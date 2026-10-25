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40.000 khán giả dự BIGBANG Day 2, Mỹ Đình tăng cường an ninh

Chủ Nhật, 14:41, 25/10/2026
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VOV.VN - Lực lượng gần 2.000 nhân sự đảm bảo an ninh, an toàn cho đêm diễn thứ hai của BIGBANG tại Mỹ Đình tối 25/10.

Theo Ban Tổ chức, gần 2.000 nhân sự được huy động phục vụ công tác an ninh, an toàn trong đêm diễn thứ 2 của BIGBANG tối 25/10, gồm lực lượng Công an TP Hà Nội, Cảnh sát cơ động, Công an các phường, các lực lượng chức năng, đội ngũ an ninh chuyên nghiệp của đơn vị tổ chức cùng lực lượng tình nguyện viên đông đảo.

40.000 khan gia du bigbang day 2, my Dinh tang cuong an ninh hinh anh 1
2.000 nhân sự được huy động phục vụ công tác an ninh, an toàn trong đêm diễn 25/10 tại Mỹ Đình.

Các lực lượng được bố trí theo phương án nhiều lớp, nhiều vòng, bao quát từ vòng ngoài, vùng đệm đến bên trong sân vận động. Cổng ra vào, hành lang di chuyển, khu vực tập trung đông người và các tuyến đường tiếp cận là những vị trí được tăng cường kiểm soát.

Trọng tâm là kiểm soát người vào sân, hạn chế tình trạng trà trộn, di chuyển sai khu vực và kịp thời xử lý những tình huống có thể ảnh hưởng đến trật tự chung.

40.000 khan gia du bigbang day 2, my Dinh tang cuong an ninh hinh anh 2
Công tác đảm bảo an ninh, an toàn đêm diễn được chú trọng đặc biệt.

Cùng với an ninh tại các cửa vào, công tác phân luồng giao thông, điều tiết đám đông, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ y tế cũng được tăng cường. Yêu cầu an toàn phải được duy trì đến khi khán giả rời sân, đặc biệt ở thời điểm kết thúc chương trình, khi dòng người cùng di chuyển ra các tuyến đường xung quanh.

Theo Ban Tổ chức, đêm diễn thứ hai dự kiến đón khoảng 40.000 khán giả. Quy mô này đòi hỏi đơn vị tổ chức và các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các phương án kiểm soát, chủ động xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm an ninh, an toàn xuyên suốt đêm nhạc.

40.000 khan gia du bigbang day 2, my Dinh tang cuong an ninh hinh anh 3
Theo Ban Tổ chức, đêm diễn thứ hai dự kiến đón khoảng 40.000 khán giả.

Với quy mô dự kiến gần 90.000 lượt khán giả từ nhiều địa phương và quốc gia, vùng lãnh thổ, hai đêm diễn của BIGBANG tại Mỹ Đình được định vị là sự kiện văn hóa, giải trí trọng điểm của Hà Nội. Sự kiện góp phần khẳng định sức hấp dẫn của Thủ đô trên bản đồ lưu diễn toàn cầu, đồng thời khơi mở cơ hội thu hút các chương trình nghệ thuật lớn, thúc đẩy du lịch, dịch vụ và công nghiệp văn hóa.

Ở tầm vóc ấy, bảo đảm an ninh, an toàn là yêu cầu đặc biệt quan trọng, gắn trực tiếp với chất lượng tổ chức và uy tín của thành phố đăng cai. Việc huy động gần 2.000 nhân sự cùng phương án kiểm soát nhiều lớp cho đêm diễn thứ hai thể hiện trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tổ chức với các lực lượng chức năng, hướng tới bảo vệ nghệ sĩ, khán giả và duy trì trật tự xuyên suốt chương trình.

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G-Dragon đập guitar, BIGBANG hát Haru Haru cùng 45.000 khán giả Hà Nội

VOV.VN - Gần 45.000 khán giả phủ kín sân vận động Mỹ Đình, cùng hát Haru Haru, Lies, Bang Bang Bang và nhiều bản hit gắn với hành trình 20 năm của BIGBANG. Trong đêm diễn đầu tiên tại Hà Nội, G-Dragon, Taeyang và Daesung liên tục khuấy động khán đài, trước khi cùng quỳ gối, cúi đầu cảm ơn người hâm mộ Việt Nam.

Hà Phương - Ngọc Duy/VOV.VN
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