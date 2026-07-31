BTS rút khỏi Grammy, “Aliens” chiếm vị trí Top 1 iTunes toàn cầu

Ca khúc "Aliens" ví von hành trình của nhóm BTS trong ngành công nghiệp nhạc Pop toàn cầu như người ngoài hành tinh đáp xuống Trái đất. Chỉ trong vài giờ sau khi bảy thành viên của nhóm đồng loạt đăng thông tin rút lui khỏi giải Grammy năm tới, cộng đồng người hâm mộ chính thức của nhóm, ARMY, đã phát động một chiến dịch phát trực tuyến phối hợp, đưa ca khúc lên vị trí số 1 tại các quốc gia bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Brazil, Ấn Độ và Australia.

Nhóm BTS. (Ảnh: Korea Times - BigHit Music)

Việc BTS tuyên bố rút lui khỏi giải Grammy 69 diễn ra vài tuần sau khi Recording Academy (Viện Hàn lâm Thu âm) công bố hạng mục "Màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất" cho Lễ trao giải Grammy lần thứ 69, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 7 tháng 2 năm 2027.

Trước sự việc này, CEO Recording Academy Harvey Mason Jr. đã chính thức lên tiếng. Ông bày tỏ sự tiếc nuối trước quyết định của nhóm nhạc Hàn Quốc, đồng thời bác bỏ những ý kiến cho rằng hạng mục Grammy mới dành cho nhạc pop châu Á đã khiến BTS quay lưng với giải thưởng âm nhạc danh giá nhất nước Mỹ.

Trước đó, ca sĩ, nhạc sĩ kiêm rapper người Mỹ Frank Ocean đã từ chối gửi ca khúc "Blonde" tham dự lễ trao giải năm 2017; The Weeknd tuyên bố sẽ không gửi đề cử nữa sau khi "Blinding Lights" bị loại vào năm 2020; Drake rút lại đề cử năm 2022; và Zayn Malik đã cáo buộc có sự thiên vị trong quá trình đề cử.