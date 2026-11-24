Từ sân khấu cuộc thi

Chị Lã Thị Chuyên là một trong 13 thí sinh bước vào vòng chung kết cuộc thi “Người giới thiệu hay nhất về di sản thế giới Yên Tử năm 2026”, được chọn từ 33 thí sinh vòng sơ khảo. Cuộc thi do UBND phường Yên Tử (thành phố Quảng Ninh) tổ chức ngày 15/11 tại Cung Trúc Lâm Yên Tử, trong chuỗi hoạt động “Yên Tử – Sắc thu Thiền định”. Xuất hiện trong bộ cổ phục mang sắc xanh rừng trúc, chị Chuyên giành giải Ba chung cuộc.

Cuộc thi Người giới thiệu hay nhất về Di sản thế giới Yên Tử mang đến những câu chuyện khác nhau của những đại sứ di sản

Trước khi đứng trên sân khấu, chị Lã Thị Chuyên đã có 8 năm làm việc tại Khu di tích và danh thắng Yên Tử. Là người con dưới chân núi, chị lần lượt làm hướng dẫn viên, tổ chức sự kiện, phụ trách cổ phục và hiện là nhân viên trải nghiệm của Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm – đơn vị vận hành các sản phẩm du lịch văn hoá, nghỉ dưỡng tại Yên Tử.

Chị Chuyên chia sẻ: "Các hoạt động trải nghiệm hầu như đều dành cho học sinh, sinh viên tìm hiểu về văn hoá Việt, các làng nghề truyền thống đa dạng. Mỗi ngày đi làm ở Yên Tử là một ngày mới. Mỗi lần gặp gỡ du khách là 1 lần thương. Khi được làm việc tại đây thì mình cảm thấy rất là tự hào và hạnh phúc, mình có thể tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu quê hương của mình thông qua công việc hàng ngày ở đây".

Lã Thị Chuyên trong một buổi hướng dẫn du khách hành hương lên Yên Tử

Những gì chị Chuyên học được không chỉ là kỹ năng trong công việc, mà còn là thấu hiểu hơn giá trị về lịch sử, văn hoá của thiền phái Trúc Lâm. Đó cũng là điều chị muốn du khách mang về. Chính vì vậy, khi đi thi, Chuyên không chọn giới thiệu kiến trúc, cảnh quan, những thông tin đã có rất nhiều trên mạng. Chị muốn lan tỏa giá trị tư tưởng mà Phật hoàng Trần Nhân Tông để lại, đúc kết qua ba chữ “hòa”: hòa giải, hòa hợp và hòa bình. Cũng là giá trị cốt lõi của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc mà UNESCO tôn vinh là Di sản văn hóa thế giới năm 2025.

Ở phần thi ứng xử, chị kể về những cái nắm tay dìu khách hành hương, sự tận tình chỉ đường, việc bán đúng giá niêm yết, không chèo kéo khách. Đây cũng là việc hàng ngày chị vẫn làm như: cùng đồng nghiệp và bà con kinh doanh tại Yên Tử gánh rác từ đỉnh chùa Đồng xuống núi; đưa thông tin di sản lên bản đồ số, mã QR và các video ngắn trên mạng xã hội.

Kiều Thanh tái hiện lại màn trống hội mà em tham gia trong các buổi tối trình diễn cho du khách

Tiếng trống hội cũng mở đầu phần thi của em Triệu Thị Kiều Thanh, học sinh lớp 11A2 Trường THPT Hoàng Văn Thụ, người Dao Thanh Y sống dưới chân núi Yên Tử. Tiếng trống ấy em mang đến từ chính hoạt động em tham gia: đánh trống trong màn tái hiện lễ cấp sắc của người Dao, ở những buổi tối ở Làng Nương Yên Tử. Trong trang phục truyền thống của dân tộc mình, em dẫn người nghe đi dọc đường hành hương từ chùa Trình lên tới chùa Đồng ở độ cao 1.068 mét.

Em Thanh đạt giải Khuyến khích và giải Thí sinh có trang phục ấn tượng nhất: "Chính những người Dao chúng em cũng đã góp phần làm nên bức tranh Yên Tử trở nên đa sắc màu hơn. Em tin rằng là khi mà thế hệ trẻ chúng ta biết chung tay gìn giữ, bảo vệ Yên Tử thì Yên Tử không chỉ là một mảnh đất linh thiêng mà còn là báu vật được trao truyền cho bao thế hệ mai sau".

Triệu Thị Kiều Thanh bắt đầu tập giới thiệu Yên Tử từ những bài thuyết trình trong giờ Giáo dục địa phương. Giờ đây, em làm video về quê mình, gắn mã QR để thầy cô, bạn bè quét xem và đăng lên mạng xã hội. Em mong sau này được học ngành gắn với thế mạnh thuyết trình, rồi trở về giới thiệu Yên Tử với du khách.

Mỗi người dân là một người kể chuyện

Cuộc thi chỉ có một ngày, còn việc kể chuyện về Yên Tử diễn ra hàng ngày. Sau mỗi buổi trải nghiệm, chị Chuyên thường nán lại, giới thiệu cho du khách thêm một vài câu chuyện: "Có những đoàn mà mình chỉ xin 15 phút để họ ngồi lại thôi nhưng mà họ ngồi lại tới 2 đến 3 tiếng để nghe câu chuyện. Và khi đó mình cảm thấy: à, nếu như không có ai kể chuyện thì làm sao mà họ biết tới được Yên Tử nhiều hơn".

Chị Lã Thị Chuyên (trái) và em Triệu Thị Kiều Thanh (giữa) kể chuyện về Yên Tử dưới góc nhìn của những người sinh ra, lớn lên, học tập và làm việc tại nơi này

Chị Lã Thị Chuyên và em Triệu Thị Kiều Thanh chỉ là 2 trong số rất nhiều người dân Yên Tử đang gìn giữ và lan tỏa giá trị di sản theo cách của riêng mình. Cuộc thi “Người giới thiệu hay nhất” là một trong những cách để Yên Tử khơi dậy niềm tự hào ấy trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy phường Yên Tử cho biết: "Cuộc thi Người giới thiệu hay nhất về di sản Yên Tử vừa qua cũng là một tiền đề để chúng tôi tiếp tục nhân rộng, để quán triệt cho cán bộ đảng viên và tuyên truyền cho mỗi người dân Yên Tử về ý nghĩa của di sản, trách nhiệm của mỗi công dân Yên Tử trong việc bảo tồn và phát huy giá trị. Cùng với đó là mong muốn mỗi người dân Yên Tử sẽ là một đại sứ du lịch, giới thiệu và tự hào về miền di sản, sống cùng di sản".

Các giá trị văn hoá của Yên Tử được gìn giữ, lan toả thông qua mỗi người dân

Phường Yên Tử đã có kế hoạch cụ thể hóa bằng những phần việc rõ ràng, bắt đầu từ thế hệ trẻ: đưa giáo dục truyền thống quê hương, lịch sử địa phương và giá trị di sản Yên Tử vào trường học. Cùng với đó, phường tăng cường các hội thi cho thanh thiếu niên trên địa bàn, để các em hiểu sâu hơn, tự hào hơn và tự mình lan tỏa giá trị di sản. Phường cũng phát động trong Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, để giá trị di sản thế giới được lan tỏa tới bạn bè trong nước và quốc tế. Đây cũng là định hướng chung của Quảng Ninh trong thực hiện Nghị quyết 80: kiến tạo môi trường văn hóa lành mạnh từ gia đình, nhà trường đến xã hội và không gian số.

Ở Yên Tử, môi trường ấy đã có những gương mặt cụ thể: học sinh hiểu quê hương từ giờ học Giáo dục địa phương rồi kể chuyện bằng video; một người lao động ngày ngày kể chuyện về Yên Tử cho du khách. Danh hiệu di sản văn hoá thế giới là sự ghi nhận, còn để di sản sống, càng cần mỗi người dân hiểu thêm, kể tiếp và gìn giữ câu chuyện của quê hương mình.