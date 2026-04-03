NSND Lan Hương chấm thi Hoa hậu có phần thi AI, ứng xử về công nghệ

Thứ Sáu, 18:09, 03/04/2026
VOV.VN - Ngày 3/4 tại Hà Nội, cuộc thi Miss Galaxy Vietnam 2026 (Hoa hậu Ngân hà Việt Nam 2026) được công bố, mở ra hướng tiếp cận mới khi đưa yếu tố công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), vào hành trình tìm kiếm người chiến thắng.

Theo ban tổ chức, trong bối cảnh công nghệ ngày càng tác động mạnh mẽ tới đời sống, hình mẫu phụ nữ hiện đại không chỉ dừng ở nhan sắc mà còn cần hội tụ tri thức, bản lĩnh, khả năng thích ứng và tư duy đổi mới. Cuộc thi lựa chọn chủ đề “Women of The Future - Phụ nữ kiến tạo tương lai”, hướng tới việc tôn vinh những đại diện có khả năng làm chủ công nghệ và thích ứng với môi trường số.

Tiêu chí dành cho thí sinh không chỉ gồm các yêu cầu truyền thống như ngoại hình, học vấn hay tác phong, mà còn bao gồm khả năng sử dụng công nghệ ở mức cơ bản, tư duy đổi mới sáng tạo và hiểu biết nền tảng về công nghệ. Ban tổ chức đặc biệt khuyến khích những thí sinh có kiến thức về AI, kỹ năng số hoặc tư duy sáng tạo trong môi trường số.

nsnd lan huong cham thi hoa hau co phan thi ai, ung xu ve cong nghe hinh anh 1
NSND Lan Hương (giữa) đảm nhận vai trò Trưởng BGK Miss Galaxy 2026

Trong hành trình cuộc thi, các thí sinh sẽ được tiếp cận với nhiều hoạt động liên quan đến công nghệ. Ở vòng sơ loại (9/5 - 6/6/2026), thí sinh tham gia các workshop về trí tuệ nhân tạo (AI), tư duy số (digital mindset) và an toàn không gian mạng (cyber safety). Đồng thời, mỗi thí sinh phải thực hiện một sản phẩm video cá nhân ứng dụng công nghệ AI, thể hiện khả năng sáng tạo và tư duy công nghệ.

Không chỉ dừng ở phần thi kỹ năng, yếu tố công nghệ còn xuất hiện trong nội dung ứng xử. Tại đêm chung kết dự kiến diễn ra vào giữa tháng 8/2026 tại Quảng Ninh, các thí sinh sẽ trải qua phần thi ứng xử xoay quanh các vấn đề công nghệ, xã hội và vai trò của phụ nữ trong thời đại mới.

Chia sẻ về định hướng cuộc thi, Thạc sĩ Đàm Hương Thủy, Trưởng Ban Tổ chức cho biết: “Trong kỷ nguyên số hôm nay, chúng tôi không tìm kiếm những thí sinh chỉ đẹp, mà tìm kiếm những cô gái có khả năng thích ứng, làm chủ công nghệ và dám kiến tạo giá trị mới cho xã hội. Miss Galaxy Vietnam hướng tới việc tìm kiếm một thế hệ phụ nữ vừa có tri thức, vừa có tư duy công nghệ và tinh thần dấn thân, hưởng ứng tích cực công cuộc chuyển đổi số mạnh mẽ của đất nước. Khi người phụ nữ thay đổi, họ không chỉ thay đổi cuộc đời mình mà còn góp phần định hình tương lai của cộng đồng và quốc gia”.

Trưởng Ban giám khảo là NSND Lan Hương, cùng sự tham gia của các thành viên Ban giám khảo gồm: Nhà báo Ngô Bá Lục, Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 Đinh Như Phương, Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Mỹ Linh; Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 Trần Minh Phương...

nsnd lan huong cham thi hoa hau co phan thi ai, ung xu ve cong nghe hinh anh 2
Sân khấu đêm Chung kết

Thí sinh dự thi cần là công dân nữ Việt Nam từ 18 đến 32 tuổi, cao từ 1m60 trở lên, tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, chưa kết hôn, chưa sinh con, có khả năng sử dụng công nghệ ở mức cơ bản. Những ứng viên có năng lực ngoại ngữ và sẵn sàng hội nhập được ưu tiên.

Các vòng thi được thiết kế theo hướng kết hợp giữa nhan sắc, trí tuệ và công nghệ. Bên cạnh các phần trình diễn như trang phục, dạ hội hay bikini, thí sinh còn tham gia các thử thách liên quan đến sáng tạo nội dung, ứng dụng công nghệ và thể hiện quan điểm cá nhân về các vấn đề xã hội trong thời đại số.

Hà Phương/VOV.VN
Để mặt mộc trên màn ảnh rộng: Bước đi táo bạo của Hoa hậu Thiên Ân

VOV.VN - Trong phim "Hẹn em ngày nhật thực", cô vào vai Thiên Ân – một thiếu nữ sống tại nhà thờ ở miền Trung những năm 1990. Để phù hợp với bối cảnh và tính cách nhân vật, đạo diễn Lê Thiện Viễn yêu cầu nữ diễn viên không trang điểm, giữ nguyên các đường nét tự nhiên trong hầu hết phân cảnh.

Lý do Phương Oanh đăng quang Hoa hậu dù đối thủ nói tiếng Anh tốt hơn?

VOV.VN - Sau chung kết Miss World Vietnam 2025, việc một số thí sinh có khả năng tiếng Anh tốt nhưng không đăng quang đã gây tranh luận. Trước ý kiến này, ban tổ chức khẳng định ngoại ngữ không phải yếu tố quyết định, thay vào đó là sự đánh giá toàn diện về nhan sắc, kỹ năng, bản lĩnh và hành trình của thí sinh.

Học vấn của tân Hoa hậu và hai Á hậu Miss World Vietnam 2025

VOV.VN - Không chỉ nổi bật về nhan sắc, Top 3 Miss World Vietnam 2025 còn gây chú ý với nền tảng học vấn ấn tượng, khả năng ngoại ngữ tốt và nhiều thành tích nổi bật trong học tập, hoạt động xã hội.

