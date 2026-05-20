Sơn Ngọc Minh từng sống chật vật với 25.000 đồng, đời tư tình cảm ồn ào

Sơn Ngọc Minh đang trở thành cái tên được dư luận quan tâm sau thông tin bị bắt trong chuyên án ma túy do Công an TPHCM triệt phá. Trước vụ việc này, Sơn Ngọc Minh từng là gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ giai đoạn đầu thập niên 2010 khi hoạt động trong nhóm nhạc V-Music. Sau khi nhóm tan rã, sự nghiệp của ca sĩ sinh năm 1990 dần chững lại, trong khi đời tư nhiều lần vướng ồn ào về tình cảm, sức khỏe và những giai đoạn khủng hoảng cá nhân.

Từng bỏ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn

Sơn Ngọc Minh sinh năm 1990 tại Cần Thơ. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, Sơn Ngọc Minh từng thi đỗ Đại học Kiến trúc TPHCM. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ca sĩ này phải tạm dừng việc học.

Việc không thể tiếp tục con đường đại học khiến Sơn Ngọc Minh phải tìm hướng đi khác để mưu sinh. Cơ duyên đến với nghệ thuật cũng bắt đầu từ giai đoạn này, khi Sơn Ngọc Minh nhận được cuộc gọi casting thành viên nhóm nhạc.

Từ một chàng trai miền Tây có hoàn cảnh kinh tế không thuận lợi, Sơn Ngọc Minh bước vào môi trường giải trí với vai trò ca sĩ thần tượng. Ngoại hình sáng sân khấu, hình ảnh thư sinh và giọng hát giàu cảm xúc giúp Sơn Ngọc Minh được lựa chọn trở thành thành viên nhóm V-Music. Đây cũng là thời điểm tên tuổi Sơn Ngọc Minh được khán giả trẻ biết đến nhiều nhất.

Trong thời gian hoạt động cùng nhóm, Sơn Ngọc Minh và các thành viên V-Music từng ghi dấu với một số ca khúc như “Xinh tươi Việt Nam”, “Cuộc sống muôn màu”, “Muộn màng”… Nhóm xuất hiện trên nhiều sân khấu lớn nhỏ trong nước, có lịch diễn dày và lượng người hâm mộ đáng kể.

Ở giai đoạn này, Sơn Ngọc Minh xây dựng hình ảnh gần gũi, thư sinh, phù hợp với dòng nhạc trẻ và thị hiếu của khán giả thời điểm đó. Tuy nhiên, hào quang cùng nhóm nhạc không kéo dài quá lâu.

Năm 2014, V-Music tan rã sau 4 năm hoạt động. Sự kiện này trở thành bước ngoặt lớn đối với các thành viên trong nhóm, trong đó có Sơn Ngọc Minh. Từ vị trí thành viên nhóm nhạc từng có độ nhận diện, Sơn Ngọc Minh phải tự tìm hướng đi riêng trong showbiz.

Sự nghiệp solo mờ nhạt

Sau khi V-Music ngừng hoạt động, Sơn Ngọc Minh tiếp tục theo đuổi con đường ca hát solo. Ca sĩ này phát hành sản phẩm âm nhạc, tham gia show diễn, gameshow và một số chương trình truyền hình. Tuy nhiên, sự nghiệp solo của Sơn Ngọc Minh không tạo được dấu ấn mạnh như thời còn hoạt động cùng nhóm.

Tên tuổi Sơn Ngọc Minh dần ít xuất hiện trên truyền thông. Những sản phẩm âm nhạc sau đó không đủ giúp ca sĩ này tái lập sức hút như giai đoạn đầu. Cùng với đó, sự chú ý của công chúng dành cho Sơn Ngọc Minh chuyển dần từ âm nhạc sang các câu chuyện đời tư.

Không chỉ ca hát, Sơn Ngọc Minh từng thử sức ở lĩnh vực điện ảnh vào năm 2013. Ca sĩ này cũng xuất hiện trong một số chương trình giải trí và sự kiện. Dù vậy, các hoạt động này không tạo được bước ngoặt lớn để Sơn Ngọc Minh bứt lên sau khi rời V-Music.

Từ một gương mặt từng quen thuộc với khán giả trẻ, Sơn Ngọc Minh rơi vào giai đoạn chật vật hơn trên con đường nghệ thuật. Đây cũng là thời điểm ca sĩ sinh năm 1990 nhiều lần được nhắc đến bởi những biến cố cá nhân thay vì sản phẩm âm nhạc.

Cuộc sống khó khăn và ồn ào tình cảm với Erik

Năm 2017, Sơn Ngọc Minh gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình “Người kết nối” và chia sẻ về giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Ca sĩ này cho biết từng có thời điểm trong túi chỉ còn 25.000 đồng, không biết tương lai sẽ đi về đâu.

Chia sẻ này khiến nhiều khán giả bất ngờ, bởi trước đó Sơn Ngọc Minh từng là thành viên nhóm nhạc có lịch diễn và được công chúng trẻ biết đến. Phía sau hình ảnh nghệ sĩ từng đứng trên sân khấu là một giai đoạn nhiều áp lực về tài chính và tinh thần.

Cũng trong thời gian này, Sơn Ngọc Minh cho biết vòm họng từng được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Ca sĩ sinh năm 1990 không dám nói với gia đình vì sợ mẹ lo lắng, đồng thời cũng không dám đi khám, kiểm tra vì sợ không có tiền điều trị.

Những câu chuyện về sức khỏe và tài chính khiến hình ảnh Sơn Ngọc Minh trở nên nhiều biến động. Tên tuổi ca sĩ này tiếp tục được nhắc đến, nhưng không phải vì hoạt động nghệ thuật nổi bật, mà bởi các tâm sự cá nhân về cuộc sống sau ánh đèn sân khấu.

Đời tư của Sơn Ngọc Minh từng gây chú ý mạnh khi vướng tin đồn tình cảm với Erik vào năm 2017. Tin đồn xuất phát từ một bức ảnh Erik hôn má Sơn Ngọc Minh lan truyền trên mạng xã hội. Thời điểm đó, Sơn Ngọc Minh phủ nhận thông tin tình cảm và cho rằng cả hai chỉ là bạn bè thân thiết.

Đến tháng 11/2019, Sơn Ngọc Minh đăng tải bài viết có tựa đề “Nghèo thì đừng yêu”, trong đó chia sẻ về chuyện tình cảm đổ vỡ. Bài viết khiến dư luận xôn xao khi Sơn Ngọc Minh nhắc đến cảm giác bị tổn thương và những giai đoạn tinh thần tiêu cực.

Ca sĩ này từng cho biết vì cú sốc tình cảm, bản thân có thời điểm nghĩ đến việc tự tử. Sau đó, Sơn Ngọc Minh chia sẻ rằng việc nghĩ đến cái chết không có nghĩa là muốn làm điều đó, mà nhìn vào điều tiêu cực để biết trân trọng hơn mỗi ngày đang sống.

Những tâm sự này cho thấy Sơn Ngọc Minh từng trải qua giai đoạn khủng hoảng tinh thần nặng nề. Từ đây, tên tuổi Sơn Ngọc Minh tiếp tục gắn với những câu chuyện tình cảm và đời tư nhiều hơn là âm nhạc.

Những năm gần đây, Sơn Ngọc Minh vẫn tham gia một số sự kiện và chương trình giải trí, đồng thời duy trì tương tác trên mạng xã hội. Tuy nhiên, tần suất xuất hiện của ca sĩ này trên truyền thông không còn dày đặc như giai đoạn còn là thành viên V-Music.