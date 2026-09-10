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Rosé selfie bằng iPhone 18 Pro, Apple lập tức làm điều chưa từng có

Thứ Năm, 10:52, 10/09/2026
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VOV.VN - Rosé BLACKPINK vừa khiến truyền thông toàn cầu ngỡ ngàng khi trở thành người đầu tiên selfie bằng iPhone 18 Pro màu Đỏ Burgundy. Ngay sau sự kiện của Apple, nữ ca sĩ không chỉ sở hữu siêu phẩm sớm nhất mà còn nhận được đặc quyền có một không hai, tạo nên cơn sốt công nghệ lẫn thời trang.

Bức ảnh selfie triệu like của Rosé và hành động "phá lệ" của Apple

Rosé khiến cả thế giới bất ngờ. Trong khi hàng triệu tín đồ công nghệ trên khắp hành tinh còn đang theo dõi từng diễn biến của sự kiện ra mắt Apple Event, thì cô nàng đã thong thả giật trọn spotlight chỉ bằng một bức ảnh selfie. Không chỉ là người đầu tiên trên sở hữu siêu phẩm iPhone 18 Pro phiên bản Đỏ Burgundy, giọng ca chính nhà Hype/YG còn nhận được đặc quyền chưa từng có từ Apple. Đằng sau bức ảnh triệu like ấy là một chiến lược truyền thông đẳng cấp giữa biểu tượng thời trang số 1 K-pop và thương hiệu hàng đầu từ Cupertino.

rose selfie bang iphone 18 pro, apple lap tuc lam dieu chua tung co hinh anh 1
Rosé khoe thần thái hút mắt bên chiếc iPhone 18 Pro sắc Đỏ Burgundy vừa ra mắt. (Ảnh: Trang cá nhân NV)

Rạng sáng ngày 10/9 (theo giờ Việt Nam), sự kiện Apple chính thức trình làng thế hệ iPhone 18 Pro cùng mẫu điện thoại gập đầu tiên iPhone Duo đã phủ sóng mọi nền tảng truyền thông. Ngay lập tức, một làn sóng phấn khích lan tỏa trong giới mộ điệu thời trang và âm nhạc khi Rosé chính thức xả ảnh selfie cùng chiếc iPhone 18 Pro màu Đỏ Burgundy (Burgundy Red).

Bức ảnh đăng tải trên trang cá nhân của nữ ca sĩ đi kèm hashtag chính thức #ShotoniPhone18Pro. Chẳng cần tạo dáng cầu kỳ, thần thái quyến rũ cùng sắc đỏ trầm ấm, sang trọng của chiếc điện thoại mới lập tức biến bài đăng trở thành tâm điểm truyền thông với lượng tương tác khủng.

Đáng chú ý hơn, Apple lập tức ghim bài viết của Rosé ngay vị trí đầu tiên trên trang Instagram chính thức (với hơn 37 triệu người theo dõi). Đây là minh chứng rõ nhất cho vị thế "V.I.P" mà gã khổng lồ công nghệ dành riêng cho nữ ca sĩ. Chỉ sau vài phút, cụm từ "Rosé iPhone 18 Pro" đã leo thẳng lên top trending toàn cầu.

Chiến lược "Pop Icon" của Apple

Apple dường như đang ngày càng nâng tầm chiến lược truyền thông thông qua các biểu tượng Pop hàng đầu thế giới. Trước đó, Apple từng hợp tác cùng ngôi sao nhạc Pop hàng đầu nước Anh - Dua Lipa - để trình làng màu Cam Vũ Trụ (Cosmic Orange). Sự kiện đó đã tạo nên hiệu ứng bùng nổ doanh số và phủ sóng hình ảnh chiếc điện thoại trên khắp các tạp chí thời trang lớn.

rose selfie bang iphone 18 pro, apple lap tuc lam dieu chua tung co hinh anh 2
Ảnh màn hình Apple ghim bài viết của Rosé ngay vị trí đầu tiên trên trang Instagram chính thức.

Lần này, việc chọn Rosé chính là một bước đi hoàn hảo khi Rosé không chỉ là một ca sĩ đại chúng mà còn là Đại sứ toàn cầu của hàng loạt thương hiệu xa xỉ bậc nhất như Saint Laurent, Tiffany & Co. Sức ảnh hưởng của cô vượt qua ranh giới âm nhạc để trở thành một "trendsetter" (người tạo xu hướng) chính hiệu.

Chiếc điện thoại trở thành phụ kiện thời trang thể hiện đẳng cấp cá nhân. Sắc Đỏ Burgundy đầy quyền lực trên tay Rosé ngay lập tức định hình iPhone 18 Pro thành món đồ xa xỉ mà bất kỳ tín đồ thời trang nào cũng khao khát sở hữu.

Bằng cách trao chiếc máy đầu tiên cho một ngôi sao có lượng fan hâm mộ trung thành hàng chục triệu người, Apple đã bỏ qua các kênh truyền thông truyền thống để chạm thẳng vào cảm xúc của người tiêu dùng trẻ. Người ta không còn hỏi "iPhone 18 Pro có tính năng gì mới?" mà người ta sẽ hỏi "Màu Đỏ Burgundy của Rosé đẹp đến mức nào?".

Sự kết hợp giữa Rosé và Apple lần này cho thấy, khi công nghệ chạm tới ngưỡng tiệm cận hoàn hảo, thì thứ đắt giá nhất chính là phong cách sống và nguồn cảm hứng truyền tải từ những ngôi sao hàng đầu.

Hoàng Yến/VOV.VN
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