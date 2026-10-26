BIGBANG quỳ gối chào fan Việt, khép lại 2 đêm concert thu hút 90.000 khán giả

Sau đêm mở màn ngày 24/10, BIGBANG tiếp tục bước lên sân khấu Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội tối 25/10 trong sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả. Không khí được đẩy lên ngay từ những tiết mục đầu tiên với loạt ca khúc quen thuộc như Fantastic Baby, Tonight, Hands Up, Blue...

BIGBANG biểu diễn trong đêm concert thứ hai tại sân vận động Mỹ Đình, tối 25/10.

Kịch bản đêm thứ hai không thay đổi nhiều so với đêm trước nhưng sự tương tác giữa ba thành viên và khán giả trở thành điểm nhấn. Những tiếng fanchant liên tục vang lên trên các khán đài, đặc biệt ở những ca khúc đã gắn bó với người hâm mộ BIGBANG nhiều năm.

Phần solo của G-Dragon.

Nếu Haru Haru tạo nên một trong những khoảnh khắc đồng ca đáng nhớ ở đêm đầu tiên thì tối 25/10, My Heaven tiếp tục đưa sân Mỹ Đình vào không khí hoài niệm. Nhiều đoạn trong ca khúc được khán giả hát theo gần như trọn vẹn. Biển lightstick cùng tiếng hát đồng thanh tạo nên sự kết nối giữa nghệ sĩ và người xem xuyên suốt chương trình.

G-Dragon giao lưu với người hâm mộ trong đêm concert tối 25/10.

Taeyang biểu diễn và tương tác với khán giả tại sân Mỹ Đình.

Daesung mang đến nhiều khoảnh khắc sôi động, hài hước trong phần giao lưu với fan Việt.

Bên cạnh những phần biểu diễn chung, G-Dragon, Taeyang và Daesung lần lượt mang màu sắc riêng qua các sân khấu solo. G-Dragon trình diễn các ca khúc như Crayon, Crooked, Power, nhiều lần tiến xuống khu vực gần hàng rào để giao lưu với người hâm mộ. Taeyang tiếp tục cho thấy thế mạnh vũ đạo, đồng thời chủ động đưa micro để khán giả hát cùng khi biểu diễn. Daesung khuấy động sân khấu với những ca khúc có tiết tấu sôi động như Hando-Chogu, Look At Me, Gwisun.

Không chỉ âm nhạc, những cuộc trò chuyện giữa BIGBANG và khán giả Việt tạo ra nhiều khoảnh khắc vui vẻ trong đêm cuối.

Biển lightstick tạo nên khung cảnh rực sáng trong đêm diễn cuối của BIGBANG tại Hà Nội.

Các thành viên BIGBANG nhiều lần tiến gần khu vực khán giả để giao lưu trong đêm diễn.

Khi hàng chục nghìn người đồng loạt gọi “anh Long”, G-Dragon lắng nghe rồi nhắc lại biệt danh mà fan Việt dành cho mình. “Anh Long” bắt nguồn từ tên thật Kwon Ji-yong của nam ca sĩ, trong đó Ji-yong được đọc theo âm Hán Việt là Chí Long. Ở đêm diễn trước, khi khán giả hô biệt danh này, Taeyang từng hài hước giải thích với G-Dragon rằng người hâm mộ đang nói “I love you”.

Đến tối 25/10, màn tương tác tiếp tục khi G-Dragon chủ động nhắc lại cách gọi này trước sự hưởng ứng của khán giả. Ba thành viên cũng khiến sân vận động thích thú khi biến đổi một phần ca từ Bae Bae thành câu “Hà Nội ơi”.

G-Dragon, Taeyang và Daesung tiếp tục khuấy động sân khấu trong đêm diễn cuối tại Hà Nội.

Trong phần giao lưu, BIGBANG nhiều lần nhắc tới hành trình gần 20 năm hoạt động và tình cảm mà người hâm mộ dành cho nhóm. G-Dragon cho biết BIGBANG tới Hà Nội để cùng khán giả kỷ niệm cột mốc này, đồng thời cảm ơn V.I.P đã đồng hành cùng nhóm qua những bài hát và những giai đoạn khác nhau.

Taeyang nói anh sẽ không quên không khí của những đêm diễn tại Hà Nội và liên tục kêu gọi khán giả khiến đêm cuối trở nên “nóng” hơn. Trong khi đó, Daesung cho biết sau đêm đầu tiên anh không thể ngủ vì vẫn nhớ những khoảnh khắc trên sân khấu cùng người hâm mộ.

Khán giả đồng thanh hát theo những ca khúc quen thuộc của BIGBANG.

Ở cuối chương trình, câu chuyện BIGBANG có trở lại Việt Nam hay không tiếp tục được khán giả nhắc tới. Daesung hài hước nói muốn “soạn hợp đồng” để chuẩn bị cho concert tiếp theo tại Việt Nam. Hai thành viên còn lại hưởng ứng, trong khi G-Dragon trước đó cũng từng nói với người hâm mộ: “Đây chỉ là điểm khởi đầu”.

Theo Ban tổ chức, 2 đêm concert ngày 24 và 25/10 thu hút tổng cộng khoảng 90.000 khán giả. Trong suốt các đêm diễn, người xem liên tục hát theo, hò reo và giơ cao lightstick, tạo thành những biển ánh sáng phủ khắp các khán đài Mỹ Đình.

Pháo hoa thắp sáng sân Mỹ Đình trong những phút cuối của đêm concert.

G-Dragon, Taeyang và Daesung quỳ gối chào, cảm ơn khán giả Việt Nam trước khi rời sân khấu.

Đêm cuối khép lại với Still Life. Trên nền giai điệu quen thuộc, hàng chục nghìn người cùng hòa giọng trong khi pháo hoa thắp sáng phía trên sân khấu. Trước khi rời đi, G-Dragon, Taeyang và Daesung quỳ gối chào, gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Việt Nam.

Ngay cả khi sân khấu đã tắt đèn và các thành viên rời đi, nhiều khán giả vẫn nán lại trên khán đài, tiếp tục hát những ca khúc của BIGBANG. Tiếng hát kéo dài sau phần trình diễn cuối cùng trở thành một trong những hình ảnh khép lại hai đêm hội ngộ của nhóm với người hâm mộ tại Hà Nội.

BIGBANG thể hiện bản hit "Lie"

BIGBANG từng đến Việt Nam biểu diễn tại SoundFest 2012 ở TP.HCM với đội hình năm thành viên. Sau nhiều biến động, nhóm tái hợp với đội hình G-Dragon, Taeyang và Daesung. Hai đêm diễn tại Mỹ Đình lần này đánh dấu một cuộc gặp lại được đông đảo người hâm mộ Việt chờ đợi trong nhiều năm.