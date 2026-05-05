Khởi động Hoa hậu Việt Nam 2026: Đi tìm vẻ đẹp từ "Miền hương sắc" Việt

Phát biểu tại họp báo chiều 5/5 tại Hà Nội, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi - đã có những chia sẻ sâu sắc về chủ đề năm nay. Ông cho biết: “Miền hương sắc không chỉ là tên gọi, mà là một lát cắt tinh tế của vẻ đẹp Việt Nam đương đại. Miền không phải là một địa danh, nơi chốn cụ thể. Đó là không gian mang tính ẩn dụ - một miền của cảm thức, miền của chiều sâu văn hóa và của vẻ đẹp được cảm nhận bằng trái tim. Ở đó, vẻ đẹp không dừng lại ở những gì có thể nhìn thấy, mà được gợi mở qua nhiều tầng ý nghĩa - tinh khiết hơn, sâu lắng hơn, và giàu sức lan tỏa hơn”.

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy và Hoa hậu Hà Trúc Linh tại họp báo khởi động Hoa hậu Việt Nam 2026

Cụ thể hơn về tiêu chí lựa chọn người chiến thắng, ông Phùng Công Sưởng nhấn mạnh: “Đó là hương - Hương của tâm hồn, của lòng nhân ái, của chiều sâu văn hóa. Là sắc - Sắc của trí tuệ, của bản lĩnh, của khát vọng vươn lên. Hoa hậu Việt Nam không hướng tới một hình mẫu hoàn hảo theo khuôn mẫu, mà tìm kiếm những đại diện có khả năng truyền cảm hứng. Những người đẹp đăng quang sẽ hội tụ vẻ đẹp của trí tuệ, văn hóa và tinh thần cống hiến”.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của mùa giải 2026 là sự chuyển giao không gian tổ chức từ Huế sang Hải Phòng. Theo Ban Tổ chức, đây là sự kết nối giữa chiều sâu di sản và sức bật của đô thị hiện đại, giữa truyền thống hào hùng và khát vọng vươn ra biển lớn.

Việc lựa chọn Hải Phòng không chỉ nhằm quảng bá du lịch địa phương mà còn tạo ra môi trường thực tế để các thí sinh bộc lộ bản lĩnh và trí tuệ. Tại đây, các hoạt động ghi hình thực tế và tương tác cộng đồng sẽ được triển khai xuyên suốt, giúp ban giám khảo đánh giá chính xác năng lực cống hiến của từng cá nhân thay vì chỉ dựa vào đêm chung kết.

Hoa hậu Hà Trúc Linh

Có mặt tại buổi lễ khởi động, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh đã có những chia sẻ về hành trình hai năm đương nhiệm đầy ý nghĩa. Cô khẳng định bản thân không đo nhiệm kỳ bằng những con số vô hồn mà bằng những hành động thiết thực dành cho cộng đồng.

Hà Trúc Linh bộc bạch: “Trong hành trình đã qua, Hà Trúc Linh được trải nghiệm, học tập nhiều, biết cách nhìn nhận bản thân, có trách nhiệm với cộng đồng và hành động có chuẩn mực. Dù ánh hào quang có tắt, con đường của tôi vẫn tiếp diễn. Trong hành trình mới, tôi hy vọng vẫn được đồng hành với Hoa hậu Việt Nam để tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng”.

Trước thềm tìm kiếm người kế nhiệm, Hà Trúc Linh bày tỏ sự tôn trọng tuyệt đối với truyền thống 38 năm của cuộc thi và sẵn sàng đón chào một “hương sắc mới” đại diện cho vẻ đẹp và trí tuệ phụ nữ Việt Nam thời đại mới.

Hoa hậu Việt Nam 2026 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng khi ứng dụng công nghệ làm nền tảng vận hành. Toàn bộ hành trình từ tuyển sinh trực tuyến, bình chọn, đến quản trị dữ liệu đều được thực hiện trên hệ thống hạ tầng công nghệ thống nhất. Điều này giúp chuẩn hóa quy trình, đảm bảo tính minh bạch và tăng khả năng tương tác trực tiếp với công chúng.

Về giải thưởng, bên cạnh vương miện cao quý, Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ nhận phần thưởng trị giá 500 triệu đồng. Á hậu 1 và Á hậu 2 nhận giải thưởng lần lượt là 300 triệu đồng và 250 triệu đồng. Hệ thống giải thưởng phụ bao gồm các danh hiệu “Đại sứ/Người đẹp” như: Đại sứ Nhân ái, Đại sứ Du lịch và Môi trường, Người đẹp Biển... mỗi giải trị giá 50 triệu đồng. Các danh hiệu này gắn liền với 4 trụ cột giá trị: Nhan sắc – Văn hóa – Trí tuệ – Cống hiến.

Theo thông báo của Ban Tổ chức, thời hạn nhận hồ sơ dự thi trên toàn quốc kéo dài từ nay đến hết ngày 12/6/2026. Vòng sơ khảo toàn quốc dự kiến diễn ra trong tháng 6/2026, tiếp nối là hoạt động ghi hình hành trình thực tế xuyên suốt tháng 6 và tháng 7/2026, trước khi chính thức bước vào vòng chung khảo toàn quốc vào tháng 8/2026.