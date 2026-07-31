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BTS rút khỏi Grammy, “Aliens” chiếm vị trí Top 1 iTunes toàn cầu

Thứ Sáu, 19:25, 31/07/2026
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VOV.VN - Ca khúc "Aliens" của BTS, một ca khúc phụ từ album phòng thu thứ năm "ARIRANG" của nhóm nhạc, đã đứng đầu bảng xếp hạng iTunes Top Songs tại 78 khu vực nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ từ người hâm mộ sau quyết định rút lui khỏi giải Grammy năm tới.

Ca khúc "Aliens" ví von hành trình của nhóm BTS trong ngành công nghiệp nhạc Pop toàn cầu như người ngoài hành tinh đáp xuống Trái đất. Chỉ trong vài giờ sau khi bảy thành viên của nhóm đồng loạt đăng thông tin rút lui khỏi giải Grammy năm tới, cộng đồng người hâm mộ chính thức của nhóm, ARMY, đã phát động một chiến dịch phát trực tuyến phối hợp, đưa ca khúc lên vị trí số 1 tại các quốc gia bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Brazil, Ấn Độ và Australia.

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Nhóm BTS. (Ảnh: Korea Times - BigHit Music)

Việc BTS tuyên bố rút lui khỏi giải Grammy 69 diễn ra vài tuần sau khi Recording Academy (Viện Hàn lâm Thu âm) công bố hạng mục "Màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất" cho Lễ trao giải Grammy lần thứ 69, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 7 tháng 2 năm 2027.

Trước sự việc này, CEO Recording Academy Harvey Mason Jr. đã chính thức lên tiếng. Ông bày tỏ sự tiếc nuối trước quyết định của nhóm nhạc Hàn Quốc, đồng thời bác bỏ những ý kiến cho rằng hạng mục Grammy mới dành cho nhạc pop châu Á đã khiến BTS quay lưng với giải thưởng âm nhạc danh giá nhất nước Mỹ.

Trước đó, ca sĩ, nhạc sĩ kiêm rapper người Mỹ Frank Ocean đã từ chối gửi ca khúc "Blonde" tham dự lễ trao giải năm 2017; The Weeknd tuyên bố sẽ không gửi đề cử nữa sau khi "Blinding Lights" bị loại vào năm 2020; Drake rút lại đề cử năm 2022; và Zayn Malik đã cáo buộc có sự thiên vị trong quá trình đề cử.

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CEO Grammy tiếc nuối khi BTS từ chối gửi tác phẩm dự giải 2027

VOV.VN - Quyết định không gửi tác phẩm dự Grammy 2027 của BTS tiếp tục gây tranh luận trong làng nhạc quốc tế. CEO Recording Academy Harvey Mason Jr. lần đầu lên tiếng, khẳng định hạng mục mới dành cho nhạc pop châu Á không nhằm "chia tách" hay hạn chế cơ hội của các nghệ sĩ K-pop.

Yên Minh/VOV.VN
Korea Times
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