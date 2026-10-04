Châu Bùi bất ngờ khi biết bố 2 lần viết di chúc, Võ Điền Gia Huy lo mẹ sống 1 mình

Trong tập 5 và 6 Dấu chân tình thân, Châu Bùi có dịp ngồi lại trò chuyện với bố trong lúc hai bố con ngâm chân thư giãn. Trước đó, cô từng chia sẻ bố là người ít nói, nghiêm khắc và cũng là người khiến mình “sợ nhất”.

Qua cuộc trò chuyện, Châu Bùi mới biết nhiều điều bố chưa từng kể. Bố cô cho biết lần duy nhất ông khóc thành tiếng là khi chứng kiến người đồng đội nằm bên cạnh hy sinh. Với các con, ông thường chọn cách giấu cảm xúc, chỉ “khóc thầm” mỗi khi thương con.

Châu Bùi bất ngờ khi biết bố từng hai lần viết di chúc.

Ông cũng âm thầm theo dõi những bài viết, bình luận trên mạng liên quan đến con gái. Ngay cả khi Châu Bùi nói rằng mình ổn, bố vẫn có thể nhận ra tâm trạng thật của cô.

Khoảnh khắc khiến Châu Bùi bật khóc là khi bố tiết lộ từng hai lần viết di chúc dù khi đó vẫn khỏe mạnh. Ông cho rằng việc chuẩn bị trước những điều cần nói với gia đình không phải là bi quan, mà để tránh trường hợp một người ra đi quá nhanh, chưa kịp để lại những điều cần thiết cho vợ con.

Châu Bùi tiếp tục lặng người khi biết từ lâu bố phải dùng thuốc mới có thể ngủ. Theo chia sẻ của ông, tình trạng này bắt nguồn từ những di chứng trong quãng thời gian trước đây, khi ông thường xuyên phải duy trì trạng thái cảnh giác cao độ.

“Mình tưởng rằng mình rất hiểu, nhưng thật ra còn rất nhiều điều mình chưa hiểu. Bố nghiêm khắc, bố tình cảm, bố lắng lo nhưng chưa bao giờ biết vì sao bố lại có những tính cách như vậy”, Châu Bùi chia sẻ.

Võ Điền Gia Huy lắng nghe những chia sẻ của mẹ về sức khỏe và cuộc sống khi ở nhà một mình.

Với Võ Điền Gia Huy, chuyến đi lại khiến nam diễn viên nhìn nhiều hơn vào sức khỏe và cuộc sống của mẹ. Do gặp vấn đề sức khỏe, mẹ anh không thể tham gia một số hoạt động trải nghiệm. Khi trở về, Gia Huy lập tức hỏi thăm tình hình của mẹ.

Mẹ nam diễn viên mong con trai có thể về nhà thường xuyên hơn vì bà sợ ở một mình. Có những hôm không khỏe, bà phải sang nhà người thân ngủ nhờ. Tuy nhiên, nhiều lần bà cũng không dám gọi cho con vì sợ Gia Huy lo lắng hoặc ảnh hưởng đến công việc.

Nghe mẹ chia sẻ, Gia Huy cảm thấy có lỗi khi nhớ lại có những lúc đang bận hoặc ở phim trường, anh từng “cọc ngang” trong những cuộc gọi với mẹ. Nam diễn viên cũng kể từng hoảng hốt khi bất ngờ nhận điện thoại của hàng xóm vào lúc nửa đêm.

Sang tập tiếp theo, không khí giữa hai mẹ con nhẹ nhàng hơn khi cùng nhắc lại những “chiến tích” thời nhỏ của Gia Huy. Từ thói quen sờ cùi chỏ mẹ trước khi ngủ, tự cắt tóc đến lần giận mẹ rồi khóa cửa phòng khiến gia đình phải gọi thợ phá khóa, những kỷ niệm cũ khiến cả hai có dịp nhìn lại quãng thời gian đã qua.

Hậu Hoàng cùng mẹ trải nghiệm không khí chợ quê và những món ăn gắn với tuổi thơ.

Bên cạnh những câu chuyện nhiều cảm xúc của Châu Bùi và Võ Điền Gia Huy, Hậu Hoàng cùng mẹ mang đến màu sắc vui vẻ hơn khi trở về quê. Cô mặc đồ của mẹ, cùng mẹ chạy bộ, đi chợ và thưởng thức những món ăn gắn với tuổi thơ như bánh rợm kẹp bánh đa, chè đỗ đen.

Hai mẹ con còn thử nướng bánh đa tại chợ Hùng Lô. Hậu Hoàng nhanh chóng hòa nhập, phụ bán hàng và nhận được sự chào đón của người dân địa phương. Chứng kiến con gái được nhiều người nhận ra, xin chụp ảnh và chữ ký, mẹ Hậu Hoàng không giấu được niềm vui.

Qua những cuộc trò chuyện và trải nghiệm đời thường, Châu Bùi, Võ Điền Gia Huy và Hậu Hoàng có thêm cơ hội nhìn lại mối quan hệ với bố mẹ, đồng thời nhận ra vẫn còn nhiều câu chuyện của đấng sinh thành mà trước đây họ chưa từng biết.