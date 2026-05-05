Cảnh 18+ của Trần Ngọc Vàng trong "Heo năm móng" có thực sự cần thiết?

Thứ Ba, 09:12, 05/05/2026
VOV.VN - Cảnh 18+ của Trần Ngọc Vàng trong "Heo năm móng" đang trở thành một trong những chi tiết gây chú ý sau khi phim ra rạp. Ở phân cảnh này, nam diễn viên khoe trọn hình thể và phô diễn hình xăm lớn sau lưng.

Sau kỳ nghỉ lễ, "Heo năm móng" tiếp tục chứng minh sức hút tại phòng vé khi lấy lại vị trí top đầu, doanh thu vượt mốc 90 tỷ đồng. Bộ phim của đạo diễn Lưu Thành Luân được ghi nhận có sự thăng hạng về kịch bản, bối cảnh và cách khai thác yếu tố kinh dị tâm linh dựa trên truyền thuyết dân gian về heo năm móng.

Bên cạnh câu chuyện lấy cảm hứng từ niềm tin huyền bí trong cộng đồng người Khmer miền Tây Nam Bộ, phim còn gây chú ý bởi cách xây dựng nhân vật nhiều lớp nghĩa. Trong đó, Chí do Trần Ngọc Vàng đảm nhận là một trong những nhân vật tạo ra sự tương phản mạnh mẽ nhất.

Trần Ngọc Vàng khoe trọn hình thể và phô diễn hình xăm lớn sau lưng. 

Ban đầu, Chí xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, điềm tĩnh, đạo mạo. Trang phục trắng của nhân vật tạo cảm giác trong sáng, đối lập hoàn toàn với Khải (Võ Tấn Phát) – người thường xuất hiện trong vẻ ngoài bụi bặm, tối màu và ban đầu bị nhìn nhận như kẻ trục lợi tâm linh để làm nội dung săn ma, bắt quỷ.

Thế nhưng, càng về cuối phim, những bí mật bị che giấu dần được hé mở. Lớp “mặt nạ” đạo đức của Chí rơi xuống, để lộ một con người mang nhiều vùng tối. Chính trong mạch truyện đó, phân cảnh 18+ của Trần Ngọc Vàng được đặt vào như một chi tiết thị giác quan trọng.

Ở cảnh này, Trần Ngọc Vàng khoe trọn hình thể và phô diễn hình xăm lớn sau lưng. Đây là phân cảnh dễ gây tranh cãi vì mức độ táo bạo nhưng đồng thời cũng là chi tiết giúp khán giả nhìn sâu hơn vào bản chất nhân vật Chí. Hình xăm trên lưng Chí với khuôn mặt lớn được bao quanh bởi các họa tiết được lý giải như duyên nghiệp của con người với “một niệm là người - một niệm là ma”.

Chi tiết này nhấn mạnh thông điệp: trong mỗi con người luôn tồn tại song song giữa thiện và ác. Bản chất con người vốn có phần thiện, nhưng dục vọng và lòng tham có thể trở thành cái bẫy khơi dậy phần ác. Việc lựa chọn góc quay rộng, kết hợp màu sắc u ám, khiến hình xăm hiện lên không chỉ như dấu ấn trên cơ thể mà còn như một “chú nguyền” bao lấy nhân vật Chí.

Đáng chú ý, hình ảnh Chí trong trang phục trắng tinh nhưng nhuốm đầy máu, ánh mắt lạnh đến rợn người, tạo nên ấn tượng mạnh về sự đối lập giữa vẻ ngoài và bản chất. Sự tương phản ấy cũng là dụng ý của ê-kíp nhằm đánh lừa cảm quan người xem trước khi sự thật được lật mở.

Không chỉ gây chú ý bởi cảnh 18+, "Heo năm móng" còn khai thác truyền thuyết dân gian về heo năm móng trong cộng đồng người Khmer ở miền Tây Nam Bộ. Theo niềm tin dân gian, heo có năm móng giống bàn tay người được xem là hiện thân của vong hồn chưa dứt luân hồi, thường được mang vào chùa và gọi tránh là Cô Năm Hợi.

Từ chất liệu này, phim đưa hình ảnh Cô Năm Hợi vào mạch truyện thông qua nhân vật Thạch Thị Sa (Nhật Ý). Thi thể Sa được chôn dưới mộ Cô Năm Hợi, tượng trưng cho sự thật đau đớn bị che phủ bởi lớp vỏ tâm linh.

Bên cạnh đó, phim bóc trần hiện tượng “buôn thần bán thánh” qua nhân vật bà Ba Thu (nghệ sĩ Thanh Thuỷ), người trục lợi từ nỗi sợ và niềm tin của dân làng. Đạo diễn Lưu Thành Luân cũng dùng màu đỏ, vàng đồng, các điệu múa dân gian và hình ảnh heo trong lò mổ để mở rộng không khí văn hóa, đồng thời gợi suy ngẫm về lòng tham, nghiệp quả và cách con người đối xử với mọi sinh linh.

Hà Phương/VOV.VN
VOV.VN - "Yêu nhầm bạn thân" do Kaity Nguyễn đóng chính cùng Thanh Sơn và Trần Ngọc Vàng. Trong phim, Kaity có nhiều cảnh tình cảm với 2 bạn diễn nam. Nữ diễn viên chia sẻ, cô không còn ngại hôn bạn diễn vì đã có nhiều kinh nghiệm đóng nhiều phim tình cảm.

VOV.VN - "Yêu nhầm bạn thân" do Kaity Nguyễn đóng chính cùng Thanh Sơn và Trần Ngọc Vàng. Trong phim, Kaity có nhiều cảnh tình cảm với 2 bạn diễn nam. Nữ diễn viên chia sẻ, cô không còn ngại hôn bạn diễn vì đã có nhiều kinh nghiệm đóng nhiều phim tình cảm.

VOV.VN - Kaity Nguyễn, Trần Ngọc Vàng và Thanh Sơn - mối tình tay ba đặc biệt nhất màn ảnh Việt dịp Tết 2025 đã chính thức lộ diện qua poster đầu tiên của phim điện ảnh "Yêu nhầm bạn thân".

VOV.VN - Kaity Nguyễn, Trần Ngọc Vàng và Thanh Sơn - mối tình tay ba đặc biệt nhất màn ảnh Việt dịp Tết 2025 đã chính thức lộ diện qua poster đầu tiên của phim điện ảnh "Yêu nhầm bạn thân".

VOV.VN - Trần Ngọc Vàng là gương mặt trẻ trong làng diễn xuất Việt Nam nhưng không vì thế mà chất đời hay những trải nghiệm cảm xúc bị hạn chế khi đảm nhận vai diễn trong "Giấc mơ của mẹ".

VOV.VN - Trần Ngọc Vàng là gương mặt trẻ trong làng diễn xuất Việt Nam nhưng không vì thế mà chất đời hay những trải nghiệm cảm xúc bị hạn chế khi đảm nhận vai diễn trong "Giấc mơ của mẹ".

