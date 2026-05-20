Long Nhật, Sơn Ngọc Minh bị bắt vì ma túy: NSƯT Hạnh Thúy lên tiếng cảnh báo

Ngày 20/5, mạng xã hội rúng động trước thông tin Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TPHCM triệt phá thành công một đường dây tội phạm ma túy quy mô lớn. Kết quả đấu tranh bước đầu, lực lượng chức năng đã bắt giữ và xử lý tổng cộng 74 đối tượng. Trong đó, 71 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Long Nhật, Sơn Ngọc Minh bị khởi tố và bắt tạm giam về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có một số người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Cụ thể là ca sĩ Long Nhật, tên thật Đinh Long Nhật, sinh năm 1967, quê TP Huế, trú tại phường Tân Tạo, TPHCM và ca sĩ Sơn Ngọc Minh, sinh năm 1990, quê TP Cần Thơ.

Giữa thời điểm nhiều vụ việc liên quan đến người nổi tiếng sử dụng chất cấm gây chú ý, NSƯT Hạnh Thúy đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân để nêu quan điểm.

Mở đầu bài viết, nữ nghệ sĩ khẳng định: “Dạo gần đây rộ lên sự việc nhiều người nổi tiếng bị bắt vì sử dụng chất cấm. Đương nhiên, mình không bao giờ ủng hộ sử dụng chất cấm, không bao giờ ủng hộ việc làm vi phạm pháp luật”.

NSƯT Hạnh Thúy cho biết bài viết của mình là một góc nhìn “mềm mại” hơn, “gần” hơn. Theo nữ nghệ sĩ, việc nhiều người sử dụng chất cấm không phải là điều lạ, bởi chất cấm nhiều khi ẩn nấp trong những thứ được một số người xem là thú vui hoặc biểu hiện của sự sành điệu.

NSƯT Hạnh Thúy.

Chị viết: “Bởi chất cấm nhiều khi ẩn nấp trong bóng cười - vốn bán khá công khai ở các vũ trường, bar, hay ‘cỏ’, shishi, thuốc lá (nicotine) cũng không phải là thứ khó thấy trong thói quen sử dụng của nhiều người. Họ không coi là chất gây hại, bởi họ nghĩ dùng là sành điệu”.

Trong bài viết, NSƯT Hạnh Thúy cũng kể từng chứng kiến một người quen trong một buổi tối hít hơn 10 trái “bóng cười”, 50.000 đồng/trái và người đó cho rằng việc đó “không gây nghiện, chỉ làm vui, không có tác hại”. Chị cũng nhắc đến việc từng thấy vài người mang theo “vài viên xanh, hoặc hồng” và coi đó là “đẳng cấp sành điệu”.

Theo Hạnh Thúy, điểm chung của những người không tự ý thức và dừng lại được là “tan nát”. Nữ nghệ sĩ viết: “Tự cuộc đời tan nát, vì đến lúc không ai dám hợp tác, không ai dám mời. Và sự nghiệp tan tành”.

NSƯT Hạnh Thúy cho rằng điều đáng sợ nằm ở tâm lý ban đầu của nhiều người khi tiếp cận chất cấm. Chị chia sẻ: “Có một điều đáng sợ là: đa số người ta không bước vào những thứ đó với suy nghĩ ‘tôi sẽ nghiện’ mà bước vào bằng tâm lý ‘thử cho biết’, ‘một lần không sao’ rồi ‘ít ít không sao’, ‘tui sẽ ngừng lại được’, ‘tui không có nghiện, tui chỉ chơi vui thôi’, ‘mình kiểm soát được’”.

Nữ nghệ sĩ cảnh báo: “Cho tới một ngày, cái thứ từng giúp mình ‘bay lên’ lại bắt đầu kéo mình xuống. Những thứ bạn cho là ‘thú vui’ không chỉ lấy tiền. Nó lấy luôn khả năng cảm thấy hạnh phúc, khả năng làm người bình thường”.

Hạnh Thúy nhấn mạnh xã hội cần nghiêm khắc với hành vi sai phạm, nhưng cũng nên nhìn những người lún vào chất cấm như một lời cảnh báo. Chị viết: “Không có cái ‘sành điệu’ nào đáng để đổi bằng thần kinh, tương lai, gia đình và lòng tự trọng của mình”.

Cuối bài viết, NSƯT Hạnh Thúy nhắn nhủ: “Nếu bạn còn đang đứng ngoài những thứ đó, xin đừng bao giờ thử để biết. Bởi có những thứ biết rồi…rất khó để không biết nữa”.

Với những người đã lỡ mắc kẹt, nữ nghệ sĩ mong họ đủ can đảm để bỏ hoặc tìm người giúp đỡ trước khi mọi thứ đi quá xa. Theo Hạnh Thúy, “điều mạnh mẽ nhất không phải là chứng minh mình ‘chơi được’. Mà là dám dừng lại”.

NSƯT Hạnh Thúy tên đầy đủ là Ngô Phạm Hạnh Thúy, sinh năm 1976. Chị là nghệ sĩ thực lực ở cả sân khấu, điện ảnh và truyền hình. 2026 là năm năng suất của NSƯT Hạnh Thúy khi liên tục xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh. Kể từ đầu tháng 3/2026, nữ diễn viên tham gia 5 bộ phim chiếu rạp gồm "Tài", "Quỷ nhập tràng 2", "Hẹn em ngày nhật thực", "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" và sắp tới đây là "Ma xó".