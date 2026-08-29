Vườn quốc gia Ba Bể đảm bảo các điều kiện đón khách dịp nghỉ lễ 2/9

Ban Quản lý Vườn quốc gia Ba Bể cùng các hộ kinh doanh du lịch, homestay tại các làng bản Pác Ngòi, Bó Lù, Cốc Tộc đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón khách. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, dù có mưa nhỏ, nhiều đoàn khách vẫn đến tham quan, nghỉ dưỡng tại khu du lịch ven hồ.

Để bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng phục vụ du khách, trước kỳ nghỉ lễ, Ban Quản lý Khu du lịch đã rà soát hạ tầng bến, bãi; phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra kỹ thuật hệ thống xuồng máy, áo phao phục vụ du ngoạn trên hồ. Qua kiểm tra, 90 xuồng chở khách đủ điều kiện được đưa vào khai thác trong dịp Quốc khánh.

Hồ Ba Bể là điểm đến hấp dẫn cho du khách trong dịp nghỉ lễ 2/9.

Ông Phạm Văn Chí, Giám đốc Vườn quốc gia Ba Bể, cho biết: “Với các hoạt động kinh doanh vận tải khách du lịch trên Hồ Ba Bể, Vườn Quốc gia đã tiến hành rà soát và ký với các đơn vị Hợp tác xã để vận tải khách kinh doanh du lịch, đồng thời bố trí các điều kiện thiết yếu như điểm bán vé, nơi đón khách, điều kiện về kinh doanh vận tải và ký kết hợp đồng với chủ xuồng để thực hiện công tác vận tải khách được thuận lợi”.

Về vệ sinh môi trường, Ban Quản lý Vườn đã chỉ đạo các hộ kinh doanh tại những điểm tham quan như Động Puông, Động Hua Mạ, Thác Đầu Đẳng, Ao Tiên, Đền An Mạ dọn dẹp, thu gom rác thải trước kỳ nghỉ lễ. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thực phẩm cũng được tăng cường, nhằm tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho du khách.

Các cơ sở lưu trú chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ du khách.

Cùng với sự chủ động của Ban Quản lý, gần 60 cơ sở lưu trú, homestay khu vực lòng hồ Ba Bể đã hoàn tất chuẩn bị từ gần một tháng trước. Các cơ sở chú trọng chỉnh trang phòng nghỉ, bổ sung trang thiết bị, niêm yết giá công khai và chuẩn bị nguồn thực phẩm phục vụ du khách. Những món ăn mang đậm bản sắc ẩm thực dân tộc Tày như cá nướng lòng hồ, tôm chua, thịt lợn gác bếp... cũng được chuẩn bị để phục vụ du khách.

Anh Lục Huy Chung, Chủ Homestay Ba Bể Hada chia sẻ: “Cơ sở của tôi đã chuẩn bị các phòng nghỉ và vệ sinh sạch sẽ phòng nghỉ; chuẩn bị các dụng cụ sinh hoạt và lương thực, thực phẩm, đồ ăn, thức uống cho du khách. Homestay còn chuẩn các món ăn truyền thống như cá hồ, tôm hồ Ba Bể và những món đặc trưng của địa phương như cơm lam, bánh dày, xôi nếp cẩm, thịt lợn bản, gà đồi. Và đến thời điểm hiện tại thì tỷ lệ đặt phòng đạt khoảng 60%”.

Ẩm thực truyền thống là một trong những trải nghiệm được du khách yêu thích khi đến Ba Bể.

Mặc dù thời điểm hiện tại, du khách đến với Vườn quốc gia Ba Bể không tăng hơn mọi năm, với công suất sử dụng phòng nghỉ chỉ đạt khoảng 60-70%, song chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách được nâng lên rõ rệt.

Chị Triệu Kim Xuyến, Chủ homestay Suối Mơ cho hay: “Tất cả anh chị em homestay làm du lịch cộng đồng tại vùng hồ Ba Bể đã cùng nhau niêm yết bảng giá để kích cầu cho du khách đến với Ba Bể và ổn định một mức giá, không kinh doanh thay đổi giá cả chộp giật mặc dù là ngày lễ. Ngoài ra, cùng nhau luyện tập cho các CLB hát then, đàn tính, nhảy sạp và đốt lửa trại để có dịch vụ trải nghiệm đêm giao lưu văn nghệ giữa khách với địa phương sinh động hơn”.

Với sự chuẩn bị chu đáo từ khâu quản lý hạ tầng đến chất lượng dịch vụ lưu trú, cùng nhiều hoạt động trải nghiệm về văn hóa, văn nghệ, ẩm thực, Vườn quốc gia Ba Bể sẽ là điểm đến lý tưởng, an toàn và ấn tượng cho du khách trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay.