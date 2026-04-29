Những điều chưa biết về Jaafar Jackson, cháu trai khiến fan tưởng Michael Jackson

Sinh ra trong gia tộc Jackson đình đám, Jaafar lớn lên cùng âm nhạc nhưng chưa từng nghĩ sẽ theo đuổi diễn xuất. Khi nghe tin Hollywood làm phim về Michael Jackson, anh cũng chỉ tò mò như bao người: ai sẽ được chọn? Nhưng khi chính anh nhận được cuộc gọi casting. Từ một khán giả, Jaafar bất ngờ trở thành ứng viên cho vai diễn khó nhất và cũng là bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp.

Bố của Jaafar Jackson là Jermaine Jackson – một trong những thành viên nổi bật của The Jackson 5. Ông hoạt động cùng các anh em trong nhóm, trong đó có Michael Jackson, góp phần tạo nên những bản hit đình đám và đưa gia tộc Jackson trở thành một hiện tượng âm nhạc toàn cầu từ thập niên 1960–1970.

Nhóm The Jackson 5 vào năm 1972

2 năm casting, 1 năm giấu kín cả gia đình

Không phải “con ông cháu cha là được ưu ái”, Jaafar phải trải qua gần 2 năm thử vai để chứng minh năng lực. Điều thú vị là anh giữ kín toàn bộ quá trình này với gia đình suốt một năm.

Đến khi phim gần hoàn thiện mới “bật mí”, phản ứng của mẹ anh khiến ai cũng bất ngờ: Bà không nhận ra con trai mình trên màn ảnh. Nhà sản xuất Graham King tiết lộ ê-kíp đã xem gần 200 diễn viên trên toàn cầu, nhưng cuối cùng vẫn chọn Jaafar vì một “cảm giác rất đúng”.

Khoảnh khắc quyết định đến khi bản thử vai được chiếu cho bà Katherine Jackson. Xem xong, bà chỉ nói một câu: “Đó chính là Michael”. Với đoàn phim, câu nói này gần như là “chốt đơn” cuối cùng.

Một phân cảnh biểu diễn hoành tráng trong phim Michael (2026), tái hiện không khí concert đỉnh cao.

Một khoảnh khắc giàu cảm xúc, thể hiện góc nhìn nội tâm của Michael Jackson trên màn ảnh.

Lớn lên cùng Michael Jackson theo cách đặc biệt

Là con trai của Jermaine Jackson, Jaafar không cần “nghiên cứu nhân vật” theo cách thông thường. Anh đã quan sát, học hỏi từ chính người chú huyền thoại ngay từ nhỏ.

Bắt đầu hát và nhảy từ năm 12 tuổi, biết chơi piano và chịu ảnh hưởng từ nhiều tượng đài như Marvin Gaye hay Stevie Wonder, Jaafar có nền tảng đủ vững để không chỉ “bắt chước”, mà còn hiểu cách Michael làm chủ sân khấu.

Dù có lợi thế, Jaafar vẫn phải “cày” cực căng. Anh chỉ có khoảng 20 ngày để học lại những động tác biểu tượng, trong đó có các phân đoạn nổi tiếng từ Thriller. Nam diễn viên thừa nhận từng stress, thậm chí nghi ngờ bản thân khi nhìn lại quá trình tập luyện. Nhưng chính áp lực đó lại giúp anh bứt phá và hoàn thiện vai diễn.

Nhiều khoảnh khắc trong phim khiến khán giả tưởng như Michael Jackson đã thực sự trở lại.

Jaafar Jackson gây sốc với ngoại hình giống Michael Jackson đến từng đường nét.

Hậu trường “trăng tròn” gây rùng mình

Một chi tiết hậu trường đang được fan bàn tán: Khi quay cảnh Thriller, đoàn phim bất ngờ gặp đúng đêm trăng tròn xuất hiện ngay lúc ghi hình. Ngẫu nhiên hay không, nhiều người cho rằng đó là một “khoảnh khắc đặc biệt” – như thể có sự kết nối nào đó giữa Jaafar và Michael Jackson.

Jaafar Jackson bước vào Michael như một cái tên ít người biết đến, nhưng rời đi với danh xưng “hiện tượng”. Vai diễn không chỉ giúp anh gây chú ý, mà còn khiến khán giả cảm nhận được một điều hiếm có, cảm giác như Michael Jackson thực sự quay trở lại.

Và có lẽ, điều khiến Jaafar Jackson khác biệt không phải là anh giống huyền thoại đến đâu mà là anh khiến người xem tin vào sự “tái sinh” ấy, dù chỉ trong vài phút trên màn ảnh.