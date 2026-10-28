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Chi Pu hát về nỗi đau thất tình trong Chị chị em em 3

Thứ Tư, 10:29, 28/10/2026
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VOV.VN - MV Sao em còn hé lộ thêm những diễn biến tình cảm của Thị Nương, nhân vật do Chi Pu đảm nhận trong Chị chị em em 3. Đáng chú ý là khoảnh khắc cô bất ngờ đứng lên giữa đám cưới của Văn Tài và tuyên bố: “Có một thứ cả làng nên biết”.

Ca khúc do Chi Pu thể hiện, GiunDra sáng tác, Hino đảm nhận vai trò producer. Nội dung xoay quanh tâm trạng của một người biết mối quan hệ đã đổ vỡ nhưng vẫn chưa thể buông bỏ.

Điệp khúc “Sao em còn chờ, sao em còn nhớ, sao em còn mơ” được lặp lại như lời tự vấn của nhân vật nữ khi tình cảm chỉ còn từ một phía. Trong khi đó, câu hát “Vì một người vô tâm, em quên đi bản thân” đề cập những tổn thương khi cố níu giữ một mối quan hệ đã không còn nguyên vẹn.

chi pu hat ve noi dau that tinh trong chi chi em em 3 hinh anh 1
Chi Pu thể hiện ca khúc Sao em còn, OST của phim Chị chị em em 3.

MV đan xen phần trình diễn của Chi Pu với những cảnh phim giữa Thị Nương và Văn Tài, nhân vật do Quốc Anh đảm nhận. Qua các phân cảnh được hé lộ, Thị Nương hiện lên với nhiều trạng thái, từ tinh nghịch, yêu kiều đến những lúc bộc lộ rõ thái độ trước chuyện tình cảm.

Điểm nhấn là cảnh Thị Nương đứng lên giữa đám cưới của Văn Tài và nói: “Có một thứ cả làng nên biết”. Nội dung MV chưa tiết lộ nhân vật sẽ nói điều gì, song tình tiết này tiếp tục gợi mở những uẩn khúc trong mối quan hệ giữa các nhân vật.

chi pu hat ve noi dau that tinh trong chi chi em em 3 hinh anh 2

Sao em còn cũng đánh dấu lần Chi Pu tiếp tục hát nhạc phim thuộc thương hiệu Chị chị em em. Ở phần phim đầu tiên ra mắt năm 2019, cô từng thể hiện ca khúc Shh! Chỉ ta biết thôi.

Dù cùng khai thác cảm xúc trong tình yêu, hai ca khúc được xây dựng với màu sắc khác nhau. Nếu Shh! Chỉ ta biết thôi mang sắc thái gợi cảm, bí ẩn, gắn với một tình cảm được cất giấu thì Sao em còn tập trung vào cảm giác day dứt của một người biết mình cần bước tiếp nhưng vẫn chưa thể dứt khỏi những điều đã qua.

chi pu hat ve noi dau that tinh trong chi chi em em 3 hinh anh 3

Chia sẻ về ca khúc, Chi Pu cho biết: “Với Chi, Sao em còn nói về cảm giác khi mình biết một mối quan hệ đã kết thúc nhưng trái tim vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận. Có những điều dù lý trí đã hiểu rõ, mình vẫn cần thời gian để thực sự buông bỏ”.

Theo Chi Pu, cô hy vọng những người từng trải qua cảm giác muốn bước tiếp nhưng vẫn còn vương vấn một mối quan hệ đã kết thúc có thể tìm thấy sự đồng cảm trong ca khúc.

 

Nhà sản xuất Will Vũ cho rằng âm nhạc là một cách để khán giả tiếp cận câu chuyện ngoài những gì được thể hiện trực tiếp trên màn ảnh. Theo anh, Sao em còn mang đến một lát cắt về những mối quan hệ tình cảm phức tạp, nơi mỗi lựa chọn có thể dẫn đến những hệ quả khác nhau.

“Việc Chi Pu tiếp tục thể hiện OST sau phần phim đầu tiên cũng là một điểm kết nối thú vị trong hành trình phát triển của vũ trụ điện ảnh này”, Will Vũ chia sẻ.

Trong Chị chị em em 3, Chi Pu đảm nhận vai Thị Nương. Phim có các suất chiếu sớm từ 18h ngày 29/10/2026 và công chiếu rộng rãi tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 30/10/2026.

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Kỳ Duyên đối đầu Lan Ngọc và Chi Pu trong “Chị chị em em 3”

VOV.VN - Trailer chính thức của Chị chị em em 3 vừa được giới thiệu, hé lộ mối quan hệ chồng chéo giữa 5 nhân vật do Ninh Dương Lan Ngọc, Quốc Anh, Kỳ Duyên, Chi Pu và Steven Nguyễn đảm nhận. Trong đó, Quốc Anh trở thành tâm điểm của hàng loạt xung đột tình cảm giữa ba người phụ nữ.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: ĐPCC
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