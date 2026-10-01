Nam diễn viên “Trại buôn người” nói gì khi bị cho là đem bệnh lạ ra để PR?

Lần đầu bước lên màn ảnh rộng với Trại buôn người, Đinh Viết Tường đảm nhận vai Nhân - một nạn nhân khuyết tật bị cuốn vào đường dây lừa đảo. Nhân vật có nhiều điểm tương đồng với nam diễn viên ngoài đời, từ những biểu hiện của hội chứng Tics đến sự mặc cảm, phụ thuộc và gắn bó với mẹ. Những trải nghiệm từng khiến Tường tổn thương vì thế cũng trở thành một phần chất liệu để anh tiếp cận vai diễn.

Sau khi phim ra mắt, sự chú ý dành cho Đinh Viết Tường tăng lên. Bên cạnh những lời động viên, anh cho biết cũng đọc được các bình luận cho rằng mình đang “đem căn bệnh ra PR”. Trước những ý kiến này, Tường chọn không tranh luận.

Đinh Viết Tường lần đầu đóng phim điện ảnh với vai Nhân trong “Trại buôn người”.

“Tôi đón nhận tất cả bằng sự bình thản. Tôi không trách ai cả, vì khi chưa thấu hiểu, người ta dễ nghi ngờ”, nam diễn viên chia sẻ.

Thay vì giải thích nhiều, Tường muốn những việc mình làm trở thành câu trả lời. Anh nói: “Tôi tin rằng sự chân thành và những giá trị tích cực tôi đang cố gắng xây dựng, mang lại cho cộng đồng người mắc Tics sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất, thay vì những lời giải thích”.

Tường cũng không muốn câu chuyện của mình chỉ dừng lại ở sự thương cảm. Từ chính hành trình từng mặc cảm với những biểu hiện của hội chứng Tics, anh mong những người có hoàn cảnh tương tự có thêm niềm tin rằng họ vẫn có thể học tập, làm việc, sáng tạo và xuất hiện trước cộng đồng.

Từng không tự tin nhận vai vì sợ ảnh hưởng đoàn phim

Trước khi Trại buôn người trở thành vai diễn đầu tiên, phản ứng ban đầu của Đinh Viết Tường khi nhận được lời mời từ nhà sản xuất Mèo Bích Trang lại là lo lắng.

“Ban đầu khi Mẹ Mèo gọi cho tôi thì tôi cũng không tự tin để nhận, vì tôi chưa bao giờ đóng phim, và nhân vật này lại là một nhân vật rất nặng tâm lý. Tôi sợ mình ảnh hưởng đến mọi người trong quá trình ghi hình”, anh kể.

Sau khi được động viên, Tường tự quay một đoạn diễn thử gửi cho nhà sản xuất. Ba ngày sau, phản hồi tích cực từ ê-kíp giúp anh có thêm tự tin để nhận vai.

Vai Nhân có nhiều điểm tương đồng với Đinh Viết Tường ngoài đời, đặc biệt ở những biểu hiện của hội chứng Tics và sự mặc cảm.

“Cuối cùng tôi nhận được phản hồi là cả chị Mèo và phía anh Toni đều rất hài lòng về các đoạn diễn thử của tôi”, Tường nhớ lại.

Nhân là nhân vật chịu nhiều tổn thương, bị hành hạ, khống chế và mang mặc cảm lớn. Theo Tường, khó khăn không nằm ở việc tái hiện những biểu hiện bên ngoài mà là cảm nhận được trạng thái tâm lý của một người luôn tự ti, bị đẩy vào hoàn cảnh tiêu cực.

“Mẹ Mèo nói nhân vật Nhân trong phim mang một tâm lý phức tạp và mặc cảm tự ti rất lớn. Đó là phần tâm lý khó nhất mà tôi phải cảm để có thể diễn được”, Tường nói.

Ngoài đời, anh nhận được tình yêu thương của cha mẹ và bạn bè. Vì vậy, việc đưa bản thân vào trạng thái tiêu cực của Nhân là một thử thách.

“Ba mẹ tôi, bạn bè tôi đều yêu thương tôi cho dù tôi có ra sao nên để đẩy đến tâm lý tiêu cực nhất dẫn đến cái chết thì tôi cũng đã phải cố gắng rất nhiều để diễn được các phân đoạn trong phim”, anh chia sẻ.

Một số câu thoại miệt thị mà Nhân phải đối diện trong phim cũng gợi lại những trải nghiệm Tường từng gặp ngoài đời.

“Những lời cay nghiệt trên phim gợi lại từng ánh mắt, câu nói miệt thị mà tôi từng gánh chịu ngoài đời. Nỗi đau đó là thật, nên tôi mang trọn vẹn cảm xúc ấy vào từng phân cảnh”, anh nói.

Tuy nhiên, khi đặt những cảm xúc đó vào vai diễn, cách Tường nhìn về chúng đã khác. “Lần này, tôi không khóc vì tủi thân, mà khóc vì chính mình đã vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình”.

Cảm xúc đặc biệt khi đóng cùng NSND Như Quỳnh

Trong phim, Nhân có mối quan hệ gắn bó với người mẹ do NSND Như Quỳnh đảm nhận. Với Tường, đây cũng là tuyến cảm xúc gần gũi bởi anh nhìn thấy những điểm tương đồng với mối quan hệ giữa mình và mẹ ngoài đời.

“Đó là tình yêu thương và sự nương tựa tuyệt đối vào mẹ. Ngoài đời, mẹ là điểm tựa duy nhất giúp tôi vượt qua giông bão”, Tường nói.

Đinh Viết Tường và NSND Như Quỳnh trong một cảnh phim “Trại buôn người”.

Anh cũng cho biết: “Sự gắn kết, ánh mắt biết ơn và mong muốn chở che của mẹ Nhân trên phim hoàn toàn là cảm xúc thật tôi dành cho mẹ mình”.

Đóng cùng NSND Như Quỳnh trong lần đầu tham gia phim điện ảnh, Tường nhớ nhất cảm giác an toàn mà bạn diễn mang lại.

“Cô Như Quỳnh như người mẹ thứ hai của tôi trên phim trường. Cô không dạy tôi kỹ xảo diễn xuất mà lan truyền sự ấm áp cho tôi, dạy tôi cách lắng nghe cơ thể và thả trôi cảm xúc tự nhiên”, Tường chia sẻ.

Phân đoạn khiến anh ám ảnh nhất cũng liên quan đến người mẹ. Đó không phải những cảnh Nhân bị đánh đập, mà là khoảnh khắc nhân vật bất lực nhìn mẹ bị nhóm quản lý tấn công.

“Đó là cảnh Nhân bất lực nhìn mẹ mình bị nhóm quản lý tấn công mà bản thân không thể làm gì được. Sự giằng xé giữa tình yêu thương và sự bất lực của một người bệnh khiến tôi ám ảnh sâu sắc ngay cả khi phim đã đóng máy”, Tường kể.

Theo Tường, các cảnh bạo lực đều có sự hỗ trợ của ê-kíp và cascadeur để bảo đảm an toàn. Dù vậy, một số va chạm, trầy xước hoặc bầm tím vẫn khó tránh khỏi trong quá trình ghi hình.

Muốn thử sức ở nhiều dạng vai

Ngoài đời, Đinh Viết Tường mắc hội chứng Tics/Tourette từ nhỏ. Những biểu hiện không chủ động của cơ thể từng khiến anh sợ ánh nhìn của người khác, thu mình và lo mình trở thành gánh nặng cho gia đình.

“Điều khó khăn nhất không phải là sự bất tiện của cơ thể, mà là sự cô độc trong tâm hồn”, Tường chia sẻ.

Với anh, nghệ thuật dần trở thành nơi bản thân được nhìn nhận thông qua những gì có thể làm, thay vì chỉ từ những biểu hiện của hội chứng.

“Tôi nhận ra nếu cứ trốn chạy, tôi sẽ mãi thất bại trước căn bệnh. Tôi chọn bước ra ánh sáng để chứng minh người mắc Tics vẫn có thể sống rực rỡ và có ích”.

Đinh Viết Tường từng đối diện những bình luận cho rằng anh “đem căn bệnh ra PR”, nhưng lựa chọn không tranh luận.

Tường nói thêm: “Vì nghệ thuật là nơi duy nhất tôi được lắng nghe mà không bị phán xét. Khi đứng dưới ánh đèn sân khấu hay trước ống kính, những khiếm khuyết biến thành ngôn ngữ của cảm xúc. Nghệ thuật chọn tôi, và tôi chọn sự kiên trì để theo đuổi nó”.

Sau Trại buôn người, Tường cho biết không muốn chỉ tiếp tục với những vai diễn có hoàn cảnh tương đồng với mình. Anh muốn học thêm về diễn xuất, âm nhạc và thử sức với nhiều dạng nhân vật khác nhau.

“Tôi muốn tiếp tục học hỏi để trở thành một nghệ sĩ đa năng, không chỉ dừng lại ở các vai diễn đồng cảm với số phận mình”, Đinh Viết Tường chia sẻ.

Nam diễn viên cũng mong có thêm cơ hội thử thách bản thân và truyền cảm hứng sống tích cực tới những người từng mặc cảm vì sự khác biệt. “Tôi hy vọng nhận được nhiều dạng vai mới để thử thách bản thân và truyền cảm hứng sống tích cực đến mọi người”.