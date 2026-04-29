Cô gái mồ côi cha mẹ từ 3 tuổi đăng quang Mrs Earth Vietnam 2026

Thứ Tư, 08:34, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nguyễn Khuê Thu, thí sinh đến từ Bắc Ninh, đăng quang Mrs Earth Vietnam 2026 tại chung kết diễn ra tối 28/4 ở Hà Nội. Câu chuyện mồ côi cha mẹ từ năm 3 tuổi của cô cũng nhận được nhiều sự chú ý bên cạnh kết quả cuộc thi.

Tối 28/4, chung kết Mrs Earth Vietnam 2026 diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Được sự cấp phép của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội (công văn số 3162/SVHTT-QLNT), cuộc thi không chỉ là sân chơi tôn vinh nhan sắc mà còn là hành trình lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc.

Vượt qua 19 thí sinh, Nguyễn Khuê Thu (đến từ Bắc Ninh) được xướng tên ở ngôi vị cao nhất.

Nguyễn Khuê Thu đăng quang Mrs Earth Vietnam 2026
Nguyễn Khuê Thu đăng quang Mrs Earth Vietnam 2026

Trong đêm chung kết, các thí sinh trải qua ba phần thi gồm trình diễn áo dài, trang phục dạ hội và phần thi tài năng. Ở phần ứng xử, Nguyễn Khuê Thu nhận câu hỏi về những giá trị cần có của người phụ nữ hiện đại để cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Cô trả lời bằng song ngữ, nhấn mạnh ba yếu tố: bản lĩnh, trí tuệ và sự yêu thương. Phần thể hiện này góp phần giúp cô ghi điểm với ban giám khảo.

Một chi tiết được chú ý là hoàn cảnh cá nhân của tân hoa hậu. Nguyễn Khuê Thu mồ côi cha mẹ từ năm 3 tuổi, cùng em trai lớn lên nhờ sự chăm sóc của người thân. Chia sẻ tại đêm chung kết, cô cho biết việc tham gia cuộc thi là cơ hội để chứng minh sự nỗ lực của bản thân sau nhiều năm cố gắng. “Từ cô bé mồ côi đến sân khấu hôm nay là hành trình tôi không ngừng cố gắng”, cô nói.

Tân Hoa hậu và Top 5 cuộc thi.
Tân Hoa hậu và Top 5 cuộc thi.

Nguyễn Khuê Thu cao 1m70, có khả năng giao tiếp tiếng Anh và tiếng Trung. Cô tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ, trường Đại học Quảng Đông (Trung Quốc), hiện làm phiên dịch và kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp.

Ban tổ chức cũng công bố các danh hiệu còn lại. Á hậu 1 thuộc về Trịnh Thị Thu Bình, Á hậu 2 là Nguyễn Thị Hồng Mến, Á hậu 3 Nguyễn Phương Thu và Á hậu 4 Kim Thị Phương Anh. Ngoài ra, một số giải phụ được trao như Người đẹp Tri thức, Người đẹp Hình thể, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Trình diễn, Người đẹp Gương mặt khả ái và Người đẹp Truyền thông.

Theo kế hoạch, Nguyễn Khuê Thu sẽ tham dự Mrs Earth International 2026 dự kiến tổ chức tại Philippines vào cuối năm 2026.

Hà Phương/VOV.VN
Chủ tịch Miss Universe Vietnam bỏ bản quyền, lo ngại tính công bằng của cuộc thi
