English
/ GIẢI TRÍ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

BTS đứng đầu danh sách concert bị phe vé nhắm đến

Thứ Sáu, 10:21, 11/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tour thế giới “ARIRANG” của BTS đứng đầu danh sách các sự kiện bị báo cáo bán vé trái phép tại Hàn Quốc trong một năm qua.

Theo Yonhap, từ tháng 9/2025 đến ngày 27/8/2026, tour “ARIRANG” của BTS nhận 102 báo cáo về tình trạng phe vé, cao nhất trong số các sự kiện được Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) tiếp nhận.

Xếp sau BTS là các concert của Psy với 88 báo cáo, BIGBANG với 69, Lim Young-woong với 64 và Day6 với 51. Các nghệ sĩ quốc tế như Oasis và The Weeknd lần lượt ghi nhận 48 và 44 trường hợp.

bts dung dau danh sach concert bi phe ve nham den hinh anh 1
BTS đứng đầu danh sách concert bị phe vé nhắm đến

Tuy nhiên, con số trên có thể chưa phản ánh đầy đủ tình trạng phe vé. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc từng phát hiện 1.868 bài đăng nghi bán vé trái phép liên quan đến các buổi diễn của BTS, cao gấp hơn 18 lần số báo cáo gửi tới KOCCA.

Từ tháng 1/2023 đến tháng 8/2026, KOCCA tiếp nhận tổng cộng 7.639 báo cáo phe vé, trong đó các chương trình âm nhạc chiếm 75,3%.

Hàn Quốc hiện áp dụng quy định mới, cho phép phạt người bán vé trái phép lên tới 50 lần giá vé. Cơ quan chức năng cũng cảnh báo các đối tượng phe vé đang tận dụng những nền tảng ở nước ngoài để né tránh quy định pháp luật.

Hải Hà/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

SOOBIN xúc động khi bất ngờ được fan mừng sinh nhật giữa rạp phim
SOOBIN xúc động khi bất ngờ được fan mừng sinh nhật giữa rạp phim

VOV.VN - SOOBIN không giấu được sự xúc động khi hàng trăm người hâm mộ bất ngờ hát mừng sinh nhật ngay sau buổi công chiếu “SOOBIN Live Concert Movie: All-Rounder”. Nam ca sĩ còn trực tiếp tới các phòng chiếu khác để giao lưu với khán giả.

SOOBIN xúc động khi bất ngờ được fan mừng sinh nhật giữa rạp phim

SOOBIN xúc động khi bất ngờ được fan mừng sinh nhật giữa rạp phim

VOV.VN - SOOBIN không giấu được sự xúc động khi hàng trăm người hâm mộ bất ngờ hát mừng sinh nhật ngay sau buổi công chiếu “SOOBIN Live Concert Movie: All-Rounder”. Nam ca sĩ còn trực tiếp tới các phòng chiếu khác để giao lưu với khán giả.

Trần Tiến Dũng: Từ trai đẹp Bách Khoa đến Á vương Quốc tế 2026
Trần Tiến Dũng: Từ trai đẹp Bách Khoa đến Á vương Quốc tế 2026

VOV.VN - Trần Tiến Dũng vừa xuất sắc giành danh hiệu Á vương 4 cùng giải thưởng Best Asian Model tại Manhunt International 2026. Từ cựu sinh viên Bách Khoa, từng làm Giám đốc Marketing, người mẫu cao 1m86 đã có hành trình lột xác ngoạn mục để khẳng định vị thế nhan sắc nam giới Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Trần Tiến Dũng: Từ trai đẹp Bách Khoa đến Á vương Quốc tế 2026

Trần Tiến Dũng: Từ trai đẹp Bách Khoa đến Á vương Quốc tế 2026

VOV.VN - Trần Tiến Dũng vừa xuất sắc giành danh hiệu Á vương 4 cùng giải thưởng Best Asian Model tại Manhunt International 2026. Từ cựu sinh viên Bách Khoa, từng làm Giám đốc Marketing, người mẫu cao 1m86 đã có hành trình lột xác ngoạn mục để khẳng định vị thế nhan sắc nam giới Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Rosé selfie bằng iPhone 18 Pro, Apple lập tức làm điều chưa từng có
Rosé selfie bằng iPhone 18 Pro, Apple lập tức làm điều chưa từng có

VOV.VN - Rosé BLACKPINK vừa khiến truyền thông toàn cầu ngỡ ngàng khi trở thành người đầu tiên selfie bằng iPhone 18 Pro màu Đỏ Burgundy. Ngay sau sự kiện của Apple, nữ ca sĩ không chỉ sở hữu siêu phẩm sớm nhất mà còn nhận được đặc quyền có một không hai, tạo nên cơn sốt công nghệ lẫn thời trang.

Rosé selfie bằng iPhone 18 Pro, Apple lập tức làm điều chưa từng có

Rosé selfie bằng iPhone 18 Pro, Apple lập tức làm điều chưa từng có

VOV.VN - Rosé BLACKPINK vừa khiến truyền thông toàn cầu ngỡ ngàng khi trở thành người đầu tiên selfie bằng iPhone 18 Pro màu Đỏ Burgundy. Ngay sau sự kiện của Apple, nữ ca sĩ không chỉ sở hữu siêu phẩm sớm nhất mà còn nhận được đặc quyền có một không hai, tạo nên cơn sốt công nghệ lẫn thời trang.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt