe và y học cổ truyền (Ayurveda), du lịch trà và đồn điền, du lịch mạo hiểm và biển, các tuyến du lịch văn hóa và hành hương, cùng các trải nghiệm làng quê dựa trên cộng đồng.

Ngoài ra, Sri Lanka có khí hậu ấm áp quanh năm và được thiên nhiên ưu đãi với đường bờ biển dài hơn 1.300 km, nổi tiếng với những bãi biển trải dài. Sri Lanka cũng được cộng đồng quốc tế công nhận là điểm đến lướt sóng đẳng cấp thế giới, đặc biệt là dọc theo bờ biển phía đông và phía nam. Khu vực Arugambay ở bờ biển phía nam nước này được ví như "thủ phủ lướt sóng của thế giới".

Du khách trải nghiệm tại Sri Lanka. Ảnh: Vũ Giang Biên

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp lữ hành Việt Nam đã xây dựng các tour du lịch trọn gói từ Việt Nam đến Sri Lanka, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách khám phá quốc đảo nhiệt đới này. Theo ý kiến từ các doanh nghiệp lữ hành, việc các hãng hàng không khai thác đường bay thẳng TP.HCM – Colombo sẽ tạo thuận lợi đáng kể cho hành trình du lịch Sri Lanka, giảm từ 2 - 6 giờ đồng hồ để di chuyển so với việc bay nối chuyến trước đây qua các điểm trung chuyển ở Thái Lan hay Malaysia.