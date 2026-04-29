  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Những điều chưa biết về Jaafar Jackson, cháu trai khiến fan tưởng Michael Jackson

Thứ Tư, 10:48, 29/04/2026
VOV.VN - Jaafar Jackson đang khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi Michael (2026) chính thức ra mắt. Lý do rất rõ: Anh giống Michael Jackson từ ánh nhìn, cách giữ nhịp cho đến thần thái sân khấu, tất cả đều gợi cảm giác “ông hoàng nhạc pop” đang trở lại.

Sinh ra trong gia tộc Jackson đình đám, Jaafar lớn lên cùng âm nhạc nhưng chưa từng nghĩ sẽ theo đuổi diễn xuất. Khi nghe tin Hollywood làm phim về Michael Jackson, anh cũng chỉ tò mò như bao người: ai sẽ được chọn? Nhưng khi chính anh nhận được cuộc gọi casting. Từ một khán giả, Jaafar bất ngờ trở thành ứng viên cho vai diễn khó nhất và cũng là bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp.

Bố của Jaafar Jackson là Jermaine Jackson – một trong những thành viên nổi bật của The Jackson 5. Ông hoạt động cùng các anh em trong nhóm, trong đó có Michael Jackson, góp phần tạo nên những bản hit đình đám và đưa gia tộc Jackson trở thành một hiện tượng âm nhạc toàn cầu từ thập niên 1960–1970.

Nhóm The Jackson 5 vào năm 1972

2 năm casting, 1 năm giấu kín cả gia đình

Không phải “con ông cháu cha là được ưu ái”, Jaafar phải trải qua gần 2 năm thử vai để chứng minh năng lực. Điều thú vị là anh giữ kín toàn bộ quá trình này với gia đình suốt một năm.

Đến khi phim gần hoàn thiện mới “bật mí”, phản ứng của mẹ anh khiến ai cũng bất ngờ: Bà không nhận ra con trai mình trên màn ảnh. Nhà sản xuất Graham King tiết lộ ê-kíp đã xem gần 200 diễn viên trên toàn cầu, nhưng cuối cùng vẫn chọn Jaafar vì một “cảm giác rất đúng”.

Khoảnh khắc quyết định đến khi bản thử vai được chiếu cho bà Katherine Jackson. Xem xong, bà chỉ nói một câu: “Đó chính là Michael”. Với đoàn phim, câu nói này gần như là “chốt đơn” cuối cùng.

Một phân cảnh biểu diễn hoành tráng trong phim Michael (2026), tái hiện không khí concert đỉnh cao.
Một khoảnh khắc giàu cảm xúc, thể hiện góc nhìn nội tâm của Michael Jackson trên màn ảnh.

Lớn lên cùng Michael Jackson theo cách đặc biệt

Là con trai của Jermaine Jackson, Jaafar không cần “nghiên cứu nhân vật” theo cách thông thường. Anh đã quan sát, học hỏi từ chính người chú huyền thoại ngay từ nhỏ.

Bắt đầu hát và nhảy từ năm 12 tuổi, biết chơi piano và chịu ảnh hưởng từ nhiều tượng đài như Marvin Gaye hay Stevie Wonder, Jaafar có nền tảng đủ vững để không chỉ “bắt chước”, mà còn hiểu cách Michael làm chủ sân khấu.

Dù có lợi thế, Jaafar vẫn phải “cày” cực căng. Anh chỉ có khoảng 20 ngày để học lại những động tác biểu tượng, trong đó có các phân đoạn nổi tiếng từ Thriller. Nam diễn viên thừa nhận từng stress, thậm chí nghi ngờ bản thân khi nhìn lại quá trình tập luyện. Nhưng chính áp lực đó lại giúp anh bứt phá và hoàn thiện vai diễn.

Nhiều khoảnh khắc trong phim khiến khán giả tưởng như Michael Jackson đã thực sự trở lại.
Jaafar Jackson gây sốc với ngoại hình giống Michael Jackson đến từng đường nét.

Hậu trường “trăng tròn” gây rùng mình

Một chi tiết hậu trường đang được fan bàn tán: Khi quay cảnh Thriller, đoàn phim bất ngờ gặp đúng đêm trăng tròn xuất hiện ngay lúc ghi hình. Ngẫu nhiên hay không, nhiều người cho rằng đó là một “khoảnh khắc đặc biệt” – như thể có sự kết nối nào đó giữa Jaafar và Michael Jackson.

Jaafar Jackson bước vào Michael như một cái tên ít người biết đến, nhưng rời đi với danh xưng “hiện tượng”. Vai diễn không chỉ giúp anh gây chú ý, mà còn khiến khán giả cảm nhận được một điều hiếm có, cảm giác như Michael Jackson thực sự quay trở lại.

Và có lẽ, điều khiến Jaafar Jackson khác biệt không phải là anh giống huyền thoại đến đâu mà là anh khiến người xem tin vào sự “tái sinh” ấy, dù chỉ trong vài phút trên màn ảnh.

Hải Hà/VOV.VN
Cô gái mồ côi cha mẹ từ 3 tuổi đăng quang Mrs Earth Vietnam 2026

VOV.VN - Nguyễn Khuê Thu, thí sinh đến từ Bắc Ninh, đăng quang Mrs Earth Vietnam 2026 tại chung kết diễn ra tối 28/4 ở Hà Nội. Câu chuyện mồ côi cha mẹ từ năm 3 tuổi của cô cũng nhận được nhiều sự chú ý bên cạnh kết quả cuộc thi.

Diện mạo mới tuyệt đẹp của Dương Mịch trong phim “Giang sơn Đại Thông” gây “sốt”

VOV.VN - Dương Mịch gây ấn tượng mạnh mẽ với tạo hình cổ trang quý phái trong phim “Giang sơn Đại Thông”, thu hút sự chú ý lớn nhờ tạo hình lột xác ngoạn mục và thử thách trong vai diễn kép.

Vũ Thanh Vân chuyển mình thành CHIVAN: Cú rẽ táo bạo ra sân khấu châu Á

VOV.VN - Từ một gương mặt indie quen thuộc tại Hà Nội, Vũ Thanh Vân gây chú ý khi công bố dự án CHIVAN – phiên bản âm nhạc hoàn toàn bằng tiếng Anh. Màn debut tại Lalala Music Festival tới đây đánh dấu bước chuyển mình quan trọng, đưa nữ nghệ sĩ tiến gần hơn đến thị trường châu Á.

Thiên Minh biến hậu trường concert thành khung phim điện ảnh đầy mê hoặc

VOV.VN - Nhiếp ảnh gia Thiên Minh khiến mạng xã hội chú ý khi tung loạt ảnh hậu trường "Gaihome" đậm chất điện ảnh. Không dừng ở ghi lại khoảnh khắc, từng khung hình như một cảnh phim với ánh sáng tương phản mạnh, tông đỏ – đen ấn tượng và hiệu ứng film grain hoài cổ.

