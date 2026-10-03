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Đóng "Bò sữa bay", Nguyễn Hùng từng muốn nhường vai chính cho Võ Điền Gia Huy

Thứ Bảy, 08:15, 03/10/2026
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VOV.VN - Nguyễn Hùng cho biết từng không dám nhận vai chính trong “Bò sữa bay” vì áp lực với các cảnh hành động và lo không thể nói giọng Bắc tự nhiên. Nam ca sĩ - nhạc sĩ thậm chí từng tìm cách “đẩy” vai cho Huy Tít và Võ Điền Gia Huy.

Trong “Bò sữa bay”, Nguyễn Hùng đảm nhận vai Trâu - nhân vật trung tâm của câu chuyện lấy bối cảnh nông trường Mộc Châu những năm 1990. Đây cũng là lần đầu nam ca sĩ - nhạc sĩ đóng chính trong một phim điện ảnh chiếu rạp. Tuy nhiên, Nguyễn Hùng cho biết ban đầu anh không tự tin nhận vai. Áp lực đến từ các cảnh hành động và đặc biệt là yêu cầu nói giọng Bắc khiến anh từng tìm cách “đẩy” vai chính cho Huy Tít và Võ Điền Gia Huy.

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Nguyễn Hùng đảm nhận vai Trâu, nhân vật chính trong phim “Bò sữa bay”.

Chia sẻ tại sự kiện giới thiệu phim chiều 2/10 tại TP.HCM, Nguyễn Hùng nói: “Nói những lời trong tim mà phải giả giọng Bắc thì sợ không làm được. Mình đã cố tình ‘đá’ vai này cho Huy Tít và cả anh Võ Điền Gia Huy. Sau đó nhận tin cả ba đều có vai, mình là vai chính, mình suy sụp nhưng được Đạt thuyết phục nhận vai”.

Trước “Bò sữa bay”, Nguyễn Hùng từng hợp tác với đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt trong hai phim ngắn “Đàn cá gỗ” và “Tàn sữa”. Dù đã quen với cách làm việc của đạo diễn, anh cho biết lần đầu gánh vai chính phim chiếu rạp vẫn tạo áp lực lớn.

Bên cạnh câu chuyện của Nguyễn Hùng, đoàn phim cũng chia sẻ nhiều hậu trường liên quan đến các cảnh hành động tại Mộc Châu. Một trích đoạn được giới thiệu cho thấy nhóm nhân vật của Nguyễn Hùng bị Quân - nhân vật do Võ Điền Gia Huy đảm nhận - truy đuổi bằng ô tô sau một vụ trộm.

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Võ Điền Gia Huy cho biết từng lao xuống vực khi tập lái xe phục vụ cảnh quay.

Theo Võ Điền Gia Huy, cảnh này được thực hiện trong ba đêm liên tiếp trên những cung đường tối và khó di chuyển. Dàn diễn viên phải tập trước vào ban ngày để làm quen địa hình và ghi nhớ đường đi.

Nam diễn viên cho biết bản thân khá thích những cảnh khó. Anh kể trong ngày đầu lên Mộc Châu, khi tập lái xe để đội quay phim thử máy, anh đã lao xuống vực. Vài ngày sau, Ngọc Xuân tập lái xe tải cũng gặp tình huống tương tự tại cùng khu vực.

Nguyễn Hùng cho biết trong quá trình thực hiện cảnh rượt đuổi, điều khiến anh lo hơn cả là sự an toàn của các cascadeur. “Mình ở trong xe thấy bình thường, còn anh em cascadeur xung quanh mới nguy hiểm”, anh nói.

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Ngọc Xuân cũng có thay đổi đáng chú ý về tạo hình khi xuất hiện với mái tóc tém trong phim. Nữ diễn viên cho biết cô mất khá nhiều thời gian thuyết phục đạo diễn để được cắt tóc ngắn.

Theo Ngọc Xuân, nhân vật San từng du học ở Cuba và làm công việc nghiên cứu nên cần có nét khác biệt với các cô gái trẻ ở Mộc Châu thời đó. Cô cũng muốn thử kiểu tóc ngắn tương tự tạo hình của Anne Hathaway trong “Interstellar”.

Ban đầu, đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt không đồng ý vì hình dung San gắn với mái tóc dài. Sau nhiều lần thử tóc giả, Ngọc Xuân mới thuyết phục được đạo diễn thay đổi tạo hình.

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Ngọc Xuân thay đổi hình ảnh với mái tóc tém khi vào vai San.
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Dàn diễn viên “Bò sữa bay”.

“Bò sữa bay” lấy bối cảnh một nông trường bò sữa ở Mộc Châu những năm 1990. Câu chuyện xoay quanh một loại sữa công thức có khả năng chữa lành vết thương, trẻ hóa và nhóm công nhân tìm cách đánh cắp công thức để đổi đời.

Đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt cho biết kịch bản lấy cảm hứng từ một số sự kiện có thật tại Mộc Châu, quê hương anh, nhưng được kể lại bằng màu sắc viễn tưởng. Phim dự kiến ra rạp ngày 6/11.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: ĐPCC
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