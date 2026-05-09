Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 – Nguyễn Thị Vân Nhi làm Đại sứ Du lịch Hải Phòng

Thứ Bảy, 08:22, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong khuôn khổ chương trình khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 với chủ đề “Hải Phòng - Hội tụ và Tỏa sáng” được tổ chức vào tối 8/5, thành phố Hải Phòng đã công bố và trao danh hiệu Đại sứ Du lịch thành phố cho Á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi.

Là người con của Hải Phòng, Nguyễn Thị Vân Nhi, Á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, đồng thời là “Người đẹp được yêu thích nhất” của cuộc thi đã được lựa chọn giữ vai trò Đại sứ Du lịch thành phố Hải Phòng. Với hình ảnh trẻ trung, gần gũi và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, Vân Nhi được kỳ vọng sẽ đồng hành cùng Thành phố trong các hoạt động quảng bá du lịch, văn hóa và con người Hải Phòng; góp phần lan tỏa hình ảnh thành phố Hoa Phượng Đỏ năng động, thân thiện, hiện đại nhưng vẫn giàu bản sắc. Cô cũng được mong đợi sẽ trở thành cầu nối truyền cảm hứng, thu hút thêm du khách đến khám phá Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới.

Đây là lần đầu tiên thành phố Hải Phòng chính thức công bố Đại sứ Du lịch thành phố, đánh dấu bước đổi mới trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và giàu sức lan tỏa. Việc lựa chọn một gương mặt trẻ, tích cực, có sức ảnh hưởng trong cộng đồng thể hiện mong muốn đưa hình ảnh Hải Phòng đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

A hau 2 hoa hau viet nam 2024 nguyen thi van nhi lam Dai su du lich hai phong hinh anh 1
Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi được trao danh hiệu Đại sứ du lịch Hải Phòng.

Tại chương trình khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026, thành phố Hải Phòng cũng công bố Quyết định công nhận Khu du lịch Vũ Yên là Khu du lịch cấp tỉnh; đồng thời trao chứng nhận “Cơ sở du lịch đạt tiêu chí Du lịch Xanh thành phố Hải Phòng” cho 9 đơn vị là khu du lịch, khách sạn và doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn.

Hiện Hải Phòng có 37 khu, điểm du lịch được công nhận, gồm 9 khu du lịch và 28 điểm du lịch, góp phần hình thành hệ thống sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng, chất lượng và hấp dẫn. Việc công nhận Khu du lịch Vũ Yên không chỉ ghi nhận sự phát triển của một điểm đến du lịch quy mô lớn, hiện đại, mà còn tiếp tục khẳng định vị thế của Hải Phòng trên bản đồ du lịch khu vực phía Bắc và cả nước.

A hau 2 hoa hau viet nam 2024 nguyen thi van nhi lam Dai su du lich hai phong hinh anh 2
Thành phố Hải Phòng công bố Quyết định công nhận Khu du lịch cấp tỉnh và trao chứng nhận “Cơ sở du lịch đạt tiêu chí Du lịch Xanh thành phố Hải Phòng” cho 10 đơn vị (khu du lịch, khách sạn, doanh nghiệp lữ hành) trên địa bàn thành phố.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, lễ công bố và vinh danh các đơn vị đạt “Tiêu chí Du lịch Xanh thành phố Hải Phòng” lần thứ nhất không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh các doanh nghiệp du lịch tiêu biểu, mà còn truyền đi thông điệp về định hướng phát triển bền vững của thành phố Cảng: xây dựng một Hải Phòng hiện đại, năng động nhưng hài hòa với thiên nhiên, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và gìn giữ chất lượng sống cho các thế hệ tương lai.

 

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Triển lãm “Đất và Người Hải Phòng qua 71 năm xây dựng và phát triển”

VOV.VN - Kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2026), hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026, ngày 8/5, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng) tổ chức Triển lãm ảnh với chủ đề “Đất và Người Hải Phòng qua 71 năm xây dựng và phát triển”.

Hồn ghe ngo và hành trình giữ lửa của dòng họ 4 đời ở miền Tây

VOV.VN - Trong đời sống văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ, ghe ngo không chỉ là phương tiện đua tài trên sông nước mà còn là báu vật linh thiêng. Báu vật biểu tượng của sức mạnh cộng đồng, của niềm tin vào cuộc sống bình an, thịnh vượng nơi phum, sóc.

Nét đẹp văn hóa của Lễ hội Nghinh Ông Trần Đề, Cần Thơ

VOV.VN - Lễ hội Nghinh Ông ở xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ không chỉ là dịp để tưởng nhớ, tri ân vị thần hộ mệnh của biển cả mà còn là cơ hội để cộng đồng cùng cầu nguyện quốc thái dân an, trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, ngư dân ra khơi bình an, trở về với những mùa cá tôm bội thu.

Khai mạc Lễ hội Đền thờ Nhà sử học Lê Văn Hưu năm 2026

VOV.VN - Sáng 8/5 (tức 22/3 âm lịch), UBND xã Thiệu Trung (Thiệu Hóa), Thanh Hóa đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Đền thờ Lê Văn Hưu. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 704 năm ngày mất của người đặt nền móng cho nền sử học nước nhà.

