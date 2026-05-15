  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2026 chủ đề “Hồ trên núi - Trà trong mây”

Thứ Sáu, 21:53, 15/05/2026
VOV.VN - Tối 15/5, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình khai mạc Mùa du lịch 2026 với chủ đề “Hồ trên núi - Trà trong mây” tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn cho người dân và du khách.

Chương trình có sự tham dự của Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tham dự chương trình

Với chủ đề “Hồ trên núi - Trà trong mây”, chương trình không chỉ quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa đặc trưng của Thái Nguyên mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh điểm đến năng động, thân thiện và giàu bản sắc của vùng trung du, miền núi phía Bắc.

Dù nhà cách trung tâm thành phố Thái Nguyên hơn 30km, anh Nguyễn Văn Tùng, xã Phú Lạc, tỉnh Thái Nguyên vẫn có mặt từ khá sớm để theo dõi lễ khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm nay: “Tôi và những người dân Thái Nguyên đều rất háo hức với màn trình diễn pháo hoa và drone trong lễ khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm nay. Tôi nghĩ đây sẽ là điểm nhấn hiện đại, hấp dẫn, tạo không khí sôi động và thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ. Những chương trình như thế này không chỉ mang lại trải nghiệm mới lạ mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Thái Nguyên năng động, phát triển và thân thiện hơn trong mắt du khách”.

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2026 chủ đề  “Hồ trên núi - Trà trong mây”

Sân khấu được thiết kế hoành tráng với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại kết hợp hài hòa cùng các tiết mục nghệ thuật đặc sắc đã mang đến cho Nhân dân và du khách nhiều cảm xúc, bất ngờ và sự hào hứng trong đêm khai mạc.

Lần đầu tiên tại Thái Nguyên, màn trình diễn Drone Show hiện đại với hàng trăm thiết bị bay đồng loạt thắp sáng bầu trời đã mang đến những hình ảnh mãn nhãn, tạo ấn tượng mạnh với khán giả. Tại buổi lễ, Thái Nguyên cũng đã nhận Kỷ lục Việt Nam với màn trình diễn nhảy sạp với 1.000 đôi sạp lớn nhất Việt Nam diễn ra vào chiều 15/5, góp phần tạo nên dấu ấn đặc biệt cho Mùa du lịch Thái Nguyên 2026.

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Bản giao hưởng Hồ trên núi - Trà trong mây” được dàn dựng công phu qua 3 chương: “Bản giao hưởng Hồ trên núi -Trà trong mây”, “Thanh âm từ thủ đô gió ngàn” và “Khúc tráng ca Thái Nguyên - vùng đất diệu kỳ”, góp phần tôn vinh vẻ đẹp văn hóa, thiên nhiên và con người Thái Nguyên.

Bà Vương Thị Bình, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên bày tỏ: “Tôi là người dân Thái Nguyên. Tôi rất vui khi mùa du lịch năm nay được tổ chức sôi nổi và bài bản. Đây không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh quê hương, văn hóa, con người Thái Nguyên đến với du khách mà còn tạo không khí vui tươi, thúc đẩy sự phát triển du lịch và kinh tế địa phương, tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều hoạt động hấp dẫn để thu hút du khách đến trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp của Thái Nguyên của chúng tôi”.

Mùa du lịch Thái Nguyên 2026 còn mang đến chuỗi hoạt động phong phú, hấp dẫn trên nhiều lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Nổi bật là các chương trình trình diễn mô tô nước tại Hồ Núi Cốc, chương trình nghệ thuật “Di sản ngân vang giữa đại ngàn Ba Bể” gắn với không gian sinh thái, văn hóa đặc sắc của Vườn quốc gia Ba Bể, giải chạy “Những dấu chân trên miền hồ biếc”, Gala Xiếc toàn quốc cùng cuộc thi sáng tác video clip quảng bá du lịch trên nền tảng số…

Đông đảo nhân dân, du khách đến với chương trình

Bà Hà Thị Bích Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Thái Nguyên năm nay có nhiều điểm nhấn đặc biệt. Chúng tôi lựa chọn chủ đề ‘Bản giao hưởng Hồ trên núi - Trà trong mây’ nhằm quảng bá hai trục du lịch tiêu biểu của tỉnh. Khi đến với Thái Nguyên, du khách sẽ được trải nghiệm những danh lam thắng cảnh đẹp gắn với các hồ nước trên núi như Hồ Núi Cốc, hồ Ba Bể; đồng thời khám phá văn hóa trà - nét đặc trưng riêng có của địa phương. Chương trình khai mạc năm nay được tổ chức với quy mô lớn, có sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng cùng các màn trình diễn pháo hoa, drone nghệ thuật hiện đại, qua đó góp phần làm nổi bật những sản phẩm du lịch đặc trưng của Thái Nguyên”.

Với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, chương trình không chỉ mở ra một mùa du lịch sôi động với nhiều hoạt động hấp dẫn, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Thái Nguyên là điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa; nơi hội tụ vẻ đẹp của thiên nhiên, lịch sử và con người, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.

Thái Nguyên hình thành hạt nhân đổi mới sáng tạo cấp vùng

VOV.VN - Tỉnh Thái Nguyên và Đại học Thái Nguyên đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện và ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo vùng. Đây không chỉ là công trình mang ý nghĩa biểu tượng mà còn kỳ vọng trở thành không gian kết nối tri thức, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Công Luận - Hoàng Tú/VOV-Đông Bắc
Tag: Thái Nguyên du lịch Hồ Núi Cốc Vườn quốc gia Ba Bể
Thái Nguyên khơi dậy phong trào sáng chế, đổi mới sáng tạo trong sinh viên

VOV.VN - Nhằm khơi dậy tinh thần nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trong sinh viên, từng bước hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, ngày 13/5, Sở KH&CN Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị “Sáng chế - Động lực đột phá thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tri thức” với sự tham dự của đông đảo sinh viên

Điều động, bổ nhiệm Chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên

VOV.VN - Ngày 12/5, Tòa án nhân dân tối cao công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hùng giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Thái Nguyên chú trọng nâng cao chất lượng du lịch dịp lễ

VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày, mở đầu mùa du lịch cao điểm 2026. Với lượng khách dự báo tăng cao, tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh du lịch thân thiện, văn minh.

Chương trình “Âm vang miền di sản” - lan tỏa giá trị văn hóa Thái Nguyên

VOV.VN - Tối 25/4, tại sân quảng trường Nhà văn hóa phường Bắc Kạn, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình trình diễn di sản văn hóa phi vật thể năm 2026 với chủ đề “Thái Nguyên - Âm vang miền di sản”.

Giữ rừng mùa hanh khô ở Thái Nguyên

VOV.VN - Những tháng đầu năm 2026, thời tiết hanh khô kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng tại Thái Nguyên luôn ở mức cao. Trước thực tế này, từ người dân đến lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương đều chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy ngay từ cơ sở.

