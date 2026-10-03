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"Anh tài" Hà An Huy "đốt cháy" sân khấu chào tân sinh viên tại Hà Nội

Thứ Bảy, 06:48, 03/10/2026
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VOV.VN - Tối 2/10, ca sĩ Hà An Huy đã có màn trình diễn bùng nổ, "đốt cháy" sân khấu đêm nhạc hội AWAKEN chào đón gần 3.000 tân sinh viên Khóa 39 của Trường Đại học Thăng Long (Hà Nội). Sự kiện thu hút hơn 5.000 khán giả.

Là tâm điểm của đêm nhạc, sự xuất hiện của "Anh tài" Hà An Huy (Quán quân Vietnam Idol 2023, gương mặt nổi bật của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026) tại đêm nhạc hội “AWAKEN” của Trường Đại học Thăng Long đã khiến hàng ngàn khán giả không ngừng hò reo. Đặc biệt, tại đêm nhạc, Hà An Huy trở lại với tư cách là cựu sinh viên Khóa 34 khoa Âm nhạc ứng dụng của chính ngôi trường này.

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Hà An Huy biểu diễn tại đêm nhạc hội “AWAKEN”

Đến với đêm nhạc hội AWAKEN, "Anh tài" Hà An Huy đem tới ca khúc 6 triệu lượt xem “Nhức tiềm thức” cùng “Chẳng cần bình yên” và “Đón bình minh”, chinh phục trái tim 5000 khán giả với chất giọng bay bổng được xử lý tinh tế. Khoảnh khắc Hà An Huy đứng trên sân khấu hoà ca cùng bạn bè trong đoạn kết bài “Đón bình minh” trở thành một trong những điểm nhấn đầy cảm xúc với tập thể Nhà trường.

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Ngay trên sân khấu, Hà An Huy đã gửi lời tri ân những người thầy cô đã chắp cánh, nuôi dưỡng cho đam mê âm nhạc của mình: “Để em có một chặng hành trình rực rỡ như ngày hôm nay em luôn biết ơn sự dìu dắt của các thầy cô Khoa Âm nhạc ứng dụng. PGS.TS Trần Thị Ngọc Lan, Trưởng khoa Âm nhạc ứng dụng là người đã chắp cánh ước mơ của em. Thầy ThS. Phạm Đức Thành, giảng viên Khoa Âm nhạc ứng dụng là người đã giúp cho em có sân chơi đầu tiên trong cuộc đời mình đó là cuộc thi Big Song Big Deal”.

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Bên cạnh Hà An Huy, đêm nhạc AWAKEN còn là cuộc hội ngộ của những tài năng rực rỡ trưởng thành từ Đại học Thăng Long. Chương trình được dẫn dắt duyên dáng bởi MC Lê Thu Hoà (TOP 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025, cựu sinh viên K29).

Bầu không khí của đêm nhạc hội tiếp tục được hâm nóng với sự xuất hiện của nhóm nhạc tân binh UPRIZE. Bằng nguồn năng lượng mạnh mẽ qua các ca khúc "First Dance", "EXposure" hay "Ngay và luôn", 7 chàng trai đã khiến khán giả "mãn nhãn". Thành viên LEON (Tạ Hoàng Long - sinh viên K37) tự hào chia sẻ việc được biểu diễn trên sân khấu trường là giấc mơ anh đã ấp ủ từ lâu, đồng thời gửi lời cảm ơn Nhà trường luôn tạo điều kiện để anh theo đuổi nghệ thuật.

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Không chỉ có nghệ sĩ khách mời, sân khấu AWAKEN chứng kiến sức trẻ của chính sinh viên Thăng Long qua hơn 30 tiết mục đa dạng từ VPop, K-Pop, US/UK đến âm hưởng dân gian đương đại. Các câu lạc bộ đã "cân đẹp" kỹ năng ca hát, vũ đạo, múa võ kết hợp cùng hiệu ứng Visual LED mãn nhãn do sinh viên tự thực hiện, biến sân khấu thành không gian để những cá tính Gen Z tự tin cất tiếng.

PV/VOV.VN
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