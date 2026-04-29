Uyên Linh khoe ảnh trải nghiệm thú vị khi đi du lịch Tây Tạng

Nữ ca sĩ cho biết đây đã là ngày thứ 5 của chuyến đi. Sau quãng thời gian làm quen với điều kiện khắc nghiệt của độ cao, cô và đoàn đã dần thích nghi với nhịp sống mới, trước khi tiến đến Lhasa – thủ phủ của khu tự trị Tây Tạng. Tại đây, lịch trình tiếp theo là chuẩn bị cho hành trình vòng Kora quanh núi thiêng Kailash, một trong những địa điểm linh thiêng bậc nhất trong văn hóa tín ngưỡng khu vực Himalaya.

Trong loạt ảnh được đăng tải, Uyên Linh xuất hiện giữa khung cảnh tuyết trắng, núi đá và bầu trời xanh đặc quánh ánh sáng lạnh. Cô không giấu được sự xúc động khi viết rằng cô cảm thấy may mắn vì được đặt chân đến vùng đất này, gọi đó là một trải nghiệm “đã về đến Tây Tạng” theo đúng nghĩa cảm xúc hơn là địa lý.

Bên cạnh yếu tố du lịch, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú, xem đây là một “album thị giác” khác biệt so với hình ảnh thường thấy của cô trên sân khấu.

Uyên Linh vốn được biết đến với chất giọng giàu cảm xúc và phong cách nghệ thuật tinh tế. Chính vì vậy, những cập nhật đời sống cá nhân, đặc biệt là các chuyến đi mang tính trải nghiệm văn hóa – tâm linh, luôn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.