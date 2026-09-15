64 tuổi, Tom Cruise chơi lớn với màn lột xác táo bạo nhất sự nghiệp

Có lẽ hiếm có ngôi sao Hollywood nào dành nhiều năm để giữ gìn một hình ảnh trên màn ảnh như Tom Cruise.

Đẹp trai, phong độ, nhanh nhẹn và gần như luôn xuất hiện trong những khoảnh khắc khiến khán giả phải trầm trồ, Tom Cruise đã trở thành biểu tượng của dòng phim hành động. Nhưng lần này, anh dường như muốn làm điều ngược lại.

Không còn vẻ ngoài săn chắc của Ethan Hunt. Không còn nụ cười của một ngôi sao Hollywood. Cũng không phải một người đàn ông sẵn sàng chạy, nhảy hay lao mình vào những màn nguy hiểm.

Trong “Digger”, Tom Cruise biến thành Digger Rockwell – một tỷ phú ngành năng lượng lớn tuổi, bụng phệ, tóc thưa, ngoại hình già nua và phong thái trịch thượng.

Đây không đơn giản là thay đổi tạo hình. Điều đáng chú ý hơn là Tom Cruise đang chủ động bước ra khỏi chính hình ảnh đã làm nên tên tuổi của mình.

Tom Cruise gây chú ý với tạo hình khác lạ trong “Digger” (Ảnh: Warner Bros)

Khi Tom Cruise không còn muốn làm “người hùng”

Digger Rockwell là kiểu nhân vật rất khác với những vai diễn mà khán giả thường nhớ đến khi nhắc tới Tom Cruise. Ông ta giàu có, quyền lực và tin rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ. Nhưng chính sự tự tin đến mức ngạo mạn ấy lại đẩy Digger vào một tình huống không thể kiểm soát: một quyết định tai hại khiến thảm họa thiên nhiên xảy ra trên quy mô toàn cầu.

Điều trớ trêu là người gây ra rắc rối lại tin rằng mình chính là người có khả năng cứu thế giới. Và đây chính là điểm thú vị của “Digger”.

Tom Cruise không vào vai một người hùng hoàn hảo. Anh vào vai một người đàn ông có thể rất đáng ghét, rất lố bịch, thậm chí trở thành nguồn cơn của chính thảm họa mà mình phải giải quyết.

Trailer mới cho thấy nhân vật Digger mang màu sắc hài đen rõ nét, với sự ngạo mạn và khó đoán được đẩy lên thành một phần quan trọng của câu chuyện.

Một Tom Cruise mà khán giả chưa quen nhìn thấy

Điều khiến màn hóa thân này đáng chờ đợi không chỉ nằm ở chiếc bụng phệ hay mái tóc thưa.

Tom Cruise được cho là thay đổi cả giọng nói, ngoại hình lẫn cách thể hiện để tạo nên một Digger lập dị và khoa trương. Nam diễn viên gần như biến mất phía sau nhân vật.

Đây là điều đặc biệt với một ngôi sao đã có hình ảnh quá mạnh. Thông thường, khán giả nhìn thấy nhân vật và lập tức nhận ra Tom Cruise phía sau đó. Nhưng với Digger, câu hỏi thú vị lại là: Liệu chúng ta còn nhìn thấy Tom Cruise hay chỉ nhìn thấy Digger Rockwell?

Tom Cruise từng khiến khán giả bất ngờ với màn xuất hiện hài hước trong “Tropic Thunder”. Tuy nhiên, Digger dường như đưa sự thay đổi ấy đi xa hơn: Từ một màn gây cười ngắn ngủi trở thành một vai diễn trung tâm, nơi ngoại hình và tính cách nhân vật đều đối lập với hình tượng ngôi sao quen thuộc.

Nam tài tử xuất hiện với diện mạo già nua, bụng phệ và mái tóc thưa (Ảnh: Warner Bros)

Sau hàng chục năm, Tom Cruise đang tự làm khó mình

Có một nghịch lý thú vị trong sự nghiệp Tom Cruise. Càng nổi tiếng, anh càng khó biến mất trên màn ảnh. Khán giả đã quá quen với khuôn mặt, vóc dáng, giọng nói và phong thái của Tom Cruise. Vì thế, một diễn viên như anh muốn thực sự “lột xác” không phải chuyện đơn giản.

Nhưng “Digger” cho thấy Tom Cruise dường như đang tìm một thử thách khác. Thay vì chứng minh mình vẫn có thể chạy nhanh, chiến đấu mạnh hay thực hiện những pha hành động nguy hiểm, anh thử chứng minh rằng mình có thể trở thành một người đàn ông hoàn toàn khác.

“Digger” không chỉ xây dựng câu chuyện quanh một nhân vật kỳ quặc. Bộ phim còn hướng tới những vấn đề như quyền lực, tiền bạc, tham vọng và cái tôi của những người đứng đầu. Màu sắc hài đen được sử dụng để đặt con người vào một nghịch lý: Tạo ra vấn đề nhưng sau đó lại tìm cách biến mình thành người hùng giải quyết hậu quả.

Vì thế, Digger có thể khiến khán giả bật cười, nhưng phía sau tiếng cười ấy vẫn là một câu chuyện về quyền lực và trách nhiệm. Đặc biệt, khi nhân vật này được Tom Cruise đảm nhận, sự châm biếm càng trở nên thú vị. Một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất thế giới lại vào vai một người đàn ông tin rằng mình có thể kiểm soát cả thế giới – và cuối cùng phải vật lộn với chính hậu quả do mình tạo ra.

Một Tom Cruise hoàn toàn khác so với hình ảnh ngôi sao hành động quen thuộc (Ảnh: Warner Bros)

Tom Cruise và một canh bạc mới

“Digger” đánh dấu màn hợp tác giữa Tom Cruise và đạo diễn Alejandro G. Iñárritu, nhà làm phim từng đứng sau “Birdman” và “The Revenant”. Bộ phim còn có sự tham gia của Sandra Hüller, Jesse Plemons, Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg, Sophie Wilde, Emma D’Arcy và John Goodman.

Sự kết hợp này khiến “Digger” trở nên đáng chú ý không chỉ vì có Tom Cruise. Nếu những bộ phim hành động thường khai thác hình ảnh một Tom Cruise không tuổi, luôn tiến về phía trước, thì “Digger” lại mở ra một hướng khác: Một Tom Cruise sẵn sàng làm mình trở nên già nua, vụng về, kỳ quặc và thậm chí đáng ghét.

“Digger” dự kiến ra rạp vào tháng 10/2026 (Ảnh: Warner Bros)

Có thể đây sẽ là một trong những vai diễn mà khán giả nhớ lâu nhất của Tom Cruise. Bởi sau hàng chục năm làm điện ảnh, điều khó nhất với một ngôi sao không phải là khiến khán giả nhận ra mình. Mà là khiến họ không nhận ra mình nữa. Với “Digger”, Tom Cruise dường như đang thử làm chính điều đó.

“Digger” dự kiến khởi chiếu tại rạp vào tháng 10/2026.