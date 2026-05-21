中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cái kết đắng cho cặp đôi song ca “Chạm vào hơi thở” Miu Lê - Sơn Ngọc Minh

Thứ Năm, 13:00, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 16/5, nữ ca sĩ, diễn viên Miu Lê bị khởi tố, tam giam về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Chỉ 5 ngày sau, người đồng nghiệp từng đứng chung sân khấu với Miu Lê trong màn song ca "Chạm vào hơi thở" - ca sĩ Sơn Ngọc Minh, cũng bị khởi tố và bắt tạm giam về các hành vi tương tự.

Sự việc ngay lập tức biến cái tên Sơn Ngọc Minh và Miu Lê trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội. Bên cạnh những thông tin về vụ việc, cư dân mạng cũng đồng loạt nhắc lại quãng thời gian nam ca sĩ từng là gương mặt nổi bật của Vpop, đặc biệt là mối quan hệ thân thiết của Sơn Ngọc Minh với Miu Lê.

Ít ai biết rằng cách đây khoảng một thập kỷ, Sơn Ngọc Minh và Miu Lê từng có nhiều dịp đồng hành trong các sự kiện âm nhạc. Cả hai gây chú ý khi xuất hiện trong Gala Nhạc Việt với tiết mục song ca "Chạm vào hơi thở" năm 2016. Thời điểm này, Miu Lê đang là nữ ca sĩ trẻ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, trong khi Sơn Ngọc Minh được biết đến như một “nam thần” của V.Music.

Clip màn trình diễn "Chạm vào hơi thở" của Sơn Ngọc Minh và Miu Lê.

Mối quan hệ thân thiết của Sơn Ngọc Minh và Miu Lê không chỉ dừng lại ở sân khấu Chạm vào hơi thở. Cơ hội đổi đời của Sơn Ngọc Minh khi mới bước vào showbiz cũng đến với nam ca sĩ khi được Miu Lê giới thiệu tham gia casting cho nhóm nhạc V.Music.

Đầu thập niên 2010, V.Music sở hữu loạt ca khúc đình đám như: Xinh tươi Việt Nam, Chúc em hạnh phúc, Muộn màng, Cuộc sống muôn màu... Thế nhưng sau khi V.Music tan rã vào năm 2014, sự nghiệp solo của Sơn Ngọc Minh không đạt được kỳ vọng. Dù phát hành album riêng, đóng phim, tham gia gameshow và làm MC, anh không thể tái hiện ánh hào quang thời hoạt động nhóm. Những năm sau đó, tên tuổi của nam ca sĩ chủ yếu được nhắc đến qua các ồn ào đời tư hơn là sản phẩm âm nhạc.

cai ket dang cho cap doi song ca cham vao hoi tho miu le - son ngoc minh hinh anh 1
Miu Lê và Sơn Ngọc Minh.

Việc cả Miu Lê và Sơn Ngọc Minh, hai nghệ sĩ từng có mối liên hệ thân thiết từ những ngày đầu sự nghiệp lần lượt vướng vòng lao lý khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối và trở thành chủ đề được bàn tán rộng rãi trên mạng xã hội.

Thư Vũ/VOV.VN
Tag: Cái kết đắng cho cặp đôi song ca “Chạm vào hơi thở” Miu Lê và Sơn Ngọc Minh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nghệ sĩ dính ma túy: Hậu quả ngoài pháp luật còn nặng hơn nhiều người nghĩ
Nghệ sĩ dính ma túy: Hậu quả ngoài pháp luật còn nặng hơn nhiều người nghĩ

VOV.VN - Chuỗi bê bối ma túy của hàng loạt nghệ sĩ Việt thời gian qua đã phơi bày những “vùng tối” sau ánh hào quang showbiz. Không chỉ đối diện án tù, người nổi tiếng khi nhúng chàm còn phải gánh chịu "bản án" khốc liệt từ dư luận: mất sạch danh tiếng, đền bù thương mại và sự quay lưng của công chúng.

Nghệ sĩ dính ma túy: Hậu quả ngoài pháp luật còn nặng hơn nhiều người nghĩ

Nghệ sĩ dính ma túy: Hậu quả ngoài pháp luật còn nặng hơn nhiều người nghĩ

VOV.VN - Chuỗi bê bối ma túy của hàng loạt nghệ sĩ Việt thời gian qua đã phơi bày những “vùng tối” sau ánh hào quang showbiz. Không chỉ đối diện án tù, người nổi tiếng khi nhúng chàm còn phải gánh chịu "bản án" khốc liệt từ dư luận: mất sạch danh tiếng, đền bù thương mại và sự quay lưng của công chúng.

Chưa đầy 1 tháng, 3 nghệ sĩ Việt bị khởi tố vì liên quan ma túy gây chấn động
Chưa đầy 1 tháng, 3 nghệ sĩ Việt bị khởi tố vì liên quan ma túy gây chấn động

VOV.VN - Chỉ trong chưa đầy 1 tháng, showbiz Việt liên tiếp chấn động bởi các vụ việc nghệ sĩ bị khởi tố vì liên quan đến ma túy. Từ ca sĩ Miu Lê tại Hải Phòng đến Long Nhật và Sơn Ngọc Minh trong chuyên án ma túy quy mô lớn tại TPHCM.

Chưa đầy 1 tháng, 3 nghệ sĩ Việt bị khởi tố vì liên quan ma túy gây chấn động

Chưa đầy 1 tháng, 3 nghệ sĩ Việt bị khởi tố vì liên quan ma túy gây chấn động

VOV.VN - Chỉ trong chưa đầy 1 tháng, showbiz Việt liên tiếp chấn động bởi các vụ việc nghệ sĩ bị khởi tố vì liên quan đến ma túy. Từ ca sĩ Miu Lê tại Hải Phòng đến Long Nhật và Sơn Ngọc Minh trong chuyên án ma túy quy mô lớn tại TPHCM.

Sao Việt 20-5: Sơn Ngọc Minh hối hận sau khi bị bắt vì ma túy
Sao Việt 20-5: Sơn Ngọc Minh hối hận sau khi bị bắt vì ma túy

VOV.VN - Sao Việt 20-5: Liên quan tới vụ việc bị bắt cùng ca sĩ Long Nhật khi dùng ma túy, tại cơ quan điều tra, ca sĩ Sơn Ngọc Minh cho biết rất hối hận về hành vi của mình. “Em nghĩ là sẽ ảnh hưởng tới mẹ em, sẽ ảnh hưởng tới tất cả những người xung quanh, người yêu thương, người trong gia đình…”, nam ca sĩ nói.

Sao Việt 20-5: Sơn Ngọc Minh hối hận sau khi bị bắt vì ma túy

Sao Việt 20-5: Sơn Ngọc Minh hối hận sau khi bị bắt vì ma túy

VOV.VN - Sao Việt 20-5: Liên quan tới vụ việc bị bắt cùng ca sĩ Long Nhật khi dùng ma túy, tại cơ quan điều tra, ca sĩ Sơn Ngọc Minh cho biết rất hối hận về hành vi của mình. “Em nghĩ là sẽ ảnh hưởng tới mẹ em, sẽ ảnh hưởng tới tất cả những người xung quanh, người yêu thương, người trong gia đình…”, nam ca sĩ nói.

Sơn Ngọc Minh từng sống chật vật với 25.000 đồng, đời tư tình cảm ồn ào
Sơn Ngọc Minh từng sống chật vật với 25.000 đồng, đời tư tình cảm ồn ào

VOV.VN - Sơn Ngọc Minh từng là gương mặt quen thuộc của nhóm V-Music trước khi sự nghiệp solo dần chững lại. Trước thông tin bị bắt trong chuyên án ma túy, ca sĩ sinh năm 1990 từng gây chú ý vì có lúc chỉ còn 25.000 đồng trong túi, vướng ồn ào tình cảm và trải qua giai đoạn khủng hoảng cá nhân.

Sơn Ngọc Minh từng sống chật vật với 25.000 đồng, đời tư tình cảm ồn ào

Sơn Ngọc Minh từng sống chật vật với 25.000 đồng, đời tư tình cảm ồn ào

VOV.VN - Sơn Ngọc Minh từng là gương mặt quen thuộc của nhóm V-Music trước khi sự nghiệp solo dần chững lại. Trước thông tin bị bắt trong chuyên án ma túy, ca sĩ sinh năm 1990 từng gây chú ý vì có lúc chỉ còn 25.000 đồng trong túi, vướng ồn ào tình cảm và trải qua giai đoạn khủng hoảng cá nhân.

Long Nhật, Sơn Ngọc Minh bị bắt vì ma túy: NSƯT Hạnh Thúy lên tiếng cảnh báo
Long Nhật, Sơn Ngọc Minh bị bắt vì ma túy: NSƯT Hạnh Thúy lên tiếng cảnh báo

VOV.VN - Sau vụ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh bị bắt trong chuyên án ma túy tại TPHCM, NSƯT Hạnh Thúy đã có chia sẻ dài về chất cấm. Nữ nghệ sĩ nhấn mạnh không ủng hộ hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời cảnh báo tâm lý “thử cho biết” có thể khiến cuộc đời và sự nghiệp rơi vào cảnh tan nát.

Long Nhật, Sơn Ngọc Minh bị bắt vì ma túy: NSƯT Hạnh Thúy lên tiếng cảnh báo

Long Nhật, Sơn Ngọc Minh bị bắt vì ma túy: NSƯT Hạnh Thúy lên tiếng cảnh báo

VOV.VN - Sau vụ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh bị bắt trong chuyên án ma túy tại TPHCM, NSƯT Hạnh Thúy đã có chia sẻ dài về chất cấm. Nữ nghệ sĩ nhấn mạnh không ủng hộ hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời cảnh báo tâm lý “thử cho biết” có thể khiến cuộc đời và sự nghiệp rơi vào cảnh tan nát.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt