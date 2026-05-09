Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 – Nguyễn Thị Vân Nhi làm Đại sứ Du lịch Hải Phòng

Là người con của Hải Phòng, Nguyễn Thị Vân Nhi, Á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, đồng thời là “Người đẹp được yêu thích nhất” của cuộc thi đã được lựa chọn giữ vai trò Đại sứ Du lịch thành phố Hải Phòng. Với hình ảnh trẻ trung, gần gũi và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, Vân Nhi được kỳ vọng sẽ đồng hành cùng Thành phố trong các hoạt động quảng bá du lịch, văn hóa và con người Hải Phòng; góp phần lan tỏa hình ảnh thành phố Hoa Phượng Đỏ năng động, thân thiện, hiện đại nhưng vẫn giàu bản sắc. Cô cũng được mong đợi sẽ trở thành cầu nối truyền cảm hứng, thu hút thêm du khách đến khám phá Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới.

Đây là lần đầu tiên thành phố Hải Phòng chính thức công bố Đại sứ Du lịch thành phố, đánh dấu bước đổi mới trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và giàu sức lan tỏa. Việc lựa chọn một gương mặt trẻ, tích cực, có sức ảnh hưởng trong cộng đồng thể hiện mong muốn đưa hình ảnh Hải Phòng đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Tại chương trình khai mạc Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026, thành phố Hải Phòng cũng công bố Quyết định công nhận Khu du lịch Vũ Yên là Khu du lịch cấp tỉnh; đồng thời trao chứng nhận “Cơ sở du lịch đạt tiêu chí Du lịch Xanh thành phố Hải Phòng” cho 9 đơn vị là khu du lịch, khách sạn và doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn.

Hiện Hải Phòng có 37 khu, điểm du lịch được công nhận, gồm 9 khu du lịch và 28 điểm du lịch, góp phần hình thành hệ thống sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng, chất lượng và hấp dẫn. Việc công nhận Khu du lịch Vũ Yên không chỉ ghi nhận sự phát triển của một điểm đến du lịch quy mô lớn, hiện đại, mà còn tiếp tục khẳng định vị thế của Hải Phòng trên bản đồ du lịch khu vực phía Bắc và cả nước.

Thành phố Hải Phòng công bố Quyết định công nhận Khu du lịch cấp tỉnh và trao chứng nhận “Cơ sở du lịch đạt tiêu chí Du lịch Xanh thành phố Hải Phòng” cho 10 đơn vị (khu du lịch, khách sạn, doanh nghiệp lữ hành) trên địa bàn thành phố.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, lễ công bố và vinh danh các đơn vị đạt “Tiêu chí Du lịch Xanh thành phố Hải Phòng” lần thứ nhất không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh các doanh nghiệp du lịch tiêu biểu, mà còn truyền đi thông điệp về định hướng phát triển bền vững của thành phố Cảng: xây dựng một Hải Phòng hiện đại, năng động nhưng hài hòa với thiên nhiên, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và gìn giữ chất lượng sống cho các thế hệ tương lai.