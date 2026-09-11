Theo Yonhap, từ tháng 9/2025 đến ngày 27/8/2026, tour “ARIRANG” của BTS nhận 102 báo cáo về tình trạng phe vé, cao nhất trong số các sự kiện được Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) tiếp nhận.

Xếp sau BTS là các concert của Psy với 88 báo cáo, BIGBANG với 69, Lim Young-woong với 64 và Day6 với 51. Các nghệ sĩ quốc tế như Oasis và The Weeknd lần lượt ghi nhận 48 và 44 trường hợp.

BTS đứng đầu danh sách concert bị phe vé nhắm đến

Tuy nhiên, con số trên có thể chưa phản ánh đầy đủ tình trạng phe vé. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc từng phát hiện 1.868 bài đăng nghi bán vé trái phép liên quan đến các buổi diễn của BTS, cao gấp hơn 18 lần số báo cáo gửi tới KOCCA.

Từ tháng 1/2023 đến tháng 8/2026, KOCCA tiếp nhận tổng cộng 7.639 báo cáo phe vé, trong đó các chương trình âm nhạc chiếm 75,3%.

Hàn Quốc hiện áp dụng quy định mới, cho phép phạt người bán vé trái phép lên tới 50 lần giá vé. Cơ quan chức năng cũng cảnh báo các đối tượng phe vé đang tận dụng những nền tảng ở nước ngoài để né tránh quy định pháp luật.