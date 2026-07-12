Kungfu Nữ Túc của Châu Tinh Trì bùng nổ doanh thu ngày ra mắt giữa bão khen - chê

Đúng như dự đoán, chỉ trong vòng nửa ngày đầu tiên ra mắt, Kungfu Nữ Túc đã nhẹ nhàng cán mốc 100 triệu CNY (gần 388 tỷ đồng) và kết thúc ngày khởi chiếu với hơn 200 triệu CNY, phá vỡ liên tiếp 3 kỷ lục phòng vé mùa hè năm 2026.

Thế nhưng, tỷ lệ thuận với con số doanh thu ra mắt khủng là một làn sóng dư luận vô cùng khắc nghiệt trên khắp nền tảng Sohu và mạng xã hội. Mức độ bùng phát của những tranh luận trái chiều đúng với tính chất của phim “Tinh gia”: Kẻ khen nức nở, người chê thậm tệ.

Trailer chính thức phim Kungfu Nữ Túc. (Nguồn: Sohu)

Vẫn là hương vị “hài nhảm” vô lý nhưng đầy xúc động và cuốn hút

Trên chuyên mục điện ảnh của Sohu, đông đảo khán giả đại chúng và người hâm mộ trung thành của Châu Tinh Trì đã không tiếc lời ca ngợi tác phẩm này.

Nhiều bài bình luận chỉ ra rằng bộ phim mang lại một bầu không khí “hài nhảm” vô cùng quen thuộc của những thập niên 90. Các miếng hài dày đặc, bất ngờ nhưng không tạo cảm giác gượng gạo. Đối với thế hệ 7x, 8x, 9x, đây giống như một chiếc vé khứ hồi đưa họ trở lại thời kỳ đỉnh cao của tinh thần “hài nhảm” Châu Tinh Trì.

Poster chính thức của Kungfu Nữ Túc với dàn diễn viên có Trương Tiểu Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Nghệ Hưng. (Ảnh: Sohu)

Khác với mô-típ anh hùng cứu mỹ nhân cũ kỹ, cốt truyện Kungfu Nữ Túc tập trung vào đội bóng nữ Nga Mi chinh chiến tại giải vô địch châu Á. Khán giả đánh giá cao việc bộ phim khắc họa sự trưởng thành của những cô gái yếu thế thông qua võ thuật và bóng đá, không cần sự cứu rỗi từ nam giới mà tự đứng lên bằng đôi chân mình.

Địch Lệ Nhiệt Ba nhận được nhiều điểm cộng khi chấp nhận tăng 8kg, để mặt mộc và tự mình thực hiện phần lớn các phân cảnh hành động khó. Trong khi đó, Trương Tiểu Phỉ thể hiện xuất sắc hình ảnh một đội trưởng kiên cường, thô ráp đầy thuyết phục.

Bình cũ rượu cũ, một món cơm xào lại quá đà

Ngược lại với những lời khen của các khán giả hoài cổ, ở phía bên kia chiến tuyến, không ít nhà phê bình độc lập và những bộ phận khán giả trẻ lại bày tỏ sự thất vọng nặng nề, thậm chí có những từ ngữ khá nặng nề nhắm vào “Tinh gia”. Sự phẫn nộ bùng lên đỉnh điểm khi nam MC nổi tiếng Lâm Hải đăng ảnh cuống vé lên Weibo cá nhân cùng dòng trạng thái thẳng thừng: “Tinh gia, không nợ chú nữa rồi. Phim dở quá!”.

Phe chê bai khẳng định Kungfu Nữ Túc thực chất chỉ là một phiên bản hoán đổi giới tính của siêu phẩm gốc Đội Bóng Thiếu Lâm năm 2001. Khung kịch bản từ xuất phát điểm thấp, đi tìm đồng đội, tích lũy kỹ năng cho đến trận chung kết lội ngược dòng lặp lại một cách máy móc, thiếu tính sáng tạo mang tính đột phá của thời đại mới.

Poster chính thức của Kungfu Nữ Túc với dàn diễn viên có Trương Tiểu Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Nghệ Hưng. (Ảnh: Sohu)

Dù công bố tổng mức đầu tư lên tới 380 triệu CNY, với hơn 1.200 cảnh kỹ xảo, một số phân đoạn bóng đá kết hợp võ thuật lại bị người xem trên Sohu bóc phốt là “nhìn rẻ tiền như sản phẩm của AI”. Sự mượt mà của các cú sút hay hiệu ứng hào quang võ thuật bị nhận xét là mang chất lượng của một bộ phim mạng thay vì bom tấn chiếu rạp.

Việc “Tinh gia” lui về phía sau hậu trường mà không tham gia diễn xuất khiến tác phẩm bị nhận xét là “mất đi linh hồn”. Diễn xuất của một số diễn viên đại lục cố gắng bắt chước biểu cảm, cách nhả chữ theo phong cách lồng tiếng kinh điển của Thạch Ban Vũ (người chuyên lồng tiếng cho Châu Tinh Trì ngày trước) bị chỉ trích là gượng gạo, nhăn mặt, nhíu mày gây mệt mỏi cho người xem.

Cục diện tranh cãi xung quanh Kungfu Nữ Túc cho thấy một thực tế rõ ràng: Khán giả không dùng tiêu chuẩn của một bộ phim hài thông thường để đánh giá phim Châu Tinh Trì, họ đang soi chiếu bộ phim bằng bộ lọc của ký ức và sự hoài niệm.

Đối với những ai tìm kiếm sự giải trí thuần túy, muốn tìm lại tiếng cười vô tư bên gia đình, đây vẫn là một lựa chọn xuất sắc giúp giải tỏa áp lực. Nhưng với những người mong chờ một tư duy điện ảnh tiến bộ, thoát ly khỏi các lối mòn quá khứ, tác phẩm này rõ ràng đã bộc lộ sự hụt hơi của một tượng đài bước sang tuổi xế chiều.

Nhưng có một điều rất rõ ràng trong ngày ra mắt, dù những tranh cãi về tác phẩm của Châu Tinh Trì gay gắt đến thế nào thì đội bóng nữ của “Tinh gia” cũng đang tạo cơn sốt phòng vé mạnh mẽ, khiến cả thị trường điện ảnh chiếu rạp Trung Quốc dậy sóng trong tháng 7 này, khi mùa World Cup đang đi vào hồi kết.