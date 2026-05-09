5 “Anh Tài” lộ diện khiến Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 nóng hơn bao giờ hết

Thứ Bảy, 09:27, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau dàn Anh Tài đầu tiên gây sốt, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 tiếp tục tung ra 5 gương mặt mới đầy màu sắc. Từ đạo diễn - diễn viên trăm tỷ Huỳnh Lập, giọng ca nội lực Đông Hùng đến producer Mew Amazing hay Á vương Thuận Nguyễn, mỗi nghệ sĩ đều mang theo tham vọng bứt phá và chinh phục giới hạn mới.

Huỳnh Lập: Từ "ông hoàng triệu view" đến phép thử cầm mic nghiêm túc 

Sự góp mặt của Huỳnh Lập tại ATVNCG 2026 tạo ra những kỳ vọng về sức hút nội dung và sự sáng tạo không giới hạn. Ở tuổi 33, Huỳnh Lập đang sở hữu một "gia tài" giải thưởng đáng mơ ước: 3 giải Mai Vàng, 5 giải Ngôi Sao Xanh và mới nhất là thành công vang dội của bộ phim điện ảnh Nhà Gia Tiên với doanh thu 243 tỷ đồng – lọt Top 8 phim có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam.

Mang tâm thế "hồ hởi và cực kỳ tò mò", Huỳnh Lập tiết lộ màn solo chào sân sẽ là một bản phối "duy nhất một đêm" của một ca khúc gắn liền với con đường làm nghề của anh. "Đây là phiên bản duy nhất chỉ dành cho Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026", nam nghệ sĩ khẳng định.

Đông Hùng: Cuộc đối đầu của bản ngã và giọng ca "vàng" quốc gia

Được định vị là một trong những giọng ca thực lực hàng đầu showbiz Việt, Đông Hùng mang đến chương trình nền tảng chuyên môn vững chắc cùng tư duy nghệ thuật đa năng.

Năm 2024, nam ca sĩ ghi dấu ấn lớn với bước chuyển mình sang lĩnh vực nhạc kịch khi giành Huy chương Bạc tại Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc qua vai diễn Chí Phèo trong vở "Giấc mơ Chí Phèo". Vị thế của anh tiếp tục được khẳng định trong năm 2025 qua màn trình diễn mở màn Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam (A50) và chuỗi chương trình quốc gia “Tổ Quốc Trong Tim”. Đến với sân chơi này, Đông Hùng không giấu tham vọng "đối đầu" với chính bản ngã để tìm kiếm sự thay đổi. Màn trình diễn solo sắp tới được kỳ vọng sẽ là sự cộng hưởng giữa kỹ thuật thanh nhạc thượng thừa và chiều sâu cảm xúc mới mẻ. 

Mew Amazing: Từ "phù thủy âm nhạc" sau cánh gà đến ánh sáng sân khấu

Là "phù thủy âm nhạc" đứng sau hàng loạt bản hit đình đám, sự xuất hiện của Music Producer Mew Amazing mang đến một góc nhìn chuyên môn sâu sắc. Vốn quen thuộc với công việc thầm lặng phía sau hậu trường, việc bước ra ánh sáng sân khấu là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh. 

Thừa nhận sự lo lắng khi bước ra từ phòng thu để tương tác trực tiếp với khán giả, Mew Amazing xem đây là cơ hội để tìm kiếm những người anh em mới và "làm mới" chính mình.

Nam producer tiết lộ đã dành rất nhiều thời gian để tập luyện vũ đạo và những kỹ năng trình diễn mà trước đây anh chưa từng chạm tới. Ca khúc solo sắp tới sẽ là một bài hát gắn liền với tên tuổi Mew Amazing nhưng được "nâng cấp" với những vũ đạo bùng nổ.

Thuận Nguyễn: "Á vương" hướng nội và nỗ lực bứt phá giới hạn

Sở hữu ngoại hình lý tưởng (Á vương Mister Global 2017) và gia tài giải thưởng điện ảnh (Nam chính xuất sắc Ngôi Sao Xanh 2023, HCV Sân khấu kịch nói toàn quốc 2021), Thuận Nguyễn lại gây bất ngờ khi tự nhận mình là người hướng nội.

Thuận Nguyễn tâm sự: "Đăng ký tham gia chương trình là Thuận thấy mình gan lắm rồi đó. Xem mùa một, Thuận thấy các anh em rất đoàn kết nên cũng muốn thử đặt mình vào môi trường như vậy. Thuận muốn học thêm hát, thêm nhảy để xem mình làm được gì”. 

Sự đoàn kết gắn bó với nhau giữa những người đàn ông tài năng và đầy cá tính cũng chính là một trong những dấu ấn đặc trưng của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Dù rất cá tính, mỗi người mang một bản sắc riêng biệt nhưng họ luôn yêu thương nhau và mang tinh thần sẵn sàng vượt chông gai, hướng về những giá trị tích cực, tạo nên một gia tộc đặc biệt chưa bao giờ từng có trong giới nghệ sĩ.

Thái Lê Minh Hiếu: Màu sắc tươi mới của hình mẫu "Anh Tài" hiện đại

Đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ sở hữu gu thẩm mỹ riêng biệt và cá tính, Thái Lê Minh Hiếu mang đến chương trình một phong cách trình diễn năng động. Để chuẩn bị cho hành trình trở thành Anh Tài, Thái Lê Minh Hiếu cho biết bản thân đã tích cực nâng cấp đa dạng từ việc rèn luyện thanh nhạc, vũ đạo bài bản đến kỹ năng chơi guitar điện. Sự chỉn chu và tư duy đổi mới của Minh Hiếu được kỳ vọng là mảnh ghép thú vị, hoàn thiện bức tranh đa sắc của đội hình Anh Tài năm nay. 

Dàn Anh Tài mới hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Không chỉ là cuộc chơi của âm nhạc, chương trình còn là hành trình để các nghệ sĩ bước ra khỏi giới hạn quen thuộc và khám phá phiên bản mới của chính mình.

Sơn Tùng M-TP đến lúc phải thay đổi: Không thể chỉ tạo hit để giữ ngôi vương

VOV.VN - Những đồn đoán về màn tái xuất của Sơn Tùng M-TP đang khiến Vpop xôn xao. Nhưng sau gần 2 năm im ắng và sự vươn lên mạnh mẽ của thế hệ nghệ sĩ mới, điều khán giả chờ đợi ở Sơn Tùng lúc này không còn là một bản hit triệu view, mà là một bước chuyển trưởng thành đủ để định nghĩa lại vị thế số một của anh.

Sao Việt 8-5: “Mẹ ba con” Nhã Phương khoe vóc dáng đáng ngưỡng mộ

Dương Domic lọt đề cử giải thưởng âm nhạc Nhật Bản cùng Lady Gaga, Taylor Swift

Nữ diễn viên đóng “tiểu tam” gây phẫn nộ, từng được Trấn Thành giúp đỡ giờ ra sao?

Tài tử nghìn tỷ mới của điện ảnh Việt là ai?

