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Anh trai vượt ngàn chông gai: Hoàng Rob lần đầu hát, múa đương đại trên sân khấu

Chủ Nhật, 09:49, 05/07/2026
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VOV.VN - Tiết mục Hoa đào của nghệ sĩ violin Hoàng Rob trở thành một trong những màn trình diễn gây chú ý tại tập 2 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Với sự kết hợp giữa violin, đồng dao, trống hội và múa đương đại, nam nghệ sĩ mang đến một tác phẩm được ấp ủ gần 10 năm.

Tiết mục Hoa đào của nghệ sĩ violin Hoàng Rob trở thành một trong những màn trình diễn gây chú ý ở tập 2 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Sự kết hợp giữa violin, đồng dao, trống hội và múa đương đại đã tạo nên một không gian nghệ thuật đậm màu sắc dân gian đương đại, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Trong chương trình, Hoàng Rob lựa chọn mang đến một tác phẩm hoàn toàn mới thay vì biểu diễn những ca khúc quen thuộc. Đây cũng là tiết mục dân gian đương đại duy nhất xuất hiện trong công diễn lần này.

anh trai vuot ngan chong gai hoang rob lan dau hat, mua duong dai tren san khau hinh anh 1
Hoàng Rob trình diễn tiết mục Hoa đào tại tập 2 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026

Theo chia sẻ của nam nghệ sĩ, ý tưởng về Hoa đào đã được anh ấp ủ từ năm 2016, khi thực hiện album Hừng Đông. Thời điểm đó, ca khúc chủ đề của album ban đầu mang tên Hoa đào trước khi đổi thành Hừng Đông. Dù dự án kết thúc với một tên gọi khác, hình tượng Hoa đào vẫn luôn ở lại trong suy nghĩ của anh.

"Mười năm qua, dù đã thực hiện nhiều dự án khác nhau, tôi vẫn luôn nghĩ về Hoa đào như một ý tưởng còn dang dở cần được hoàn thành", Hoàng Rob chia sẻ.

Với anh, Hoa đào không chỉ là một tiết mục biểu diễn mà còn là sự tiếp nối của hành trình sáng tạo kéo dài gần một thập kỷ. Hình tượng Hoa đào được lựa chọn như biểu tượng của sức sống, sự hồi sinh và những khởi đầu mới. Theo Hoàng Rob, Hoa đào chỉ nở rực rỡ sau mùa đông giá lạnh, cũng như con người chỉ có thể trưởng thành sau những thử thách và nghịch cảnh.

Để hiện thực hóa ý tưởng, Hoàng Rob tìm đến nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Anh cho biết đã gửi cho nhạc sĩ một bản đề cương dài, phân tích chi tiết hình tượng Hoa đào, những lớp nghĩa của tác phẩm cũng như lý do anh mong muốn Hồ Hoài Anh là người sáng tác ca khúc.

anh trai vuot ngan chong gai hoang rob lan dau hat, mua duong dai tren san khau hinh anh 2
Màn trình diễn của Hoàng Rob gây chú ý nhờ sự kết hợp giữa chất liệu văn hóa truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật đương đại

Sự đồng điệu trong tư duy nghệ thuật đã khiến Hồ Hoài Anh nhận lời. Ca khúc sau đó được hoàn thiện với phần sáng tác của Hồ Hoài Anh, lời chính do nhà báo Hà Quang Minh viết, còn phần đồng dao xuyên suốt tác phẩm được chính Hoàng Rob chắp bút.

Điểm nhấn của tiết mục còn nằm ở phần đồng dao do dàn đồng ca thiếu nhi thu âm trực tiếp thay vì sử dụng công nghệ AI. Theo chia sẻ của nam nghệ sĩ, anh dành nhiều ngày để hoàn thiện những câu đồng dao ngắn với mong muốn vừa giữ được sự hồn nhiên của tuổi thơ, vừa chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa.

Dù chỉ kéo dài hơn hai phút, Hoa đào là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ ở các khâu sáng tác, hòa âm, thu âm và dàn dựng sân khấu. Phần sáo trúc được thu bằng nhạc cụ thật, kết hợp cùng tiếng trống hội, đồng dao và phần violin được viết mới hoàn toàn cho tiết mục.

Đây cũng là lần đầu tiên Hoàng Rob đảm nhận đồng thời nhiều vai trò trên sân khấu khi vừa chơi violin, vừa hát và trình diễn múa đương đại. Để chuẩn bị cho màn biểu diễn, anh đã dành một tháng tập luyện liên tục.

anh trai vuot ngan chong gai hoang rob lan dau hat, mua duong dai tren san khau hinh anh 3

Một trong những nét đặc biệt của Hoa đào là cách Hoàng Rob sử dụng violin – nhạc cụ gắn với âm nhạc cổ điển phương Tây – để kể một câu chuyện đậm chất văn hóa Việt Nam. Những giai điệu mang âm hưởng châu Âu được hòa quyện với thang âm ngũ cung, tiếng trống hội và đồng dao, tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Hoàng Rob là nghệ sĩ violin đương đại, được biết đến với phong cách kết hợp violin bác học và âm nhạc hiện đại. Anh là nghệ sĩ nhạc cụ đầu tiên nhận Giải Âm nhạc Cống hiến 2017. Sau hơn 10 năm hoạt động, Hoàng Rob đã phát hành ba album, tổ chức năm live concert cá nhân tại Nhà hát Lớn và nhiều không gian di sản, đồng thời hợp tác với nhiều nhà sản xuất và ca sĩ như Touliver, SlimV, Khắc Hưng, Hà Trần, Hồ Ngọc Hà, Thu Phương, Hoàng Thùy Linh, Đức Phúc và Hoàng Dũng.

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Hà Phương/VOV.VN
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