English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đại Nghĩa trồng cây chuối hát live ở tập 1 Anh trai vượt ngàn chông gai

Chủ Nhật, 14:18, 28/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - MC Đại Nghĩa trở thành một trong những điểm nhấn của tập mở màn Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 khi thực hiện màn "trồng cây chuối" ngay trên sân khấu nhưng vẫn giữ được giọng hát live ổn định. Sau phần biểu diễn, anh tiết lộ đã phải đánh đổi bằng những cơn tiền đình để hoàn thành tiết mục.

Ở vòng Công diễn Hội ngộ, Đại Nghĩa cùng Mew Amazing và Huỳnh Lập lập thành nhóm Anh Tài Lắm Chiêu, đối đầu với nhóm Tình Đầu Rực Cháy gồm Will, Toki Thành Thỏ, K.O và Hồ Đông Quan.

Trước khi bước lên sân khấu, Mew Amazing chia sẻ với các đồng đội rằng Đại Nghĩa và Huỳnh Lập đều là những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm trong việc tạo điểm nhấn sân khấu thông qua biểu cảm, hình thể và khả năng làm chủ không khí biểu diễn. Theo nam nhạc sĩ, nhóm đã chuẩn bị gần như trọn vẹn, điều còn lại là giữ tinh thần thoải mái để thăng hoa trong phần trình diễn.

Dai nghia trong cay chuoi hat live o tap 1 anh trai vuot ngan chong gai hinh anh 1
Đại Nghĩa cùng Mew Amazing và Huỳnh Lập lập thành nhóm Anh Tài Lắm Chiêu

Mở màn tiết mục, Mew Amazing thể hiện ca khúc Ừ thì cùng tiếng đàn violin. Tiếp đó, Huỳnh Lập gây chú ý với phần hát, rap kết hợp điệu múa khăn trong ca khúc Làm được nha!. Đại Nghĩa xuất hiện với bộ vest tím, trình diễn ảo thuật tương tác cùng màn hình LED và trực tiếp đánh trống trong ca khúc Kim.

Điểm nhấn của cả tiết mục đến ở phần mashup Mắt nai cha cha cha. Trong lúc biểu diễn, Đại Nghĩa bất ngờ thực hiện động tác trồng cây chuối ngay trên sân khấu nhưng vẫn tiếp tục hát live. Màn trình diễn khiến khán giả tại trường quay và nhiều Anh Tài theo dõi phía sau cánh gà bất ngờ.

Sau khi tiết mục kết thúc, Đại Nghĩa tiết lộ phía sau màn trình diễn là không ít sự đánh đổi.

Nam nghệ sĩ hài hước chia sẻ, để thực hiện được động tác trồng cây chuối khi biểu diễn, anh đã phải chịu đựng "những trận tiền đình nhớ đời". Dù vậy, điều khiến anh cảm thấy xứng đáng là khi cả khán phòng cùng hòa giọng theo ca khúc quen thuộc.

Đại Nghĩa cho biết bài hát vốn đã rất quen với nhiều khán giả, vì vậy mong muốn lớn nhất của nhóm là tạo nên bầu không khí để mọi người cùng hát theo. Theo anh, khi chứng kiến khán giả đồng thanh hòa giọng, cả ba thành viên đều cảm thấy mục tiêu ban đầu đã được thực hiện.

Dai nghia trong cay chuoi hat live o tap 1 anh trai vuot ngan chong gai hinh anh 2
Đại Nghĩa bất ngờ thực hiện động tác trồng cây chuối ngay trên sân khấu

Ở phía đối diện, nhóm Tình Đầu Rực Cháy quy tụ các thành viên từng hoạt động trong nhiều nhóm nhạc nam qua các thế hệ gồm Will, Toki Thành Thỏ, K.O và Hồ Đông Quan. Với lợi thế về hát và vũ đạo, nhóm mang đến màn trình diễn đậm màu sắc boygroup.

Sau phần bình chọn của khán giả tại trường quay, Anh Tài Lắm Chiêu giành chiến thắng ở cặp đấu đầu tiên.

Will bày tỏ sự nể phục dành cho đối thủ. Anh cho rằng nhóm của Đại Nghĩa thể hiện tốt hơn ở biểu cảm sân khấu và thừa nhận phần trình diễn của các đàn anh khiến anh ấn tượng.

Trong khi đó, Huỳnh Lập không giấu được sự bất ngờ trước kết quả. Nam diễn viên cho rằng chiến thắng có thể đến từ những mảng miếng sân khấu vui nhộn, thú vị cùng cảm xúc mà cả nhóm mang lại.

Theo nhận định của ban tổ chức, màn đối đầu giữa hai đội thể hiện hai phong cách trình diễn khác nhau. Nếu Tình Đầu Rực Cháy ghi dấu bằng khả năng hát, nhảy đồng đều theo mô hình nhóm nhạc thần tượng, thì Anh Tài Lắm Chiêu tạo lợi thế nhờ tư duy dàn dựng sân khấu, sự sáng tạo và tinh thần lăn xả trong từng tiết mục.

Màn trình diễn của Đại Nghĩa cùng đồng đội cũng trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của tập mở màn Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, với hình ảnh nam nghệ sĩ thực hiện động tác khó nhưng vẫn giữ được phong độ hát live trên sân khấu.

Hà Phương/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 công bố luật chơi mới, 34 anh tài đối đầu
Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 công bố luật chơi mới, 34 anh tài đối đầu

VOV.VN - Chiều 22/6 tại TP.HCM, nhà sản xuất chính thức công bố Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 cùng nhiều thay đổi đáng chú ý. So với mùa đầu tiên, chương trình được nâng cấp theo hướng tăng tính đối đầu, lần đầu xuất hiện danh hiệu “Chiến tướng” và quy tụ 34 anh tài bước vào hành trình tranh tài mới.

Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 công bố luật chơi mới, 34 anh tài đối đầu

Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 công bố luật chơi mới, 34 anh tài đối đầu

VOV.VN - Chiều 22/6 tại TP.HCM, nhà sản xuất chính thức công bố Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 cùng nhiều thay đổi đáng chú ý. So với mùa đầu tiên, chương trình được nâng cấp theo hướng tăng tính đối đầu, lần đầu xuất hiện danh hiệu “Chiến tướng” và quy tụ 34 anh tài bước vào hành trình tranh tài mới.

Lộ diện 34 Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2: Áp lực từ bản hit triệu view mùa 1
Lộ diện 34 Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2: Áp lực từ bản hit triệu view mùa 1

VOV.VN - Sau thời gian tạm dừng để nâng cấp định dạng, Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 đã chính thức quay trở lại đường đua với danh sách 34 anh tài đầy đủ màu sắc. Thế nhưng, sức nóng của chương trình lại thực sự đến việc: Làm sao để vượt qua cái bóng triệu view của mùa đầu tiên?

Lộ diện 34 Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2: Áp lực từ bản hit triệu view mùa 1

Lộ diện 34 Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2: Áp lực từ bản hit triệu view mùa 1

VOV.VN - Sau thời gian tạm dừng để nâng cấp định dạng, Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 đã chính thức quay trở lại đường đua với danh sách 34 anh tài đầy đủ màu sắc. Thế nhưng, sức nóng của chương trình lại thực sự đến việc: Làm sao để vượt qua cái bóng triệu view của mùa đầu tiên?

Đinh Mạnh Ninh, Hoàng Dũng thi Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2
Đinh Mạnh Ninh, Hoàng Dũng thi Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2

VOV.VN - 4 gương mặt tiếp theo góp mặt trong “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026” vừa được công bố gồm ca nhạc sĩ Đinh Mạnh Ninh, ca sĩ Hoàng Dũng, rapper OSAD và nghệ sĩ Hồ Đông Quan.

Đinh Mạnh Ninh, Hoàng Dũng thi Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2

Đinh Mạnh Ninh, Hoàng Dũng thi Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2

VOV.VN - 4 gương mặt tiếp theo góp mặt trong “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026” vừa được công bố gồm ca nhạc sĩ Đinh Mạnh Ninh, ca sĩ Hoàng Dũng, rapper OSAD và nghệ sĩ Hồ Đông Quan.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thi Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thi Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2

VOV.VN - Sau khi công bố 10 gương mặt đầu tiên và tạo hiệu ứng mạnh trên truyền thông, chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 tiếp tục tung ra 5 cái tên tiếp theo là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Vương Anh Tú, Hà An Huy, Tùng Mint và Hoàng Rob.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thi Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thi Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2

VOV.VN - Sau khi công bố 10 gương mặt đầu tiên và tạo hiệu ứng mạnh trên truyền thông, chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 tiếp tục tung ra 5 cái tên tiếp theo là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Vương Anh Tú, Hà An Huy, Tùng Mint và Hoàng Rob.

Giáo sư Xoay, MC Đại Nghĩa thi Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2
Giáo sư Xoay, MC Đại Nghĩa thi Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2

VOV.VN - Sau thành công của mùa đầu tiên, Anh trai vượt ngàn chông gai chính thức trở lại với mùa 2, nhanh chóng hé lộ 5 “anh tài” đầu tiên gồm “Giáo sư Xoay” Đinh Tiến Dũng, Hoàng Tôn, Lê Xuân Tiền, Phùng Minh Cương và Đại Nghĩa, hứa hẹn mang đến những màn “lột xác” đa màu sắc và nhiều bất ngờ.

Giáo sư Xoay, MC Đại Nghĩa thi Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2

Giáo sư Xoay, MC Đại Nghĩa thi Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2

VOV.VN - Sau thành công của mùa đầu tiên, Anh trai vượt ngàn chông gai chính thức trở lại với mùa 2, nhanh chóng hé lộ 5 “anh tài” đầu tiên gồm “Giáo sư Xoay” Đinh Tiến Dũng, Hoàng Tôn, Lê Xuân Tiền, Phùng Minh Cương và Đại Nghĩa, hứa hẹn mang đến những màn “lột xác” đa màu sắc và nhiều bất ngờ.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt