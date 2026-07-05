BB Trần cắt tóc ngắn sau 10 năm, dẫn đầu bảng xếp hạng hỏa lực

Sau hai tập phát sóng của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, BB Trần trở thành một trong những gương mặt gây chú ý nhất khi quyết định thay đổi diện mạo sau 10 năm gắn bó với mái tóc dài. Nam nghệ sĩ cũng là người dẫn đầu bảng xếp hạng điểm hỏa lực cá nhân sau vòng Công diễn Hội ngộ và được vinh danh là một trong 5 Chiến tướng đầu tiên của chương trình.

BB Trần quyết định cắt bỏ mái tóc dài đã gắn bó suốt 10 năm để bước vào hành trình mới tại mùa giải 2026

Trong tập 2 lên sóng tối 4/7, BB Trần cùng Neko Lê, Thanh Duy, Duy Khánh và Jun Phạm tạo thành nhóm Biệt Đội Tái Xuất, quy tụ các nghệ sĩ từng tham gia mùa 2024. Với kinh nghiệm sân khấu, nhóm lựa chọn một tiết mục phát huy thế mạnh trình diễn và phong cách biểu diễn đồng đều.

Một trong những điểm nhấn của phần thi là sự thay đổi ngoại hình của BB Trần. Nam nghệ sĩ quyết định cắt bỏ mái tóc dài đã gắn bó suốt 10 năm để bước vào hành trình mới tại mùa giải 2026. Diện mạo mới nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả ngay khi nhóm xuất hiện trên sân khấu.

Tiết mục của Biệt Đội Tái Xuất được xây dựng với hình ảnh năm nhân vật game vừa mở khóa một bản đồ mới đầy thử thách. Màn trình diễn cho thấy sự ăn ý của các thành viên cùng kinh nghiệm sân khấu tích lũy qua nhiều năm hoạt động.

Sau tiết mục, Jun Phạm chia sẻ anh vẫn cảm thấy hồi hộp như một "anh tài mới" dù đã có kinh nghiệm từ mùa trước. Trong khi đó, Duy Khánh công khai gửi lời cảm ơn Jun Phạm vì chính đàn anh là người thuyết phục anh tham gia mùa giải năm nay để cả hai có thêm những kỷ niệm cùng nhau.

Ở cặp đấu cuối cùng của vòng Công diễn Hội ngộ, Biệt Đội Tái Xuất đối đầu với Anh Tài Tình, gồm bốn ca - nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Hoàng Dũng, Vương Anh Tú và 14 Casper. Dù đối thủ sở hữu nhiều tên tuổi sáng tác nổi bật, Biệt Đội Tái Xuất vẫn được khán giả bình chọn nhiều hơn để giành chiến thắng.

Kết thúc vòng Công diễn Hội ngộ, chương trình công bố bảng xếp hạng điểm hỏa lực cá nhân. BB Trần đứng ở vị trí số một, vượt qua nhiều nghệ sĩ khác như Jun Phạm, Duy Khánh, Hoàng Dũng và Thanh Duy.

Với thành tích này, BB Trần trở thành một trong năm Chiến tướng đầu tiên của mùa giải, cùng Đông Hùng, Huỳnh Lập, Hoàng Tôn và Đinh Mạnh Ninh. Các Chiến tướng được bước vào Con đường danh vọng, nhận nhẫn vinh danh và treo ảnh tại chương trình.

Bước sang Công diễn 1 với chủ đề "Người đàn ông trên lưng ngựa", BB Trần tiếp tục giữ vai trò thủ lĩnh. Anh là người đầu tiên lựa chọn ca khúc Buông tay và thành lập Nhà Mỹ Nam.

Ở vòng lập đội, Duy Khánh và Toki Thành Thỏ giữ đúng lời hứa sẽ bằng mọi giá về chung một đội khi cùng gia nhập Nhà Mỹ Nam của BB Trần. Sau đó, Thuận Nguyễn và Lê Xuân Tiền cũng trở thành thành viên của đội, hoàn thiện đội hình năm người cho vòng thi tiếp theo.

Việc dẫn đầu bảng xếp hạng hỏa lực ngay sau vòng Công diễn Hội ngộ cùng màn thay đổi diện mạo sau một thập kỷ giúp BB Trần trở thành một trong những gương mặt nhận nhiều sự chú ý nhất của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, trước khi chương trình bước vào chặng đua mới với tám "Nhà" vừa được thành lập.