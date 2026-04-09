Á hậu thông thạo ba ngoại ngữ gây chú ý tại Hoa hậu Văn hoá Việt Nam

Thứ Năm, 09:04, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Á hậu Hải Vân gây chú ý tại Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026 khi giành danh hiệu Á hậu 2 cùng giải “Người đẹp tri thức”. Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc, cô còn chinh phục khán giả với phần ứng xử song ngữ, nền tảng học vấn và khả năng ngoại ngữ nổi bật.

Trong đêm chung kết Hoa hậu Văn Hoá Việt Nam 2026, thí sinh Hải Vân đến từ TP. Hồ Chí Minh đã xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 2. Bên cạnh đó, cô còn được trao giải phụ “Người đẹp tri thức”, ghi dấu ấn bởi vẻ đẹp tri thức, sự tự tin và khả năng ngoại ngữ nổi bật.

Một trong những khoảnh khắc gây ấn tượng mạnh trong đêm chung kết chính là phần trả lời ứng xử song ngữ Việt – Anh của Hải Vân. Sự tự tin, mạch lạc cùng khả năng diễn đạt trôi chảy giúp cô nhận được nhiều tràng pháo tay từ khán giả và sự đánh giá cao của ban giám khảo.

Á hậu Hải Vân là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Cô từng đảm nhận vai trò MC trong nhiều chương trình trên VTV, HTV.

Trước khi tỏa sáng tại cuộc thi sắc đẹp, Á hậu Hải Vân đã là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Cô từng đảm nhận vai trò MC trong nhiều chương trình trên VTV như “S Việt Nam”, đồng thời dẫn các chương trình “Nhịp sống kinh doanh”, “Khoẻ & Đẹp”, “Dinh dưỡng diệu kỳ” trên HTV. Phong thái tự tin, khả năng dẫn dắt linh hoạt cùng chất giọng truyền cảm đã giúp Hải Vân ghi dấu ấn trong lòng người xem.

Không chỉ dừng lại ở khả năng dẫn chương trình song ngữ Việt - Anh, Hải Vân còn thông thạo tiếng Hàn, thể hiện nền tảng ngoại ngữ ấn tượng của mình. Hiện cô đang theo học chương trình cao học tại Đại học Bách khoa Philippines, tiếp tục trau dồi tri thức và mở rộng tầm nhìn quốc tế.

Ngay từ nhỏ, Hải Vân đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và sự năng động khi tham gia câu lạc bộ thiếu nhi và đạt một số giải thưởng ca hát như giải khuyến khích Tiếng hát Chim Sơn ca, lọt chung kết Tiếng hát Măng non Truyền hình HTV. Bên cạnh đó, thành tích học tập của cô cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hải Vân là học sinh giỏi suốt 12 năm, từng đạt giải thưởng Vở sạch chữ đẹp cấp thành phố, giải Ba môn Ngữ văn cấp thành phố, cùng danh hiệu học sinh giỏi môn Hóa cấp quận. Với nền tảng tri thức, khả năng ngoại ngữ và kinh nghiệm truyền thông, Á hậu Hải Vân mong muốn trong tương lai sẽ trở thành “chiếc cầu nối văn hoá”, thông qua ngôn ngữ, đặc sản và những câu chuyện đời sống để kết nối cộng đồng. 

Cô chia sẻ rằng dù mỗi người có thể “nói khác giọng, sống khác nhịp”, nhưng tất cả đều có chung một tình yêu dành cho Việt Nam. Và đó cũng chính là điều mà Á hậu Hải Vân muốn lan toả tới các bạn trẻ: niềm tự hào về văn hoá và bản sắc dân tộc trong một thế giới ngày càng hội nhập.

Hà Phương/VOV.VN
Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu sinh con đầu lòng
VOV.VN - Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu chia sẻ đã hạ sinh con đầu lòng bằng phương pháp sinh mổ.

Thành tích học tập ấn tượng của những nàng hậu Miss World Vietnam
VOV.VN - Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc rạng rỡ và thần thái cuốn hút, nhiều nàng hậu Miss World Vietnam còn khiến công chúng ngưỡng mộ với bảng thành tích học tập “khủng”.

NSND Lan Hương chấm thi Hoa hậu có phần thi AI, ứng xử về công nghệ
VOV.VN - Ngày 3/4 tại Hà Nội, cuộc thi Miss Galaxy Vietnam 2026 (Hoa hậu Ngân hà Việt Nam 2026) được công bố, mở ra hướng tiếp cận mới khi đưa yếu tố công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), vào hành trình tìm kiếm người chiến thắng.

