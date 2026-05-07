“The Odyssey” tung trailer mới hé lộ tạo hình nữ thần Charlize Theron

Thứ Năm, 06:00, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Universal Pictures mới đây đã tung đoạn giới thiệu tiếp theo của “The Odyssey”, mở ra câu chuyện về những năm tháng lưu lạc của Odysseus trên hòn đảo cùng nữ thần Calypso, trong lúc Antinous và đám người cầu thân tham lam đang tìm cách chiếm lấy tài sản và vương quyền của Odysseus khi ông vắng mặt.

Đoạn trailer mới phim “The Odyssey” bắt đầu với cuộc đối thoại của nàng Calypso với Odysseus: “Nói ta nghe ngươi nhớ được gì?”. Người anh hùng trả lời anh có một người vợ, một người con trai và cầu xin nàng hãy giúp anh trở về nhà. Giữa lúc ấy tại quê nhà Ithaca mà Odysseus hằng mong nhớ, Antinous cầm đầu những tên đàn ông hám quyền lực trong vùng đã tìm đến tận cung điện và gây sức ép buộc hoàng hậu Penelope phải nhận lời cầu hôn của 1 trong số họ.

Hình ảnh từ trailer mới phim “The Odyssey”.
Charlize Theron trong vai nữ thần Calypso.
Tạo hình đầu tiên của Tiresia, nhà tiên tri mù nổi tiếng, được tôn kính là người thấu thị bậc nhất trong thần thoại Hy Lạp.
Robert Pattinson trong vai Antinous, kẻ cầu thân đang tìm cách đoạt lấy hoàng hậu Penelope và vương quyền của Odysseus.

Đoạn trailer dài gần 3 phút cũng hé lộ hình ảnh người hầu trung thành của Odysseus là Eumaeus (John Leguizamo thủ vai), đây là một nhân vật quan trọng trong việc hỗ trợ nhà vua trở lại ngôi vị ở phần sau của câu chuyện. Đặc biệt đoạn giới thiệu còn cho thấy rõ tạo hình của người khổng lồ một mắt Polyphemus. Trong thiên sử thi của Homer, Polyphemus là con trai của thần Poseidon. Trong hành trình về nhà, Odysseus và thủy thủ đoàn của ông đã vô tình bước vào hang của Polyphemus và chịu sự truy đuổi gắt gao của tạo vật này.

Người hầu thân cận của Odysseus, Eumaeus do John Leguizamo thủ vai

Phim đạo diễn bởi “quái kiệt” Christopher Nolan, người đứng sau những tác phẩm quan trọng của ngành điện ảnh thế giới như: “Inception”, “Interstellar”, “The Dark Knight”... Bộ phim bom tấn gần đây nhất của Nolan là “Oppenheimer” đã chinh phục 7 giải Oscar năm 2024, trong đó có hai giải thưởng lớn: Phim xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất, khẳng định đẳng cấp làm phim đỉnh cao của ông. Ngoài vai trò đạo diễn, Nolan còn viết kịch bản và sản xuất tác phẩm THE ODYSSEY cùng vợ mình - Emma Thomas. Nhà sản xuất điều hành của phim là Thomas Hayslip, người đã từng đảm nhận vai trò này trong các bom tấn đình đám khác của Christopher Nolan như “Oppenheimer” và “Tenet”.

Người khổng lồ một mắt Polyphemus, con trai của thần Poseidon

Dàn diễn viên chính của “The Odyssey” quy tụ những ngôi sao hàng đầu Hollywood, bao gồm tài tử từng 4 lần được đề cử Oscar, Matt Damon trong vai Odysseus, đại minh tinh Anne Hathaway thủ vai hoàng hậu Penelope, Robert Pattinson thể hiện nhân vật kẻ cầu thân tham lam Antinous và “Người nhện” Tom Holland trong vai Telemachus, con trai Odysseus. Song hành cùng 4 nhân vật trung tâm, Zendaya cũng xác nhận đảm nhận vai nữ thần trí tuệ Athena và Charlize Theron trong vai nữ thần Calypso.

“The Odyssey” dự kiến phát hành toàn cầu từ ngày 17/7/2026.

Bên cạnh đó, tác phẩm cũng có sự góp mặt của mỹ nhân "Black Panther" Lupita Nyong'o, Benny Safdie và Mia Goth… và dàn diễn viên đình đám."The Odyssey" dự kiến phát hành toàn cầu từ ngày 17/7/2026.

Khán giả đòi phần 2 sau khi "Vì mẹ anh phán chia tay" cán mốc tỷ view

VOV.VN - Sau hơn một tháng ra mắt và gây bão trên các nền tảng mạng xã hội, bộ phim "Vì mẹ anh phán chia tay" đã chính thức khép lại với những con số kỷ lục. Với 1,2 tỷ lượt xem tổng cộng, tác phẩm không chỉ là một hiện tượng giải trí mà còn đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của đạo diễn Vũ Khắc Tuận.

“Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng” dẫn đầu phòng vé với doanh thu gần 180 tỷ đồng

VOV.VN - Phim kinh dị “Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng” có diễn viên Quốc Tuấn, Lan Phương đóng vẫn dẫn đầu phòng vé dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 với doanh thu gần 180 tỷ đồng. Trong khi đó, “Trùm sò” và “Đại tiệc trăng máu 8” gần như nắm chắc phần lỗ.

Kết phim "Bóng ma hạnh phúc": Khán giả hả hê khi cặp đôi ngoại tình tự hại nhau

VOV.VN - Những diễn biến cuối cùng của "Bóng ma hạnh phúc" đang trở thành tâm điểm chú ý khi loạt trích đoạn hé lộ đoạn kết kịch tính thu hút hơn hàng triệu lượt xem. Sau hành trình dài với hàng loạt biến cố, bộ phim khép lại bằng cái giá đắt cho kẻ phản diện và sự giải thoát cho người phụ nữ chịu nhiều tổn thương.

25.000 hồ sơ điệp viên và những bí mật sắp được hé lộ trong "Mật mã Đông Dương"

VOV.VN - Ngày 5/5, tại Hà Nội, dự án phim điện ảnh "Mật mã Đông Dương" đã chính thức được công bố. Sau gần 40 năm vắng bóng, đề tài tình báo – một trong những chất liệu đặc biệt và khó khai thác nhất của điện ảnh Việt Nam – chính thức trở lại với quy mô đầu tư lớn và cách tiếp cận hiện đại.

