Chương Tử Di đọ thần thái với Tom Hiddleston tại Wimbledon 2026
VOV.VN - Chương Tử Di chia sẻ khoảnh khắc xuất hiện cùng Tom Hiddleston tại Wimbledon 2026 với hai tạo hình sang trọng từ nhà mốt Ralph Lauren, chứng minh đẳng cấp thời trang tối giản nhưng cực kỳ lộng lẫy.
Chương Tử Di nhận được nhiều lời khen ngợi trên mạng xã hội khi diện hai bộ trang phục Ralph Lauren tại Wimbledon 2026, thể hiện hoàn hảo phong cách thoải mái nhưng tinh tế của thời trang cổ điển! Sự xuất hiện bất ngờ của cô cùng Tom Hiddleston cũng trở thành một điểm nhấn lớn của Wimbledon năm nay.
Xuất hiện tại trận chung kết đơn nữ, mỹ nhân phim Hồi ức của một Geisha ngay lập tức chiếm trọn ống kính truyền thông bằng một phong thái vô cùng thong dong, tự tại. Chương Tử Di đội một chiếc mũ rơm rộng vành tự làm, đeo kính râm màu nâu và khuyên tai ngọc trai dài, sử dụng những kiểu dáng đơn giản và màu sắc tinh khiết để làm nổi bật khí chất điềm tĩnh.
Trái ngược với vẻ mềm mại, trong trẻo ở trận đơn nữ, Chương Tử Di bước vào trận chung kết đơn nam với một tạo hình cá tính, sắc sảo và mang đậm khí chất của một ngôi sao điện ảnh. Cô chọn bộ jumpsuit màu xanh navy kẻ sọc dọc với điểm nhấn là phần cổ bèo duyên dáng nhưng vẫn giữ được phom dáng đứng form, tôn trọn vóc dáng thanh mảnh.
Wimbledon 2026 còn chứng kiến một khoảnh khắc "gây bão" mạng xã hội: bức ảnh selfie đầy rạng rỡ giữa Chương Tử Di và nam tài tử nước Anh Tom Hiddleston. Cư dân mạng gọi đó là "sự kết hợp trong mơ, thanh lịch gấp đôi".