  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
RM của BTS đối mặt với tranh cãi về việc hút thuốc nơi công cộng ở Nhật Bản

Thứ Năm, 15:06, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - RM của BTS đã vướng vào tranh cãi sau khi một tạp chí của Nhật Bản đưa tin anh hút thuốc và vứt tàn thuốc ở khu vực cấm hút thuốc tại Tokyo. Bài viết gây ra nhiều phản ứng trái chiều từ người hâm mộ và cộng đồng mạng.

Theo một bài viết trên tạp chí Shukan Bunshun của Nhật Bản hôm 22/4, RM của BTS được cho là đã nhiều lần bị bắt gặp hút thuốc ở khu vực cấm hút thuốc quanh Shibuya, Tokyo, nơi anh ấy lưu trú trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của nhóm.

Bài viết cho biết RM đã dành thời gian với những người quen biết, di chuyển giữa các quán rượu izakaya và quán bar, khẳng định rằng mặc dù không có khu vực hút thuốc được chỉ định bên trong các cơ sở này nhưng RM và nhóm của mình được cho là đã hút thuốc trong hành lang các tòa nhà và vứt tàn thuốc bừa bãi.

RM của BTS (Ảnh: Xportsnews)

Tờ báo này đã đăng tải các bức ảnh kèm theo mô tả chi tiết, đồng thời dẫn lời các nhân chứng cho biết một nhân viên bảo vệ tòa nhà đã cảnh báo RM vào một thời điểm, trong khi một nữ nhân viên khác sau đó đã dọn dẹp tàn thuốc lá.

Tại Nhật Bản, các quy định về hút thuốc được thực thi rất nghiêm ngặt, với nhiều tuyến phố công cộng được chỉ định là khu vực cấm hút thuốc và chỉ có một số khu vực hút thuốc hạn chế, được đánh dấu rõ ràng. Vi phạm các quy định này thường bị coi là gây mất trật tự công cộng khiến vấn đề này trở nên đặc biệt nhạy cảm.

RM của BTS (Ảnh: Xportsnews)

Sau khi bản tin được đăng tải, phản ứng trên mạng xã hội rất trái chiều. Một số người hâm mộ bênh vực nam ca sĩ, cho rằng vụ việc thuộc về đời tư của anh, trong khi những người khác bày tỏ sự thất vọng và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng các quy định địa phương.

BigHit Music, công ty quản lý của RM vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về những cáo buộc này. Trong khi đó, BTS vừa tổ chức các buổi hòa nhạc tại Tokyo Dome vào 2 ngày 17-18/4 như một phần của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới “ARIRANG”. Nhóm dự kiến ​​sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn tại Hoa Kỳ với các buổi biểu diễn được lên lịch vào các ngày 25, 26 và 28/4 tại Sân vận động Raymond James ở Tampa, Florida. Các thành viên đã khởi hành đến Atlanta từ Sân bay quốc tế Incheon vào sáng 23/4.

Thư Vũ/VOV.VN
Xportsnews
Hàn Quốc đón lượng du khách kỷ lục nhờ "hiệu ứng BTS"
Hàn Quốc đón lượng du khách kỷ lục nhờ "hiệu ứng BTS"

VOV.VN - Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, nước này đã ghi nhận kỷ lục 4,76 triệu lượt khách quốc tế đến trong quý I/2026, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt mức cao nhất từ trước đến nay trong một quý.

Hàn Quốc đón lượng du khách kỷ lục nhờ "hiệu ứng BTS"

Hàn Quốc đón lượng du khách kỷ lục nhờ "hiệu ứng BTS"

VOV.VN - Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, nước này đã ghi nhận kỷ lục 4,76 triệu lượt khách quốc tế đến trong quý I/2026, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt mức cao nhất từ trước đến nay trong một quý.

“ARIRANG” của BTS tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Spotify tuần tuần thứ 2 liên tiếp
“ARIRANG” của BTS tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Spotify tuần tuần thứ 2 liên tiếp

VOV.VN - Theo thông báo ngày 4/4 từ công ty quản lý của nhóm nhạc bảy thành viên BTS, nhóm nhạc K-pop đình đám này tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng hàng tuần của Spotify tuần thứ hai liên tiếp với album mới nhất “ARIRANG”.

“ARIRANG” của BTS tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Spotify tuần tuần thứ 2 liên tiếp

“ARIRANG” của BTS tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Spotify tuần tuần thứ 2 liên tiếp

VOV.VN - Theo thông báo ngày 4/4 từ công ty quản lý của nhóm nhạc bảy thành viên BTS, nhóm nhạc K-pop đình đám này tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng hàng tuần của Spotify tuần thứ hai liên tiếp với album mới nhất “ARIRANG”.

“ARIRANG” đứng đầu bảng xếp hạng báo hiệu giai đoạn mới cho BTS
“ARIRANG” đứng đầu bảng xếp hạng báo hiệu giai đoạn mới cho BTS

VOV.VN - BTS không mất nhiều thời gian để chứng minh rằng họ vẫn thu hút sự chú ý. Chỉ vài giờ sau khi phát hành “ARIRANG”, album đầy đủ đầu tiên của nhóm kể từ khi tất cả các thành viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đã đứng đầu các bảng xếp hạng lớn của Hàn Quốc.

“ARIRANG” đứng đầu bảng xếp hạng báo hiệu giai đoạn mới cho BTS

“ARIRANG” đứng đầu bảng xếp hạng báo hiệu giai đoạn mới cho BTS

VOV.VN - BTS không mất nhiều thời gian để chứng minh rằng họ vẫn thu hút sự chú ý. Chỉ vài giờ sau khi phát hành “ARIRANG”, album đầy đủ đầu tiên của nhóm kể từ khi tất cả các thành viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đã đứng đầu các bảng xếp hạng lớn của Hàn Quốc.

