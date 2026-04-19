BTS trở lại Tokyo sau 7 năm, thu hút 110.000 khán giả trong 2 đêm diễn

Các buổi biểu diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc BTS tại Tokyo nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, gắn liền với album mới nhất của nhóm "ARIRANG". Bên trong sân vận động, tiếng hô vang của người hâm mộ càng lúc càng lớn hơn trong những ca khúc hip-hop sôi động như "Not Today" và "MIC Drop". Người hâm mộ cũng duy trì sự hào hứng xuyên suốt các bản hit quốc tế nổi tiếng nhất của nhóm, cùng hát theo “Butter” và “Dynamite”.

Nguồn: BigHit Music

Một khoảnh khắc đáng nhớ đã diễn ra trong bài hát “Body to Body”, ca khúc mở đầu từ album mới nhất của nhóm phát hành hồi tháng 3/2026. Khi bài hát kết hợp giai điệu của bài dân ca truyền thống Hàn Quốc “Arirang”, khán giả bắt đầu đồng thanh hát theo, lấp đầy sân vận động bằng một điệp khúc vang vọng.

Nhóm BTS cũng giới thiệu những bài hát cũ chưa được công bố trước đó, theo cách mà nhóm gọi là chuỗi "bài hát ngẫu nhiên". BTS đã trình diễn các bản phát hành tiếng Nhật "Crystal Snow" từ năm 2017 và "FOR YOU" từ năm 2015. Cả hai màn trình diễn đều nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ, với người hâm mộ cùng hát theo lời bài hát từ những ca khúc được phát hành gần một thập kỷ trước.

Nguồn: BigHit Music

Trong buổi biểu diễn, nhóm BTS đã cảm ơn người hâm mộ vì sự ủng hộ liên tục của ARMY (tên gọi cộng đồng người hâm mộ nhóm nhạc BTS) và khẳng định BTS rất nhớ việc biểu diễn tại Tokyo.

Các thành viên của BTS cũng lần lượt giao lưu với khán giả bằng tiếng Nhật: “Mặc dù đã lâu rồi, nhưng những lời cổ vũ và nụ cười của các bạn vẫn không thay đổi và chúng tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi... Chúng tôi rất hạnh phúc và vinh dự được trở lại. Cảm ơn các bạn đã chờ đợi chúng tôi, và chúng tôi thực sự yêu các bạn".

Nguồn: BigHit Music

Các buổi diễn tại Tokyo diễn ra sau khi phát hành “ARIRANG”, album phòng thu đầu tiên của nhóm BTS sau khi cả 7 thành viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Nhóm BTS dự kiến ​​sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn tại Hoa Kỳ, với 3 buổi biểu diễn tại Tampa, Florida vào các ngày 25, 26 và 28/4.