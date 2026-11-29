Chương trình “Bình minh trên đỉnh Chùa Đồng” do UBND phường Yên Tử, thành phố Quảng Ninh tổ chức. Với thông điệp “Tự hào non thiêng Yên Tử - Tự hào non sông Việt Nam”, đây là hoạt động chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam 24/11 và hướng tới kỷ niệm 718 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn.

Chương trình dự kiến diễn ra từ 2h đến 7h sáng ngày 6/12 (tức ngày 28/10 năm Bính Ngọ), tại đỉnh Chùa Đồng và khu vực tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông thuộc Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử. Từ 2h đến 6h, người tham gia được hướng dẫn di chuyển lên đỉnh theo từng khung giờ, từng tuyến. Trên đỉnh núi, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Quảng Ninh sẽ chia sẻ về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng nhập thế của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Đúng 6h30, nghi thức chào cờ, hát Quốc ca được thực hiện trang nghiêm trên đỉnh Chùa Đồng và khu vực tượng Phật hoàng ở An Kỳ Sinh. Sau đó là chương trình nghệ thuật đặc biệt cùng các hoạt động thiền, ngắm bình minh, chụp ảnh lưu niệm.

Khoảnh khắc bình minh nhìn từ đỉnh Chùa Đồng Yên Tử 1.068m

Chương trình không thu phí, người dân và du khách đăng ký tham gia qua mẫu đăng ký trực tuyến của Ban Tổ chức; số lượng người được tiếp nhận căn cứ vào sức chứa thực tế, năng lực vận chuyển và điều kiện an toàn. Hưởng ứng sự kiện, đơn vị vận hành cáp treo Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm giảm 50% giá vé cáp treo cho du khách tham gia chương trình.

Do hành trình diễn ra lúc rạng sáng, trên núi cao, trời lạnh, Ban Tổ chức khuyến cáo người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người hạn chế vận động cân nhắc kỹ trước khi đăng ký, đồng thời không khuyến khích trẻ em lên đỉnh núi. Chương trình chỉ triển khai khi các điều kiện về thời tiết, vận hành cáp treo, y tế, cứu hộ được xác nhận bảo đảm; giờ chào cờ có thể điều chỉnh theo thời điểm bình minh và thời tiết thực tế.

Người dân, du khách có thể đăng ký tham dự chương trình miễn phí

Ông Phạm Xuân Thành, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Tử cho biết, năm nay địa phương đặt mục tiêu nâng tầm các sự kiện văn hoá, du lịch, trong đó “Bình minh trên đỉnh Chùa Đồng” là một điểm nhấn: "Năm nay chúng tôi quyết tâm đổi mới, nâng tầm quy mô các sự kiện, để trở thành các sự kiện không chỉ là quy mô cấp địa phương mà còn là thu hút khách quốc tế. Đồng thời tạo ra một số điểm nhấn đặc biệt, như chương trình Bình minh trên đỉnh Chùa Đồng thì chúng tôi mong muốn sẽ ghi dấu thành sự kiện kỷ lục từ trước đến nay được tổ chức tại Yên Tử".

Yên Tử thu hút gần 30.000 lượt khách trong ngày 24/11 vừa qua

Tính riêng trong Ngày Văn hoá Việt Nam 24/11 vừa qua, Yên Tử đón gần 30 nghìn lượt người dân, tăng ni, phật tử và du khách về hành hương, chiêm bái, vãn cảnh. Hưởng ứng ngày lễ, toàn bộ dịch vụ cáp treo được miễn phí. Tại đình Làng Nương dưới chân núi, phường Yên Tử tổ chức trò chơi dân gian, giới thiệu sản phẩm OCOP, giúp du khách hiểu thêm phong tục, đời sống cư dân vùng di sản.