Đại Nghĩa trồng cây chuối hát live ở tập 1 Anh trai vượt ngàn chông gai

Ở vòng Công diễn Hội ngộ, Đại Nghĩa cùng Mew Amazing và Huỳnh Lập lập thành nhóm Anh Tài Lắm Chiêu, đối đầu với nhóm Tình Đầu Rực Cháy gồm Will, Toki Thành Thỏ, K.O và Hồ Đông Quan.

Trước khi bước lên sân khấu, Mew Amazing chia sẻ với các đồng đội rằng Đại Nghĩa và Huỳnh Lập đều là những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm trong việc tạo điểm nhấn sân khấu thông qua biểu cảm, hình thể và khả năng làm chủ không khí biểu diễn. Theo nam nhạc sĩ, nhóm đã chuẩn bị gần như trọn vẹn, điều còn lại là giữ tinh thần thoải mái để thăng hoa trong phần trình diễn.

Đại Nghĩa cùng Mew Amazing và Huỳnh Lập lập thành nhóm Anh Tài Lắm Chiêu

Mở màn tiết mục, Mew Amazing thể hiện ca khúc Ừ thì cùng tiếng đàn violin. Tiếp đó, Huỳnh Lập gây chú ý với phần hát, rap kết hợp điệu múa khăn trong ca khúc Làm được nha!. Đại Nghĩa xuất hiện với bộ vest tím, trình diễn ảo thuật tương tác cùng màn hình LED và trực tiếp đánh trống trong ca khúc Kim.

Điểm nhấn của cả tiết mục đến ở phần mashup Mắt nai cha cha cha. Trong lúc biểu diễn, Đại Nghĩa bất ngờ thực hiện động tác trồng cây chuối ngay trên sân khấu nhưng vẫn tiếp tục hát live. Màn trình diễn khiến khán giả tại trường quay và nhiều Anh Tài theo dõi phía sau cánh gà bất ngờ.

Sau khi tiết mục kết thúc, Đại Nghĩa tiết lộ phía sau màn trình diễn là không ít sự đánh đổi.

Nam nghệ sĩ hài hước chia sẻ, để thực hiện được động tác trồng cây chuối khi biểu diễn, anh đã phải chịu đựng "những trận tiền đình nhớ đời". Dù vậy, điều khiến anh cảm thấy xứng đáng là khi cả khán phòng cùng hòa giọng theo ca khúc quen thuộc.

Đại Nghĩa cho biết bài hát vốn đã rất quen với nhiều khán giả, vì vậy mong muốn lớn nhất của nhóm là tạo nên bầu không khí để mọi người cùng hát theo. Theo anh, khi chứng kiến khán giả đồng thanh hòa giọng, cả ba thành viên đều cảm thấy mục tiêu ban đầu đã được thực hiện.

Đại Nghĩa bất ngờ thực hiện động tác trồng cây chuối ngay trên sân khấu

Ở phía đối diện, nhóm Tình Đầu Rực Cháy quy tụ các thành viên từng hoạt động trong nhiều nhóm nhạc nam qua các thế hệ gồm Will, Toki Thành Thỏ, K.O và Hồ Đông Quan. Với lợi thế về hát và vũ đạo, nhóm mang đến màn trình diễn đậm màu sắc boygroup.

Sau phần bình chọn của khán giả tại trường quay, Anh Tài Lắm Chiêu giành chiến thắng ở cặp đấu đầu tiên.

Will bày tỏ sự nể phục dành cho đối thủ. Anh cho rằng nhóm của Đại Nghĩa thể hiện tốt hơn ở biểu cảm sân khấu và thừa nhận phần trình diễn của các đàn anh khiến anh ấn tượng.

Trong khi đó, Huỳnh Lập không giấu được sự bất ngờ trước kết quả. Nam diễn viên cho rằng chiến thắng có thể đến từ những mảng miếng sân khấu vui nhộn, thú vị cùng cảm xúc mà cả nhóm mang lại.

Theo nhận định của ban tổ chức, màn đối đầu giữa hai đội thể hiện hai phong cách trình diễn khác nhau. Nếu Tình Đầu Rực Cháy ghi dấu bằng khả năng hát, nhảy đồng đều theo mô hình nhóm nhạc thần tượng, thì Anh Tài Lắm Chiêu tạo lợi thế nhờ tư duy dàn dựng sân khấu, sự sáng tạo và tinh thần lăn xả trong từng tiết mục.

Màn trình diễn của Đại Nghĩa cùng đồng đội cũng trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của tập mở màn Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, với hình ảnh nam nghệ sĩ thực hiện động tác khó nhưng vẫn giữ được phong độ hát live trên sân khấu.