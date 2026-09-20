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OSAD dùng quyền “cứu” Hà An Huy khỏi nguy cơ bị loại

Chủ Nhật, 10:27, 20/09/2026
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VOV.VN - OSAD sử dụng quyền của Dũng sĩ để bảo vệ Hà An Huy khỏi nguy cơ bị loại, giúp nam ca sĩ tiếp tục hành trình tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 và bước vào Công diễn 5.

Tại tập 12 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, OSAD sử dụng quyền của Dũng sĩ để bảo vệ Hà An Huy, giúp nam ca sĩ tiếp tục hành trình sau khi bảng điểm cá nhân được công bố.

Trước đó, OSAD giành chiến thắng trong tiết mục Đại khải hoàn và đạt danh hiệu Dũng sĩ. Với danh hiệu này, nam ca sĩ có quyền bảo vệ một đồng đội có điểm số thấp trong nhóm khỏi nguy cơ bị loại.

Đến tập 12, khi bảng điểm cá nhân của các anh tài chính thức được công bố, Hà An Huy là người được OSAD lựa chọn sử dụng quyền bảo vệ. Nhờ đó, Hà An Huy có cơ hội tiếp tục tham gia chặng cuối của chương trình.

osad dung quyen cuu ha an huy khoi nguy co bi loai hinh anh 1
OSAD sử dụng quyền của Dũng sĩ để bảo vệ Hà An Huy khỏi nguy cơ bị loại.

Sau vòng đấu trước, Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 cũng bước vào giai đoạn thay đổi đội hình để chuẩn bị cho Công diễn 5. Ba liên minh ở Công diễn 4 được giải thể, các thành viên chia lại thành bốn Nhà, mỗi Nhà gồm 6 anh tài.

Sau quá trình lựa chọn và sáp nhập thành viên, Hà An Huy cùng Đông Hùng, Thuận Nguyễn, OSAD, Hoàng Dũng và Hoàng Rob về chung Nhà Thăng Hoa. Đây cũng là đội hình đưa Hà An Huy bước vào Công diễn 5 với chủ đề “Bập bùng bập bùng”.

Tại công diễn cuối cùng, bốn Nhà trải qua hai vòng đấu Khởi Lửa và Chốt Hạ. Mỗi Nhà được phân bổ 50 điểm hỏa lực và chủ động chia số điểm này cho hai tiết mục trước khi bước vào các màn đối đầu.

Ở vòng Khởi Lửa, Nhà Thăng Hoa lựa chọn Cảm ơn tình yêu tôi, với phần thể hiện của Hà An Huy và Hoàng Dũng. Đây là lần đầu hai ca sĩ song ca ca khúc này trên sân khấu chương trình. Sau nhiều Công diễn thử sức với những thể loại khác nhau, cả hai có cơ hội trở lại với thế mạnh vocal.

Hà An Huy bày tỏ sự hào hứng khi được thể hiện ca khúc: “Một bài hát bất hủ, hợp gu khủng khiếp. Không biết bao giờ em mới được hát lại ca khúc này. Nó làm cho mình thấy hạnh phúc và thăng hoa trong âm nhạc”.

osad dung quyen cuu ha an huy khoi nguy co bi loai hinh anh 2
Hà An Huy tiếp tục hành trình tại Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 sau lựa chọn của OSAD.

Trước khi bước vào Công diễn 5, Hà An Huy cũng dành thời gian nhìn lại phần thể hiện của mình ở Công diễn 4. Nam ca sĩ cho biết anh có một chuyến đi đến Vũng Tàu để tự sự và đối diện với những điều còn đau đáu, trong đó có cảm giác chưa thực sự thỏa mãn với những gì bản thân đã thể hiện ở công diễn trước. Từ đó, Hà An Huy tự nhắc mình tiếp tục nỗ lực và nghiêm túc hơn với phần trình diễn tiếp theo.

Về phía Hoàng Dũng, nam ca sĩ cho biết ban đầu anh không nghĩ một phần trình diễn nhóm lại được xử lý thành song ca. “Bọn mình không bao giờ dám nghĩ đến việc là một phần trình diễn nhóm mà mọi người lại chọn xử lý nó thành một bài hát song ca. Điều đó làm cho mình nghĩ mọi người đều tin tưởng và ưu ái rất nhiều để mình và Huy có trách nhiệm được thực hiện bài đấy”, Hoàng Dũng chia sẻ.

OSAD cho biết ở Công diễn 5, các thành viên muốn trở về với những thế mạnh của mình sau nhiều vòng thử sức ở những lĩnh vực khác nhau. Theo anh, Cảm ơn tình yêu tôi được lựa chọn theo hướng đơn giản, tập trung vào giọng hát và cảm xúc của người thể hiện.

Kết thúc phần trình diễn, Nhà Thăng Hoa nhận 2.040 điểm bình chọn từ khán giả. Việc được OSAD sử dụng quyền Dũng sĩ bảo vệ trước đó giúp Hà An Huy tiếp tục hành trình và góp mặt trong đội hình Nhà Thăng Hoa tại chặng cuối Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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