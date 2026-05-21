Cái kết đắng cho cặp đôi song ca “Chạm vào hơi thở” Miu Lê - Sơn Ngọc Minh

Sự việc ngay lập tức biến cái tên Sơn Ngọc Minh và Miu Lê trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội. Bên cạnh những thông tin về vụ việc, cư dân mạng cũng đồng loạt nhắc lại quãng thời gian nam ca sĩ từng là gương mặt nổi bật của Vpop, đặc biệt là mối quan hệ thân thiết của Sơn Ngọc Minh với Miu Lê.

Ít ai biết rằng cách đây khoảng một thập kỷ, Sơn Ngọc Minh và Miu Lê từng có nhiều dịp đồng hành trong các sự kiện âm nhạc. Cả hai gây chú ý khi xuất hiện trong Gala Nhạc Việt với tiết mục song ca "Chạm vào hơi thở" năm 2016. Thời điểm này, Miu Lê đang là nữ ca sĩ trẻ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, trong khi Sơn Ngọc Minh được biết đến như một “nam thần” của V.Music.

Clip màn trình diễn "Chạm vào hơi thở" của Sơn Ngọc Minh và Miu Lê.

Mối quan hệ thân thiết của Sơn Ngọc Minh và Miu Lê không chỉ dừng lại ở sân khấu Chạm vào hơi thở. Cơ hội đổi đời của Sơn Ngọc Minh khi mới bước vào showbiz cũng đến với nam ca sĩ khi được Miu Lê giới thiệu tham gia casting cho nhóm nhạc V.Music.

Đầu thập niên 2010, V.Music sở hữu loạt ca khúc đình đám như: Xinh tươi Việt Nam, Chúc em hạnh phúc, Muộn màng, Cuộc sống muôn màu... Thế nhưng sau khi V.Music tan rã vào năm 2014, sự nghiệp solo của Sơn Ngọc Minh không đạt được kỳ vọng. Dù phát hành album riêng, đóng phim, tham gia gameshow và làm MC, anh không thể tái hiện ánh hào quang thời hoạt động nhóm. Những năm sau đó, tên tuổi của nam ca sĩ chủ yếu được nhắc đến qua các ồn ào đời tư hơn là sản phẩm âm nhạc.

Miu Lê và Sơn Ngọc Minh.

Việc cả Miu Lê và Sơn Ngọc Minh, hai nghệ sĩ từng có mối liên hệ thân thiết từ những ngày đầu sự nghiệp lần lượt vướng vòng lao lý khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối và trở thành chủ đề được bàn tán rộng rãi trên mạng xã hội.