中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nữ sinh 18 tuổi đăng quang Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026

Thứ Hai, 04:32, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 5/4, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, khép lại hành trình tìm kiếm gương mặt đại diện cho vẻ đẹp tri thức và bản sắc văn hoá Việt. 

Vượt qua 19 thí sinh xuất sắc trong đêm thi quyết định, Nguyễn Trần Hà Linh đến từ Ninh Bình đã chính thức đăng quang ngôi vị Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026. 

Tân Hoa hậu Nguyễn Trần Hà Linh sinh năm 2008, cao 1m76, hiện là học sinh Trường THPT Khoa học Giáo dục thuộc Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn Trần Hà Linh đăng quang Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026

Ngay từ những vòng thi đầu tiên, Nguyễn Trần Hà Linh đã gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo bởi sự tự tin, bản lĩnh. Dù là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi, cô vẫn thể hiện phong thái chững chạc, tư duy rõ ràng và tinh thần cầu tiến.

Trong phần thi ứng xử, Hà Linh nhận được câu hỏi từ ban giám khảo: “Trong thời đại công nghệ và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, làm thế nào để người trẻ vẫn trân trọng và gìn giữ văn hoá truyền thống?”.

Cô trả lời: “Trong thời đại công nghệ và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, người trẻ hoàn toàn có thể vừa hội nhập vừa gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc. Theo tôi, điều quan trọng nhất là ý thức và sự tự hào về cội nguồn. Người trẻ có thể bắt đầu từ những điều gần gũi như tìm hiểu lịch sử, mặc trang phục truyền thống, tham gia các lễ hội văn hoá, hay lan toả những giá trị đẹp của dân tộc trên mạng xã hội bằng cách sáng tạo nội dung tích cực, hiện đại nhưng vẫn giữ tinh thần truyền thống.

Bên cạnh đó, gia đình và nhà trường đóng vai trò định hướng để thế hệ trẻ hiểu rằng văn hoá không phải là điều cũ kỹ, mà chính là nền tảng giúp chúng ta phát triển và khẳng định bản sắc Việt Nam trong thời đại toàn cầu hoá. Giữ gìn văn hoá không phải là quay về quá khứ, mà là mang giá trị truyền thống bước cùng tương lai”.

Phần trả lời đã giúp Hà Linh chinh phục ban giám khảo và khán giả, góp phần quan trọng giúp cô đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026.

Tân Hoa hậu và 4 Á hậu

Hà Linh sở hữu bảng thành tích học tập khá ấn tượng. Cô từng nhận học bổng “Người tiên phong” của Swinburne University of Technology, giành giải Ba học sinh giỏi cấp trường môn Ngữ Văn (năm học 2025–2026) và giải Nhì cuộc thi “Lắng đọng HOLA” (2024–2025). Bên cạnh đó, cô cũng tham gia và đạt kết quả tốt ở một số sân chơi học thuật như Olympic Ngữ văn, Toán trên mạng bằng tiếng Việt hay các kỳ thi học sinh giỏi môn Địa lý.

Hà Linh còn tích cực trong hoạt động tập thể. Cô từng là cán bộ lớp, đảm nhiệm vai trò Đại đội phó Đại đội 1 (năm học 2023–2024) và tham gia các chương trình cộng đồng, trong đó có HES Open Day hỗ trợ kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Trước khi đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026, Hà Linh từng được biết đến với danh hiệu Hoa khôi HES’s Beauty 2025.

Các danh hiệu Á hậu lần lượt thuộc về Nguyễn Thị Thu Trúc (Á hậu 1), Nguyễn Hồng Hải Vân (Á hậu 2), Trịnh Thị Huệ (Á hậu 3) và Lưu Tố Uyên (Á hậu 4).

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng trao nhiều giải thưởng phụ như Người đẹp Tri thức, Người đẹp Hình thể, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Trình diễn, Người đẹp có Gương mặt khả ái và Người đẹp Truyền thông.

Sau cuộc thi, Hoa hậu Nguyễn Trần Hà Linh sẽ tham dự cuộc thi Hoa hậu Đa Văn hóa Thế giới 2026 (Miss Multicultural World 2026) vào tháng 6. Á hậu Nguyễn Thị Thu Trúc dự thi Miss Eco International 2026 vào tháng 5 tại Ai Cập.

Hà Phương/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt