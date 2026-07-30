CEO Grammy tiếc nuối khi BTS từ chối gửi tác phẩm dự giải 2027

Lần đầu tiên kể từ khi BTS tuyên bố sẽ không gửi tác phẩm để xét giải Grammy 2027, CEO Recording Academy Harvey Mason Jr. đã chính thức lên tiếng. Ông bày tỏ sự tiếc nuối trước quyết định của nhóm nhạc Hàn Quốc, đồng thời bác bỏ những ý kiến cho rằng hạng mục Grammy mới dành cho nhạc pop châu Á đã khiến BTS quay lưng với giải thưởng âm nhạc danh giá nhất nước Mỹ.

"Tôi rất buồn khi biết BTS đã quyết định không tham gia quy trình xét giải Grammy năm nay. Nhưng với tư cách là một người sáng tạo âm nhạc, tôi hiểu và tôn trọng lựa chọn của họ", Harvey Mason Jr. chia sẻ trong tuyên bố gửi truyền thông.

Nhóm BTS.

Grammy nói gì về hạng mục dành cho nhạc pop châu Á?

Theo Harvey Mason Jr., việc bổ sung hạng mục Best Asian Pop Music Performance không phải để tách riêng các nghệ sĩ châu Á khỏi những giải thưởng lớn, mà nhằm mở rộng cơ hội được ghi nhận trước sự phát triển mạnh mẽ của thị trường âm nhạc khu vực.

Ông cho biết hạng mục mới được tạo ra để tôn vinh sự đa dạng và sức ảnh hưởng ngày càng lớn của nhạc pop châu Á, đồng thời giúp nhiều nghệ sĩ hơn được 15.000 thành viên có quyền bỏ phiếu của Grammy biết đến và đánh giá.

"Thêm một hạng mục đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều nghệ sĩ được công nhận. Mục tiêu không phải là chia tách, mà là mở rộng phạm vi ghi nhận", ông nhấn mạnh.

CEO Recording Academy cũng làm rõ rằng việc đăng ký ở một hạng mục thể loại như Asian Pop, Jazz hay Country hoàn toàn không ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh tại các giải thưởng danh giá nhất của Grammy.

Theo ông, mọi bản thu đủ điều kiện đều có thể đồng thời được xem xét ở các hạng mục Record of the Year, Album of the Year và Song of the Year, bất kể thuộc thể loại nào.

"Nghệ sĩ hoàn toàn có thể theo đuổi cả hai. Việc được đề cử ở hạng mục thể loại không loại trừ cơ hội tranh giải ở các hạng mục toàn ngành", Harvey Mason Jr. khẳng định.

BTS: "Âm nhạc không nên bị chia theo khu vực hay ngôn ngữ"

Trước đó, cả bảy thành viên RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V và Jungkook đã đồng loạt đăng tải một tuyên bố giống nhau trên tài khoản Instagram cá nhân.

Nhóm cho biết sẽ không gửi tác phẩm để Grammy xem xét trong mùa giải năm 2027.

"Chúng tôi hy vọng âm nhạc của mình được lắng nghe và yêu mến vì chính giá trị của nó, thay vì bị phân chia theo khu vực hay ngôn ngữ. Cảm ơn ARMY và tất cả những người luôn đồng hành cùng chúng tôi", BTS viết.

Thông điệp này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ toàn cầu, bởi nó được đưa ra chỉ hơn một tháng sau khi Recording Academy công bố hạng mục Best Asian Pop Music Performance.

Theo mô tả của ban tổ chức, giải thưởng sẽ tôn vinh các màn trình diễn nhạc pop có nguồn gốc hoặc được công nhận rộng rãi tại thị trường châu Á, bao gồm K-pop, J-pop, C-pop và các tác phẩm sử dụng một hoặc nhiều ngôn ngữ châu Á.