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Chung kết World Cup 2026: Hollywood, K-pop và dàn sao biến sân cỏ thành đại tiệc

Thứ Bảy, 09:00, 18/07/2026
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VOV.VN - Không chỉ là trận đấu tranh cúp vàng, chung kết World Cup 2026 đang trở thành đại tiệc của Hollywood, K-pop và các siêu sao âm nhạc, cho thấy bóng đá ngày càng hòa quyện với ngành công nghiệp giải trí toàn cầu.

Không chỉ là trận đấu giữa Tây Ban Nha và Argentina, chung kết FIFA World Cup 2026 còn được xem là sự kiện giải trí lớn nhất hành tinh khi quy tụ dàn siêu sao từ điện ảnh, âm nhạc đến giới sáng tạo nội dung. Từ Tom Cruise, Madonna, BTS, Shakira đến Justin Bieber, sân khấu World Cup năm nay cho thấy bóng đá và văn hóa đại chúng đang hòa làm một.

Nếu trước đây World Cup chỉ được nhớ đến bởi những bàn thắng lịch sử và những khoảnh khắc trên sân cỏ, thì FIFA World Cup 2026 đang viết thêm một chương hoàn toàn mới: biến trận chung kết thành một siêu sự kiện giải trí toàn cầu.

Ngày 20/7 (giờ Việt Nam), khi Tây Ban Nha và Argentina bước vào trận đấu cuối cùng tại New York New Jersey Stadium, hàng tỷ khán giả trên thế giới sẽ không chỉ dõi theo cuộc đua giành cúp vàng mà còn chờ đợi những màn trình diễn của các ngôi sao hàng đầu Hollywood và làng nhạc quốc tế.

Từ Tom Cruise đến BTS: Chung kết World Cup quy tụ dàn sao hiếm thấy

Điểm gây tò mò nhất là sự xuất hiện của Tom Cruise.

FIFA xác nhận tài tử 64 tuổi sẽ góp mặt trong lễ bế mạc trước trận đấu, nhưng hoàn toàn giữ kín nội dung. Chính sự bí mật ấy khiến khán giả kỳ vọng ngôi sao “Mission: Impossible” sẽ tiếp tục mang đến một màn trình diễn mang đậm dấu ấn điện ảnh.

Tom Cruise vốn nổi tiếng với những pha hành động tự mình thực hiện. Tại lễ bế mạc Olympic Paris 2024, nam diễn viên từng khiến cả thế giới sửng sốt khi đu dây từ mái sân Stade de France xuống sân vận động, nhận cờ Olympic rồi lao đi trên chiếc mô tô để mở đầu phần chuyển giao sang Los Angeles 2028. Vì vậy, người hâm mộ không loại trừ khả năng anh sẽ tạo nên thêm một khoảnh khắc biểu tượng tại sân khấu World Cup.

Bên cạnh Tom Cruise, chương trình trước trận còn quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng như Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, streamer đình đám IShowSpeed và nữ ca sĩ từng đoạt EGOT Jennifer Hudson, người sẽ trình bày quốc ca Mỹ.

Đó đã là một đội hình đủ để tổ chức một lễ trao giải âm nhạc. Nhưng FIFA còn chuẩn bị một bất ngờ lớn hơn.

chung ket world cup 2026 hollywood, k-pop va dan sao bien san co thanh dai tiec hinh anh 1
Tom Cruise là gương mặt nổi bật trong chiến dịch quảng bá chung kết World Cup 2026, đánh dấu sự kết hợp ngày càng chặt chẽ giữa bóng đá và ngành công nghiệp giải trí.

Lần đầu tiên World Cup có "Super Bowl Halftime Show"

World Cup 2026 đánh dấu cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên trận chung kết có chương trình biểu diễn giữa giờ riêng, tương tự Super Bowl Halftime Show của NFL.

Trong 11 phút ngắn ngủi ấy, FIFA quy tụ một đội hình hiếm khi xuất hiện cùng nhau.

Madonna đại diện cho một biểu tượng của nhạc pop nhiều thập niên.

Shakira trở lại với World Cup sau dấu ấn "Waka Waka" năm 2010 và "La La La" năm 2014, tiếp tục khẳng định vị thế là nghệ sĩ gắn bó sâu sắc nhất với ngày hội bóng đá.

Justin Bieber mang đến sức hút của thế hệ nghệ sĩ toàn cầu trưởng thành cùng mạng xã hội.

BTS đại diện cho làn sóng K-pop đã thay đổi bản đồ âm nhạc thế giới.

Ngoài bốn nghệ sĩ chính còn có Burna Boy, dàn hợp xướng PS22 Chorus, nhạc trưởng Gustavo Dudamel cùng sự tham gia sáng tạo nội dung của Chris Martin (Coldplay).

Đây có lẽ là một trong những line-up đa dạng nhất từng xuất hiện trong lịch sử các sự kiện thể thao, nơi nhiều thế hệ, nhiều dòng nhạc và nhiều nền văn hóa cùng gặp nhau trên một sân khấu.

chung ket world cup 2026 hollywood, k-pop va dan sao bien san co thanh dai tiec hinh anh 2
chung ket world cup 2026 hollywood, k-pop va dan sao bien san co thanh dai tiec hinh anh 3
Chung kết World Cup 2026 hứa hẹn mang đến bữa tiệc kết hợp giữa bóng đá, âm nhạc và điện ảnh, thu hút hàng tỷ khán giả trên toàn thế giới.

Khi World Cup không còn chỉ là bóng đá

World Cup từ lâu đã vượt khỏi khuôn khổ của một giải đấu thể thao.

Lễ khai mạc và bế mạc luôn là nơi các quốc gia chủ nhà giới thiệu văn hóa, âm nhạc và hình ảnh của mình với thế giới. Nhưng đến năm 2026, FIFA đưa tham vọng ấy lên một quy mô hoàn toàn khác.

Việc mời Tom Cruise – biểu tượng của Hollywood – cùng BTS – đại diện tiêu biểu của K-pop – hay Madonna, Shakira, Justin Bieber, Post Malone... cho thấy World Cup đang trở thành điểm giao thoa của những ngành công nghiệp giải trí lớn nhất thế giới.

Sân cỏ, điện ảnh, âm nhạc, mạng xã hội và văn hóa đại chúng cùng hội tụ trong một ngày duy nhất.

Không phải ngẫu nhiên FIFA lựa chọn những gương mặt có sức ảnh hưởng vượt khỏi lĩnh vực chuyên môn của họ. Tom Cruise đại diện cho điện ảnh Hollywood, BTS là hiện tượng văn hóa toàn cầu, Shakira gắn liền với ký ức nhiều kỳ World Cup, còn Justin Bieber và Post Malone là những nghệ sĩ có lượng người hâm mộ đông đảo trên các nền tảng số.

Sự hiện diện của Youtuber IShowSpeed cũng phản ánh cách FIFA tiếp cận thế hệ khán giả mới – những người tiêu thụ thể thao qua livestream, video ngắn và mạng xã hội.

chung ket world cup 2026 hollywood, k-pop va dan sao bien san co thanh dai tiec hinh anh 4
chung ket world cup 2026 hollywood, k-pop va dan sao bien san co thanh dai tiec hinh anh 5
Những màn trình diễn âm nhạc được đầu tư quy mô giúp World Cup 2026 tiến gần hơn mô hình của các sự kiện giải trí quốc tế.

World Cup của thời đại giải trí toàn cầu

Theo FIFA, World Cup 2022 đã tạo ra khoảng 5 tỷ lượt tương tác trên toàn thế giới, còn trận chung kết giữa Argentina và Pháp tiếp cận gần 1,5 tỷ khán giả.

World Cup 2026 còn có quy mô lớn hơn khi lần đầu tiên mở rộng lên 48 đội tuyển, diễn ra tại 16 thành phố thuộc Mỹ, Canada và Mexico.

Trong bối cảnh đó, trận chung kết không chỉ là màn tranh cúp vàng giữa Tây Ban Nha và Argentina mà còn là một chương trình giải trí được đầu tư ở quy mô chưa từng có. Show diễn giữa giờ cũng mang ý nghĩa cộng đồng khi gắn với FIFA Global Citizen Education Fund, quỹ hướng tới mục tiêu huy động 100 triệu USD để mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục và bóng đá cho trẻ em trên toàn thế giới. Điều này cho thấy FIFA không chỉ muốn tạo ra một sân khấu hoành tráng mà còn xây dựng một sự kiện văn hóa có sức lan tỏa toàn cầu.

Sau nhiều thập kỷ, World Cup vẫn là giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Nhưng ở phiên bản 2026, sân cỏ không còn là trung tâm duy nhất. Bên cạnh những ngôi sao như Lionel Messi hay Lamine Yamal, ánh đèn sân khấu còn dành cho Tom Cruise, Madonna, BTS, Shakira, Justin Bieber và hàng loạt tên tuổi đình đám khác.

Có lẽ chưa bao giờ khoảng cách giữa bóng đá và showbiz lại gần nhau đến thế. Khi tiếng còi khai cuộc chưa vang lên, chung kết World Cup 2026 đã trở thành một trong những sự kiện giải trí được mong chờ nhất năm.

 

Hải Hà/VOV.VN
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