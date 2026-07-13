Moana "phiên bản người đóng" mở màn chật vật với 43 triệu USD

Theo số liệu từ Box Office, “Moana” thu về 43 triệu USD tại Bắc Mỹ sau ba ngày đầu công chiếu. Trước đó, nhiều dự báo cho rằng bộ phim có thể đạt từ 60 - 75 triệu USD trong tuần mở màn.

Ở thị trường quốc tế, bộ phim thu thêm 52 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu sau cuối tuần đầu tiên lên 95 triệu USD.

Màn khởi đầu này được đánh giá khá giống với Snow White (2025), bộ phim từng mở màn với 42 triệu USD và không đạt thành công như kỳ vọng. Trong khi đó, những bản live-action thành công của Disney như “Beauty and the Beast”, “The Lion King” hay gần đây là “Lilo & Stitch” đều có doanh thu mở màn vượt xa con số này.

(Ảnh: Disney Studios)

Một trong những thách thức của “Moana” là phải vượt qua cái bóng quá lớn của Moana 2. Chỉ chưa đầy hai năm trước, phần phim hoạt hình này từng tạo nên cơn sốt khi thu 225 triệu USD trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn tại Bắc Mỹ và sau đó cán mốc 1 tỷ USD trên toàn cầu.

Dù doanh thu chưa như mong đợi, phản ứng của khán giả lại khá tích cực. Bộ phim nhận điểm A- từ CinemaScore và đạt 90% đánh giá tích cực của khán giả trên Rotten Tomatoes, trong khi điểm từ giới phê bình chỉ ở mức 34%.

Disney kỳ vọng lượng khán giả gia đình sẽ giúp “Moana” giữ được sức hút trong những tuần tới. Tuy nhiên, bộ phim sẽ sớm đối mặt với sự cạnh tranh từ bom tấn sử thi “The Odyssey” của Christopher Nolan, dự kiến ra rạp vào cuối tuần sau.