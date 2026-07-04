Yêu hay ghét, Kylian Mbappé vẫn là biểu tượng văn hóa mới

Có một điều rất thú vị về Kylian Mbappé. Bạn có thể không thích anh, bạn có thể từng cười trước những bức ảnh chế sau một trận đấu thất vọng, lắc đầu trước những phát ngôn gây tranh cãi hay cho rằng tiền đạo người Pháp quá tự tin nhưng rất khó để làm ngơ trước cái tên Kylian Mbappé.

Trong thời đại mạng xã hội, nơi mọi ngôi sao đều có thể vụt sáng rồi nhanh chóng chìm vào quên lãng, Mbappé vẫn luôn là nhân vật trung tâm của những cuộc trò chuyện toàn cầu. Mỗi lần ra sân, mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ hay đơn giản chỉ là một bức ảnh trên Instagram, anh đều trở thành đề tài được hàng triệu người bàn luận.

Đó không còn là sức hút của một cầu thủ, đó là sức hút của một biểu tượng văn hóa đại chúng.

(Ảnh: Instagram @k.mbappe)

Không phải ai cũng yêu, nhưng ai cũng phải dõi theo

Có một quy luật khá đặc biệt của văn hóa đại chúng. Những biểu tượng lớn hiếm khi được tất cả yêu mến, họ thường là những nhân vật tạo ra tranh luận.

David Beckham từng như vậy, Cristiano Ronaldo cũng vậy và bây giờ là Mbappé. Có người xem anh là thiên tài của bóng đá hiện đại; có người lại cho rằng anh kiêu ngạo, quá tham vọng và luôn muốn trở thành trung tâm những cuộc tranh luận ấy chưa bao giờ kết thúc.

Thế nhưng điều đáng nói là sau mỗi trận đấu lớn, sau mỗi kỳ World Cup hay mỗi mùa giải quan trọng, tất cả lại phải nhắc đến Mbappé bằng một thái độ khác. Đó là sự thán phục.

Bởi trên sân cỏ, anh luôn có cách để chứng minh rằng đẳng cấp không nằm ở những lời tranh cãi, mà nằm ở khả năng quyết định trận đấu. Người ta có thể chế giễu Mbappé trong một tuần. Nhưng chỉ cần một pha bứt tốc hay một bàn thắng ở trận cầu lớn, mọi cuộc tranh cãi lập tức đổi chiều.

Đó là điều chỉ những siêu sao thật sự mới làm được.

(Ảnh: Instagram @k.mbappe)

132 triệu người theo dõi và một "thương hiệu" mang tên Mbappé

Sức ảnh hưởng của Mbappé không được đo bằng số bàn thắng mà nó còn được đo bằng hàng trăm triệu ánh mắt đang dõi theo anh mỗi ngày.

Trang Instagram của Mbappé hiện có khoảng 132 triệu người theo dõi, đưa anh trở thành một trong những vận động viên có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Mỗi bài đăng, từ hình ảnh tập luyện, thời trang cho đến những khoảnh khắc đời thường, đều nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Con số ấy không chỉ phản ánh sự nổi tiếng, nó phản ánh giá trị thương hiệu.

Trong ngành công nghiệp giải trí hiện đại, các thương hiệu không còn tìm kiếm người nổi tiếng đơn thuần. Họ tìm kiếm những nhân vật có khả năng tạo ra xu hướng, ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng và truyền cảm hứng cho một thế hệ.

Mbappé đáp ứng gần như đầy đủ những tiêu chí đó.

(Ảnh: Instagram @k.mbappe)

(Ảnh: Instagram @k.mbappe)

Một "thương hiệu" mang tên Kylian Mbappé

Việc Mbappé trở thành đại sứ của Dior không phải là sự ngẫu nhiên. Anh trưởng thành tại nước Pháp - quốc gia được xem là kinh đô của thời trang thế giới, nơi thời trang không chỉ là quần áo mà còn là văn hóa, nghệ thuật và cách khẳng định bản sắc.

Ở Mbappé, người ta nhìn thấy sự giao thoa giữa hai thế giới. Một bên là hình ảnh vận động viên với tốc độ, sức mạnh và tinh thần cạnh tranh. Bên còn lại là một quý ông hiện đại trong những bộ suit may đo của Dior, xuất hiện tự tin tại các sự kiện thời trang quốc tế mà không hề tạo cảm giác gượng ép. Anh cũng là gương mặt quen thuộc của Nike, hợp tác với Hublot, Oakley và nhiều thương hiệu cao cấp khác.

Điều các nhãn hàng mua không chỉ là danh tiếng của một cầu thủ.Họ mua câu chuyện, cá tính và sức ảnh hưởng của một con người có thể kết nối với hàng trăm triệu người trẻ trên toàn thế giới.

(Ảnh: Instagram @k.mbappe)

(Ảnh: Instagram @k.mbappe)

Biểu tượng của thế hệ mới

Nếu trước đây, một cầu thủ được nhớ đến bởi những chiếc cúp, thì ngày nay, giá trị của một ngôi sao còn nằm ở khả năng bước ra khỏi sân cỏ.

Mbappé không chỉ xuất hiện trên các chuyên trang thể thao. Anh có mặt trên bìa tạp chí thời trang, trong các chiến dịch quảng bá toàn cầu, trên TikTok, Instagram, YouTube và trở thành nguồn cảm hứng cho phong cách sống của giới trẻ.

Thế hệ mới không chỉ xem anh ghi bàn. Họ mặc giống anh, mang đôi giày anh quảng bá, theo dõi phong cách thời trang, quan tâm đến những thương hiệu anh lựa chọn và chia sẻ từng khoảnh khắc đời thường của anh trên mạng xã hội.

Đó là lúc một cầu thủ vượt khỏi giới hạn của bóng đá để trở thành một hiện tượng văn hóa.

(Ảnh: Instagram @k.mbappe)

(Ảnh: Instagram @k.mbappe)

World Cup rồi sẽ kết thúc, những bàn thắng sẽ trở thành số liệu thống kê nhưng sức ảnh hưởng của Kylian Mbappé có lẽ sẽ còn kéo dài hơn rất nhiều. Bởi trong thời đại mà thể thao, thời trang, giải trí và mạng xã hội ngày càng hòa vào nhau, Mbappé không chỉ là một ngôi sao bóng đá.

Anh là gương mặt tiêu biểu của một thế hệ mới – nơi tài năng trên sân cỏ, cá tính trước công chúng và giá trị thương hiệu cùng tạo nên một biểu tượng văn hóa toàn cầu.