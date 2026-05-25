Thực hư mỹ nhân Cảnh Điềm quỵt tiền, mang thai hộ bất hợp pháp?

Một hợp đồng mang thai hộ bằng tiếng Anh bị rò rỉ từ Hoa Kỳ, mang chữ ký “Tian Jing”, được cho là của Cảnh Điềm, nữ diễn viên nổi tiếng người Trung Quốc, ​​đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội vào ngày 22/5 và gây ra cuộc tranh luận sôi nổi trong dư luận.

Vụ tranh cãi nổ ra vì chữ viết trong tài liệu rất giống với chữ ký công khai của nữ diễn viên. Theo thông tin lan truyền, thỏa thuận yêu cầu người bạn trai giàu có phải trả khoản tiền đặt cọc ban đầu là 100.000 USD. Tuy nhiên, doanh nhân này được cho là đã chuyển tới 30 triệu nhân dân tệ cho nữ diễn viên.

Theo tin đồn trong giới giải trí, doanh nhân này được cho là đã thuê máy bay riêng đưa Cảnh Điềm đến Hoa Kỳ để giữ bí mật quá trình mang thai hộ và đảm bảo sự thoải mái cho cô trước khi lấy trứng. Các báo cáo còn cho rằng ông đã đặt trọn một tầng của khách sạn hạng sang ở Los Angeles dành riêng cho nữ diễn viên.

Tuy nhiên, vào ngày dự kiến ​​thực hiện thủ thuật y tế, nữ diễn viên được cho là đã thay đổi thái độ, tuyên bố mình không khỏe và đòi thêm tiền trước khi tiếp tục thỏa thuận mang thai hộ. Sau khi doanh nhân này được cho là đã từ chối, cô bị cáo buộc đã lấy 50 triệu nhân dân tệ từ ông ta, trở về Trung Quốc bằng chuyến bay thương mại và cắt đứt mọi liên lạc.

Đầu tháng Tư, một blogger chuyên về giải trí đã gây xôn xao trên mạng khi tuyên bố rằng một nữ diễn viên hạng A người Trung Quốc, chỉ được biết đến với tên viết tắt “J.”, đã giả vờ tìm người mang thai hộ và thuyết phục bạn trai giàu có của mình giao cho cô một khoản tiền khổng lồ. Theo blogger này, sau khi nhận được tiền, nữ diễn viên được cho là đã từ chối thực hiện các thủ tục y tế cần thiết cho việc mang thai hộ.

Người viết blog này còn cho biết thêm rằng sau khi nhận ra mình bị lừa, doanh nhân này đã đối chất với nữ diễn viên và đòi lại tiền, nhưng bị phớt lờ. Cuối cùng, ông quyết định khởi kiện cô ta.

Cư dân mạng nhanh chóng suy đoán rằng nữ diễn viên được nhắc đến là Cảnh Điềm. Người viết blog mô tả người nổi tiếng này là người ra mắt với hình tượng trong sáng và ngây thơ, nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ các nhân vật quyền lực trong ngành, và trước đây từng trải qua một mối quan hệ độc hại liên quan đến sự phản bội về mặt tình cảm và tài chính.

Mặc dù nữ diễn viên vẫn còn phim đang phát sóng, nhưng theo các nguồn tin, cô ấy rất ít tham gia các hoạt động công khai mới. Bất chấp những tin đồn lan truyền nhanh chóng, cả Cảnh Điềm lẫn công ty quản lý của cô đều không trực tiếp lên tiếng về những cáo buộc mang thai hộ.

Mang thai hộ là bất hợp pháp ở Trung Quốc, và nếu những tin đồn này được chứng minh là đúng, nhiều cư dân mạng tin rằng nữ diễn viên có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng đối với sự nghiệp, tương tự như trường hợp của Trịnh Hòa, người đã bị đưa vào danh sách đen của ngành giải trí sau vụ bê bối mang thai hộ của chính mình.

Do đó, một số người dùng mạng đã thúc giục Cảnh Điềm nhanh chóng làm rõ những cáo buộc. Những người khác lập luận rằng nếu tin đồn là sai sự thật, nữ diễn viên có thể một lần nữa phải chịu tổn thương về mặt tinh thần do những lời đồn đoán ác ý.

Vào năm 2023, Cảnh Điềm vướng vào một vụ bê bối gây xôn xao dư luận với bạn trai cũ Zhang Jike. Anh ta bị cáo buộc đã tung các video riêng tư của nữ diễn viên cho các chủ nợ nhằm gây áp lực buộc cô phải trả nợ cho mình. Vụ bê bối này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của cô, và các hoạt động công khai của cô được cho là đã giảm sút sau đó.

Sau đó, người đại diện của Cảnh Điềm đã phủ nhận những tin đồn tiêu cực trên mạng, mặc dù họ không trực tiếp đề cập đến các cáo buộc về việc mang thai hộ và gian lận tài chính.

Sinh năm 1988, Cảnh Điềm được xem là một trong những mỹ nhân nổi tiếng nhất làng giải trí Trung Quốc. Ngay từ đầu sự nghiệp, cô đã thu hút sự chú ý nhờ vẻ ngoài thanh lịch, nhan sắc cổ điển và hình ảnh sang trọng. Ngay cả trước khi công nghệ chỉnh sửa ảnh tiên tiến trở nên phổ biến, nhan sắc của cô đã thường xuyên gây ấn tượng với cư dân mạng và các nhiếp ảnh gia Trung Quốc.

Vẻ đẹp của cô thường được so sánh với Lưu Diệc Phi, người nổi tiếng với biệt danh “Tiên nữ”. Trong ngành giải trí Trung Quốc, cô còn được gọi là “Mỹ nhân số một Bắc Kinh” và “Hoa hậu Học viện Điện ảnh Bắc Kinh”.

Ở sự nghiệp quốc tế, Cảnh Điềm từng góp mặt trong các bom tấn Hollywood như Kong: Skull Island (Kong: Đảo đầu lâu), vai nhà sinh vật học San trong The Great Wall (Trường Thành).

Tại Trung Quốc, nữ diễn viên nổi tiếng qua loạt phim truyền hình và điện ảnh ăn khách như: Tư Đằng (Rattan), Đại Đường vinh diệu, Ban Thục truyền kỳ và Cô chủ xinh đẹp của tôi.

Ở tuổi 37, Cảnh Điềm vẫn tiếp tục thu hút người hâm mộ bằng vẻ đẹp quyến rũ của mình. Trước đây, cô từng gây chú ý khi tiết lộ rằng ca phẫu thuật tạo mí mắt thất bại đã khiến đôi mắt cô trông “giống mắt ếch”. Nữ diễn viên được cho là đã trải qua ba ca phẫu thuật trước khi cuối cùng đạt được kết quả như ý.