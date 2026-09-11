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Trần Tiến Dũng: Từ trai đẹp Bách Khoa đến Á vương Quốc tế 2026

Thứ Sáu, 06:00, 11/09/2026
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VOV.VN - Trần Tiến Dũng vừa xuất sắc giành danh hiệu Á vương 4 cùng giải thưởng Best Asian Model tại Manhunt International 2026. Từ cựu sinh viên Bách Khoa, từng làm Giám đốc Marketing, người mẫu cao 1m86 đã có hành trình lột xác ngoạn mục để khẳng định vị thế nhan sắc nam giới Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Trần Tiến Dũng sinh năm 1997, quê Phú Thọ. Trước khi tỏa sáng trên sân khấu nhan sắc nam giới quốc tế, Nam vương Manhunt Vietnam 2025 tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Bách khoa Hà Nội, một trong những ngôi trường kỹ thuật hàng đầu Việt Nam. Sau đó, anh nhanh chóng khẳng định năng lực quản lý khi đảm nhận vị trí Giám đốc Marketing cho một chuỗi phòng tập lớn, đồng thời tham gia quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

tran tien dung tu trai dep bach khoa den A vuong quoc te 2026 hinh anh 1
Nam vương Manhunt Vietnam 2025 đặt mục tiêu chinh phục danh hiệu cao nhất tại Manhunt International 2026.

Trần Tiến Dũng rời "vùng an toàn" để chinh phục Manhunt Vietnam 2025

Sở hữu chiều cao ấn tượng 1,86m, cân nặng 79kg cùng số đo hình thể lý tưởng 109 - 85 - 103cm, Tiến Dũng không chọn ở lại "vùng an toàn". Cuối năm 2025, anh gây bất ngờ khi đăng ký tham dự và vượt qua hàng loạt ứng viên nặng ký để đăng quang Nam vương Manhunt Vietnam 2025 cùng giải phụ Nam vương có hình thể đẹp nhất.

Nam vương Manhunt Vietnam 2025 từng chia sẻ: "Tôi muốn mang hình ảnh người đàn ông tự tin, trưởng thành, hiện đại và luôn lan tỏa những hình ảnh đẹp nhất của người Việt Nam ra đấu trường quốc tế".

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Khoảnh khắc đăng quang Nam vương Manhunt Vietnam 2025.

Nối tiếp thành công trong nước, Trần Tiến Dũng đại diện Việt Nam tham gia Manhunt International 2026, một trong ba đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh dành cho nam giới sau Mr World và Mr International. Cuộc thi năm nay diễn ra tại Sri Lanka, quy tụ 36 thí sinh xuất sắc đến từ khắp các châu lục.

Tỏa sáng tại Manhunt International 2026

Để chuẩn bị cho hành trình này, Tiến Dũng đã dành suốt 9 tháng để rèn luyện thể lực, kỹ năng trình diễn, giao tiếp và ngoại ngữ. Anh mang theo gần 90kg hành lý cùng tinh thần quyết tâm quảng bá văn hóa, hình ảnh người đàn ông Việt Nam hiện đại, bản lĩnh ra bạn bè quốc tế.

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Trần Tiến Dũng xuất sắc giành danh hiệu Á vương 4 tại chung kết Manhunt International 2026.

Trong đêm chung kết, bằng thần thái bản lĩnh cùng phong độ ổn định, Trần Tiến Dũng đã vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh để mang về cú đúp danh hiệu Á vương 4 Manhunt International 2026 và Best Asian Model (Siêu mẫu xuất sắc nhất châu Á).

tran tien dung tu trai dep bach khoa den A vuong quoc te 2026 hinh anh 4
Trần Tiến Dũng trong trang phục trình diễn tại phần thi Haute Couture.

Chia sẻ sau đêm chung kết, Trần Tiến Dũng cho biết anh vô cùng xúc động và tự hào khi nỗ lực của mình được quốc tế ghi nhận. Tuy nhiên, nam vương cũng không giấu được một chút nuối tiếc vì chưa thể mang chiếc vương miện cao nhất về cho nước nhà.

Được biết, sau khi về nước, Trần Tiến Dũng sẽ dành thời gian tham gia một số hoạt động truyền thông và giao lưu với khán giả. Thời gian tới, anh tiếp tục công việc người mẫu, đồng thời tìm kiếm cơ hội phát triển trong lĩnh vực phim ảnh.

Hoàng Yến/VOV.VN
Ảnh: BTC
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