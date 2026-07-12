Christopher Nolan lên tiếng về những phản ứng trái chiều về phim The Odyssey

Nói về những ý kiến trái chiều xung quanh The Odyssey, nhà làm phim từng đoạt giải Oscar phản hồi những lời chỉ trích xung quanh bản chuyển thể sử thi của Homer, vốn đã gây ra tranh luận sôi nổi trên mạng về một số lựa chọn diễn viên, việc sử dụng giọng Mỹ và lời thoại hiện đại trong các đoạn trailer. Đạo diễn Christopher Nolan cho rằng cuộc tranh luận trực tuyến này xoay quanh sử thi Odyssey rốt cuộc là “không liên quan”.

“Đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng hãy nhìn xem, những cuộc thảo luận diễn ra trước khi mọi người xem phim, chúng luôn không liên quan, bởi vì không ai trong số những người tham gia thảo luận biết bộ phim thực sự là gì cả”, Christopher Nolan nói.

Christopher Nolan tại buổi ra mắt phim The Odyssey ở Mumbai, Ấn Độ, ngày 11/7. (Ảnh: Aalok Soni/Getty Images for Universal Pictures)

Vị đạo diễn tiếp tục so sánh phản ứng ban đầu đối với bộ phim The Odyssey với trải nghiệm của ông đối với loạt phim Dark Knight được yêu thích. Vị đạo diễn chia sẻ: “Tôi đã dành 10 năm cuộc đời mình để làm việc với Batman. Khi tôi bắt đầu thực hiện Batman Begins, các nhà văn và họa sĩ đã làm việc với nhân vật được yêu mến này trong gần 65 năm, và có rất nhiều suy nghĩ nặng nề về những gì anh ấy đại diện. Và điều tôi học được trong suốt thời gian làm việc với bộ ba phim đó là bạn không thể lo lắng về bất cứ điều gì trong số đó cả. Điều bạn phải làm là tôn trọng văn bản gốc bằng cách diễn giải nó theo cách mạnh mẽ nhất mà cá nhân bạn có thể”.

Christopher Nolan nhớ lại mình từng phải đối mặt với sự hoài nghi tương tự trước khi thực hiện The Dark Knight, đặc biệt là sau khi cố diễn viên Heath Ledger được chọn vào vai Joker. Vào thời điểm đó, Ledger nổi tiếng với các bộ phim hài lãng mạn như 10 Things I Hate About You và A Knight's Tale, và một số người hâm mộ đã đặt câu hỏi về việc tại sao lại chọn diễn viên này. Cuối cùng, Ledger đã giành được giải Oscar cho hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất sau khi qua đời cho vai diễn của mình.

Matt Damon vào vai Odysseus trong phim The Odyssey. (Ảnh: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures)

“Cuối cùng, người hâm mộ của tác phẩm - ngay cả khi chúng tôi làm điều không giống với những gì họ mong muốn - vẫn đánh giá cao sự chân thành trong nỗ lực đưa phiên bản tốt nhất của tác phẩm lên màn ảnh. Vì vậy, khi nói đến sử thi Odyssey, tất cả những gì tôi có thể làm là tạo ra bộ phim hay nhất có thể theo cách chân thành nhất. Nó rất khác so với cách mà người khác sẽ làm, nhưng đó chính là bản chất của việc chuyển thể”, Christopher Nolan nói thêm

Christopher Nolan cũng đã đề cập đến việc sử dụng lời thoại hiện đại trong phim The Odyssey, nhà làm phim cho biết quyết định này nhằm mục đích làm cho câu chuyện về Homer trở nên mới mẻ hơn đối với khán giả hiện đại. “Khi nhìn vào thế giới cổ đại, mọi người thường có xu hướng nhìn nhận nó theo những cách kỳ lạ và có rất nhiều định kiến ​​văn hóa, đề cao nó chỉ vì nó cổ xưa. Khi bạn tìm hiểu về thơ ca, điều bạn tìm thấy là thứ gì đó rất gần gũi, thực tế và dễ tiếp cận. Vì vậy, đối với tôi, khi xây dựng thế giới trong phim, điều tôi nói với tất cả các diễn viên là, tôi muốn tập trung vào điều đó và làm cho nó cảm thấy rất mới mẻ đối với khán giả hiện đại và xóa bỏ một số định kiến ​​đó”.

Matt Damon vào vai Odysseus và Zendaya vào vai Athena trong phim The Odyssey. (Ảnh: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures)

Sau khi công bố dàn diễn viên của bộ phim, nhà phê bình bảo thủ Matt Walsh đã chỉ trích việc Lupita Nyong'o được chọn vào vai Helen thành Troy trong các bài đăng trên X, và Elon Musk đã trả lời một trong những bài đăng của Walsh đồng tình với quan điểm đó. Musk cũng tương tác với các bài đăng chế giễu việc Elliot Page được chọn vào vai Sinon.

Bộ phim sử thi này có sự tham gia của Matt Damon trong vai Odysseus, người trải qua cuộc hành trình dài trở về Ithaca sau trận chiến thành Troy để đoàn tụ với vợ mình, Penelope (Anne Hathaway), và con trai, Telemachus (Tom Holland). Dàn diễn viên còn có Zendaya, Robert Pattinson, Jon Bernthal, Travis Scott, Charlize Theron và nhiều người khác.

Phim Odyssey sẽ ra mắt chính thức tại các rạp chiếu phim vào ngày 17/7.