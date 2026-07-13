"Đặc vụ Kim tái khởi động" gây sốt toàn cầu, tập 6 tiếp tục lập kỷ lục rating

Theo số liệu mới công bố, tập 6 phát sóng tối 11/7 đạt 22,3% rating toàn Hàn Quốc và 23,2% tại khu vực Seoul, tăng đáng kể so với tập trước. Thành tích này giúp bộ phim trở thành tác phẩm có rating cao thứ hai trong lịch sử khung phim cuối tuần của đài SBS, đồng thời tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu khung giờ phát sóng.

Đây là kết quả đáng chú ý trong bối cảnh khán giả ngày càng có xu hướng chuyển sang các nền tảng trực tuyến, khiến rất ít phim truyền hình Hàn Quốc còn có thể duy trì rating trên 20%.

(Ảnh: SBS)

Phim của So Ji Sub vẫn là tâm điểm trên Netflix

Song song với thành tích trong nước, Đặc vụ Kim tái khởi động cũng đang là bộ phim truyền hình không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất trên Netflix toàn cầu.

Tác phẩm ghi nhận 10,5 triệu lượt xem và 44,1 triệu giờ xem trong tuần thống kê, chấm dứt chuỗi bốn tuần dẫn đầu của “Teach You a Lesson”. Bộ phim đứng số 1 tại 11 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời lọt Top 10 ở 79 thị trường, cho thấy sức hút vượt ra ngoài phạm vi khán giả Hàn Quốc.

Sự thành công này cũng đánh dấu màn trở lại đầy ấn tượng của So Ji Sub với dòng phim hành động sau nhiều năm.

(Ảnh: SBS)

Tập 6 đưa câu chuyện bước vào cao trào

Nếu những tập đầu tập trung xây dựng mối quan hệ cha con và hé lộ quá khứ của Kim Do Hyun thì tập 6 đã đưa mạch truyện lên một nấc mới.

Sau khi Min Ji tiếp tục rơi vào tình thế nguy hiểm, Jung Sang A bất ngờ xuất hiện để giải cứu cô bé. Nhân vật do Son Na Eun thủ vai cũng lần đầu để lộ thân phận thật là một đặc vụ sở hữu kỹ năng chiến đấu đáng gờm.

Trong khi đó, việc Kim Do Hyun liên tiếp truy tìm con gái khiến Cục Nhiệm vụ Đặc biệt Quốc gia chính thức vào cuộc. Từ đây, người cha từng là đặc vụ không chỉ phải đối đầu với tổ chức tội phạm của Joo Kang Chan mà còn trở thành mục tiêu bị truy đuổi, mở ra hàng loạt màn hành động căng thẳng trong những tập tiếp theo.

(Ảnh: SBS)

Điều gì tạo nên cơn sốt?

Chuyển thể từ webtoon nổi tiếng Manager Kim, bộ phim kể về Kim Do Hyun – một cựu đặc vụ quyết định từ bỏ quá khứ để sống cuộc đời bình thường dưới thân phận nhân viên văn phòng. Biến cố xảy ra khi cô con gái duy nhất mất tích, buộc anh phải đánh thức con người từng khiến giới tội phạm khiếp sợ để bước vào hành trình giải cứu.

Khác với nhiều tác phẩm điệp viên thiên về những âm mưu quy mô lớn, “Đặc vụ Kim tái khởi động” đặt trọng tâm vào tình phụ tử. Chính cảm xúc của một người cha sẵn sàng đánh đổi tất cả để bảo vệ con gái đã giúp những màn hành động trở nên thuyết phục và giàu sức nặng hơn.

(Ảnh: SBS)

Giới chuyên môn quốc tế đánh giá cao nhịp phim, cách xây dựng nhân vật cũng như màn trình diễn của So Ji Sub. Dù vẫn có ý kiến cho rằng kịch bản chưa quá đột phá, phần lớn khán giả đều dành lời khen cho các pha hành động được dàn dựng chỉn chu và diễn xuất nội lực của nam tài tử.

Với chỉ còn bốn tập nữa là khép lại, Đặc vụ Kim tái khởi động đang đứng trước cơ hội tiếp tục phá thêm nhiều kỷ lục về rating và lượt xem. Trong khi đó, người hâm mộ cũng bắt đầu kỳ vọng nhà sản xuất sẽ sớm bật đèn xanh cho mùa thứ hai nếu sức nóng của bộ phim tiếp tục được duy trì.