BTS và BLACKPINK đánh mất điều làm nên sự đặc biệt của mình khi trở lại?

BTS và BLACKPINK trở lại sau gần 4 năm. Mặc dù doanh số bán khả quan, màn comeback mới nhất của họ lại gây ra nhiều phản ứng trái chiều từ người hâm mộ và giới phê bình. Xu hướng này bắt đầu từ đầu năm với EXO, nhóm nhạc đã trở lại với album đầy đủ thứ 8 mang tên “REVERXE”. Bất chấp những khó khăn nội bộ, nhóm đã thể hiện sự ổn định thông qua doanh số album mạnh mẽ và lượng khán giả tham dự concert thành công. Đồng thời, các nhóm nhạc như IOI và Wanna One cũng đã hé lộ về việc tái hợp, củng cố thêm tính bền vững của các fandom thế hệ thứ ba.

BTS: Kết quả ấn tượng, nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp

Sự trở lại của BTS với “ARIRANG” đánh dấu sự kết thúc thời gian phục vụ quân đội của nhóm, nhưng màn comeback này cũng đi kèm với nhiều tranh cãi. Tin đồn hẹn hò của các thành viên đã gây xôn xao dư luận ngay từ đầu , trong khi màn trình diễn tại Gwanghwamun của họ bị chỉ trích vì lượng khán giả thấp hơn dự kiến, làm dấy lên những cuộc tranh luận về tầm ảnh hưởng hiện tại của nhóm đối với công chúng.

Về mặt âm nhạc, nhóm đã chọn cách tiếp cận tiết chế hơn. Ca khúc chủ đề nghiêng về giai điệu nhẹ nhàng, hướng nội, điều mà một số người cảm thấy làm giảm đi sự mạnh mẽ đặc trưng của BTS. Khái niệm của album cũng gây ra nhiều thắc mắc. Mặc dù mang tựa đề truyền thống Hàn Quốc, việc sử dụng nhiều lời bài hát tiếng Anh đã tạo ra sự không nhất quán đối với một số người nghe mong đợi bản sắc Hàn Quốc mạnh mẽ hơn.

Các nhà phê bình đưa ra những đánh giá trái chiều. Một số khen ngợi tính dễ nghe của album, nhưng số khác lại chỉ ra sự thiếu vắng bản sắc riêng biệt từng làm nên tên tuổi của BTS. Việc Jin không được ghi tên trong phần sáng tác cũng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi giữa các fan.

Dù vậy, sức hút thương mại của BTS vẫn không thể phủ nhận. Ca khúc chủ đề “SWIM” trụ vững trong Top 10 của Billboard Hot 100 suốt bốn tuần liên tiếp, trong khi album giữ vị trí Top 3 trên Billboard 200. Với hơn 4 triệu bản bán ra trong tuần đầu tiên, nhóm tiếp tục thống trị toàn cầu, ngay cả khi đối mặt với nhiều chỉ trích.

BLACKPINK: Thử nghiệm táo bạo, phản hồi trái chiều

BLACKPINK đã trở lại với “DEADLINE”, nhưng sự trở lại này phải đối mặt với những thách thức khác nhau. Chiến lược quảng bá của nhóm bị chỉ trích vì thiếu nội dung và các đoạn teaser tương đối nhạt nhẽo. Cách tiếp cận “bí ẩn” đặc trưng của họ từng rất hiệu quả, giờ đây dường như lại kém hiệu quả hơn trong bối cảnh kỹ thuật số thay đổi nhanh chóng.

Ca khúc chủ đề “GO” thể hiện một hướng đi âm nhạc táo bạo, kết hợp các yếu tố dubstep và dark techno với lời bài hát hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mặc dù mang tính thử nghiệm, ca khúc này vẫn khiến một số người nghe cảm thấy lạ lẫm và thiếu đi “âm thanh BLACKPINK” dễ nhận biết ngay lập tức. Cấu trúc dài hơn của nó cũng trái ngược với xu hướng tiêu thụ nội dung ngắn hiện nay.

Nhóm nhạc K-pop nữ BLACKPINK.

Kết quả là, bài hát gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng trưởng trên bảng xếp hạng, cả trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, album lại đạt doanh số bán đĩa vật lý ấn tượng, phá vỡ kỷ lục doanh số tuần đầu tiên của các nhóm nhạc nữ. Sự tương phản này cho thấy lượng fan hâm mộ đông đảo của BLACKPINK ngay cả khi sự đón nhận của công chúng có phần dè dặt hơn.

Bất chấp những phản hồi trái chiều, tham vọng nghệ thuật của họ vẫn nổi bật. Nhóm tiếp tục khám phá những thể loại mới, góp phần vào xu hướng phát triển của K-pop và củng cố vị thế của mình vượt ra ngoài những khuôn khổ thần tượng thông thường.

Sự trở lại được định hình bởi những kỳ vọng

Sự trở lại của BTS và BLACKPINK luôn tiềm ẩn nhiều sự soi xét. Nhiều năm vắng bóng đã đẩy kỳ vọng lên mức cao ngất trời, khiến cho bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào cũng khó có thể làm hài lòng người nghe hoàn toàn.

Cả hai màn trở lại đều cho thấy một giai đoạn chuyển tiếp. BTS dường như đang tìm kiếm bản sắc và tầm ảnh hưởng toàn cầu, trong khi BLACKPINK đang vượt qua những ranh giới nghệ thuật, bất chấp nguy cơ làm mất lòng người nghe đại chúng. Thay vì thành công hay thất bại rõ ràng, những sản phẩm âm nhạc này phản ánh sự trưởng thành, thử nghiệm và áp lực duy trì vị thế thống trị toàn cầu.